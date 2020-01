KOERS KORT. Circus-Wanty Gobert krijgt geen wildcard voor de Tour - “Bjarne Riis koopt zich in bij ploeg Campenaerts” De wielerredactie

07 januari 2020

Geen Tour voor Circus-Wanty Gobert

Geen Tour voor Circus-Wanty Gobert in 2020. De ploeg van Hilaire Van der Schueren was er de voorbije jaren telkens bij met een wildcard, maar valt nu uit de boot. Dit jaar kan ASO maar drie wildcards naast de 19 deelnemende teams uit de WorldTour uitdelen en die gaan naar Franse teams.

Arkéa Samsic - de ploeg van Quintana en Barguil met landgenoten Christophe Noppe en Benjamin Declercq - kreeg net als vorig jaar een uitnodiging in de bus. Team Direct-Energie heeft als eerste ploeg uit het ProContinentale Circuit sowieso recht op een wildcard. Cofidis promoveerde dan weer naar de WorldTour.

En dus was het kiezen tussen B&B Hotels-Vital Concept en Circus-Wanty Gobert voor ASO. De ploeg van HIlaire Van der Schueren kleurde de voorbije drie jaargangen met aanvallend koersgedrag, maar het vertrek van Guillaume Martin heeft de doorslag gegeven.

B&B Hotels-Vital Concept heeft met Bryan Coquard en Pierre Rolland wél twee Frans uithangborden. Met Backaert, Boeckmans, Debusschere, De Backer en Van Genechten staan er ook vijf Belgen op de loonlijst. Bovendien werden de Fransen al twee keer een deelname ontzegd ten voordele van Wanty Gobert. Dit jaar draait ASO de rollen om: B&B Hotels-Vital Concept is er wel bij, Circus-Wanty Gobert niet. Als troostprijs mogen Hilaire Van der Schueren en de zijnen zich opmaken voor de Dauphiné en de klassiekers van ASO.

Wanty: “We accepteren de beslissing van ASO”

“Ik heb onze niet-selectie voor de Ronde van Frankrijk deze ochtend uit de mond van Christian Prudhomme vernomen”, vertelt manager Jean-François Bourlart. “Het was uiteraard geen makkelijke beslissing voor hem om te nemen, en nog minder voor ons om te horen, maar we accepteren het. We hebben het geluk gehad om de voorbije drie jaren uitgenodigd te worden, om gedurende 63 dagen op de wegen van de Ronde strijd te mogen leveren.”

“In tegenstelling tot de drie voorgaande jaren hebben we in 2019 het klassement van Pro Continentale teams niet gewonnen. De 64 punten verschil met Total-Direct Energie hebben ons onze plaats gekost. We weten wat er ons te doen staat in 2020. We concentreren al onze energie op ons doel om beste Pro Team in de World Ranking te eindigen en proberen ‘tactisch’ te koersen. De grootste glorie is niet om nooit te vallen, maar om bij elke val weer op te staan! Ons mooi cyclocross project zal ons zeker helpen om deze kleine teleurstelling te boven te komen. Onze doelen op lange termijn blijven dezelfde. Ik wil ASO bedanken voor zijn vertrouwen de voorbije drie jaren en ik wens de andere teams die de kans krijgen om deze schitterende Tour in 2020 te rijden een geslaagde drie weken begin juli.”

Ewan in eigen land kopman voor Lotto-Soudal

Caleb Ewan voert Lotto-Soudal aan in de Tour Down Under (21-26 januari). De Australische spurter boekte al zeven ritzeges in de ronde van zijn vaderland. “Maar vorig jaar slaagde ik daar niet in”, zegt Ewan. “Dit jaar wil ik opnieuw op het podium staan. Ik ben er klaar voor en kan niet wachten tot het seizoen begint.”

Ewan krijgt in de Tour Down Under het gezelschap van zijn landgenoot Adam Hansen, de Britten Matthew Holmes en Jonathan Dibben, de Duitser Roger Kluge en onze landgenoten Thomas De Gendt en Tosh Van der Sande.

Jasper Philipsen en Diego Ulissi trekken de kar bij UAE Team Emirates

UAE Team Emirates heeft ook zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor de Tour Down Under (WorldTour). De WorldTourformatie hoopt op een nieuwe sprintzege van Jasper Philipsen. Vorig jaar won onze landgenoot de vijfde etappe in de Tour Down Under. Hij kwam als tweede over de streep, maar kreeg alsnog de bloemen omdat Caleb Ewan bestraft werd wegens onregelmatig sprinten.

“Ik kijk er naar uit om het seizoen vroeg te beginnen in Australië”, verklaart Philipsen. “Vorig jaar gingen we in de Tour Down Under heel goed van start met een zege. We hopen daar dit jaar op voort te bouwen. Het is altijd leuk het seizoen goed te beginnen.”

“We hebben verschillende doelstellingen”, stelt sportdirecteur Allan Peiper. “Diego Ulissi zit in de selectie voor de ritten met oplopende finish en het algemeen klassement. Jasper Philipsen gaat voor de sprintetappes.” Ulissi en Philipsen krijgen steun van de Deen Mikkel Bjerg, de Italiaan Marco Marcato, de Wit-Rus Aleksandr Riabushenko en de Noren Sven Erik Byström en Vegard Stake Laengen.

Kort geding tegen Wiebes wegens contractbreuk

Het conflict tussen Lorena Wiebes en haar ploeg Parkhotel Valkenburg heeft grotere proporties aangenomen. Het wielerteam heeft wegens contractbreuk een kort geding aangespannen tegen de regerend Nederlands kampioene. De zaak komt donderdag voor de rechtbank in Alkmaar.

Wiebes heeft vanwege haar onverwacht succesvolle jaar aanbiedingen van grote wielerploegen en ze wil graag die stap zetten. Ze heeft de samenwerking met Parkhotel Valkenburg per brief opgezegd, maar de ploeg accepteert dat niet en vindt dat het lopende contract moet worden gerespecteerd.

Wiebes gaf vorige maand op het NK baanwielrennen in Alkmaar aan dat ze niet meer in het shirt van Parkhotel Valkenburg wil rijden. Ze zei toen ook dat als ze er niet zou uitkomen met de ploeg, ze de consequentie aanvaardde het komende half jaar helemaal niet te fietsen.