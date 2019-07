KOERS KORT. Cimolai sprint naar zege in Ronde van Wallonië - Blijft Campenaerts bij Lotto-Soudal? - Geen Terpstra op EK De wielerredactie

29 juli 2019

17u09 2

Terpstra moet na val in Tour EK in eigen land laten schieten

Niki Terpstra heeft nog te veel hinder van een valpartij in de Ronde van Frankrijk en zal in augustus niet deelnemen aan het EK wielrennen in Alkmaar. De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout heeft Koen Bouwman opgeroepen als vervanger.

Terpstra kwam in de elfde rit van de Ronde van Frankrijk zwaar ten val. De Nederlander van Direct Énergie liep een dubbele breuk in het schouderblad op en moest meteen de strijd staken. Dat Terpstra het EK nu mist is erg zuur. Die koers vlak bij zijn woonplaats was een van zijn doelen van dit jaar.

Bouwman vormt nu een ploeg met kopman Dylan Groenewegen, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld en Elmar Reinders. Het EK begint op 7 augustus met de teamrelay en eindigt met de wegwedstrijd voor de mannen op 11 augustus.

Cimolai sprint naar zege in Ronde van Wallonië

De Italiaan Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) heeft maandag de derde rit in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 194,2 km over een heuvelachtig parcours tussen La Roche-en-Ardenne en Verviers in een groepssprint voor Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise) en de Fransman Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels). Loïc Vliegen (Wanty - Gobert Cycling Team), zondag winnaar in Beyne-Heusay, behoudt de gele leiderstrui.

Morgen leggen de renners in de voorlaatste etappe 178,2 km af van Villers-Le-Bouillet naar Lierneux. Er staan vier beklimmingen op het programma maar de finale is relatief vlak.

Drie renners tekenden maandag voor de eerste ontsnapping van de dag: Johan Lebon (Vital Concept-B&B Hotels), Thijs Aerts (Telenet-Fidea-Lions) en Aurélien Paret Peintre (AG2R-La Mondiale). Nog voor half koers werden ze gegrepen. Daarna was het de beurt aan zes anderen om hun kans te wagen. Pierre Roland (Vital Concept-B&B Hotels), Dries De Bondt (Corendon-Circus), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Daniel Navarro (Katusha), Dimitri Claeys (Cofidis) en Pim Lighthart (Total Direct Energie) zongen het uit tot 26 km van de streep. Op het lokale circuit trachtten meerdere renners daarna nog een sprint te ontlopen, maar dat lukte niet. De Italiaanse puncher Davide Cimolai mocht aan de aankomst het zegegebaar maken.

Sergeant: “Bal ligt in kamp van Campenaerts”

Blijft regerend werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (27) langer bij Lotto-Soudal of kiest hij alsnog voor een ander team? Dat is de vraag van één miljoen. “De bal ligt nu in het kamp van Victor en zijn manager Jef Van den Bosch”, zegt Marc Sergeant, sportief manager van Lotto-Soudal. “Er zijn een aantal opties. Wij zijn daar één van en we zouden heel graag hebben dat Victor bij ons blijft. Maar hij zal moeten beslissen waar zijn toekomst ligt.”

In juni leek het water tussen beide partijen nog veel te diep. De looneisen van Campenaerts, wiens contract eind dit jaar afloopt, beantwoordden toen niet aan wat zijn huidige ploeg voor hem veil had. Recente gesprekken zorgden opnieuw voor toenadering. (JDK)

De Plus: “Vuelta? Ik denk erover na”

De suggestie van huiscolumnist Tom Boonen om er na de Tour ook de Vuelta bij te nemen, zet Laurens De Plus aan het denken. “Mooi dat Tom zo hard in mij gelooft, maar... neen. Ik heb al twee volle voorbereidingen gedaan richting Giro en Tour. Een derde zou van het goeie te veel zijn”, klonk het aanvankelijk. Na een nachtje slapen kwam De Plus daar toch op terug. “Ik heb zo zitten denken... Misschien moet ik toch de Vuelta rijden. Waarom niet? Na de Clásica San Sebastián gaan we met de ploeg eens samenzitten om de zaak te bekijken.” De Plus kan in de Ronde van Spanje van goudwaarde zijn voor kopmannen Roglic en Kruijswijk. (JDK)