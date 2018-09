KOERS KORT. CCC nieuwe hoofdsponsor wielerploeg Vos - Roglic nieuwe leider in Groot-Brittannië na winst in ploegentijdrit Redactie

06 september 2018

CCC nieuwe hoofdsponsor wielerploeg Vos

Wielerploeg WaowDeals Pro Cycling gaat volgend jaar verder met het Poolse bedrijf CCC als hoofdsponsor en naamgever. De ploeg van Marianne Vos heeft een driejarige overeenkomst gesloten met de Poolse schoenen- en tassenfabrikant, die bij de mannen de nieuwe hoofdsponsor is van de ploeg die de WorldTourlicentie van BMC overneemt. "Onze ploeg wordt in feite de vrouwentak. De uitstraling van beide teams zal gelijk zijn. En we kijken hoe we maximaal van elkaar kunnen profiteren", aldus teammanager Van den Boom.

"We zijn buitengewoon blij met deze ontwikkeling die ons in staat stelt nog verder te professionaliseren en grote sportieve ambities waar te maken", zegt Van den Boom. "We behouden onze identiteit en structuur waarmee we al vele jaren succesvol zijn in het vrouwenwielrennen. Wel zal de ploeg een internationaal karakter krijgen met een mix van toprensters en aanstormende talenten, iets waar de ploeg groot mee is geworden."

Korevaar wint tweede rit Lotto Belgium Tour, Kopecky blijft leider

Jeanne Korevaar (Waowdeals) heeft de tweede etappe van de Lotto Belgium Tour (cat. WE 2.1) gewonnen. De Nederlandse haalde het na 110 km met start en finish in Herselt in een massasprint voor de Zweedse Emilia Fahlin. Lotte Kopecky werd derde en blijft aan de leiding. Morgen valt het doek over de Lotto Belgium Tour. Dan staat in Geraardsbergen de koninginnenrit op het programma. Daarin vertrekt Kopecky met een voorsprong van negen seconden op Korevaar. De renster van Lotto-Soudal kan de eerste Belgische worden die de Lotto Belgium Tour op haar naam weet te schrijven na vijf edities. Vorig jaar ging de eindzege naar de Nederlandse Anouska Koster. Die staat momenteel vijfde in het klassement op 13 seconden van Kopecky.

LottoNL-Jumbo wint ploegentijdrit, Roglic nieuwe leider

LottoNL-Jumbo heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Sloveen Primoz Roglic wordt zo de nieuwe leider in de achtdaagse rittenkoers. LottoNL-Jumbo was over 14 km 16 seconden sneller dan het favoriete Quick-Step. Katusha werd derde op 20 seconden. Team Sky moest 26 seconden toegeven en werd vierde.

Voor LottoNL-Jumbo was het de 30ste overwinning van het seizoen en de eerste ooit in een ploegentijdrit. Roglic neemt de leiderstrui over van de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (BMC). De Sloveen heeft zes seconden voorsprong op de Fransman Julian Alaphilippe. De Luxemburger Bob Jungels staat op 16 seconden derde.

Peter Sagan: "Geen grote ambities voor het WK"

Een rit heeft Peter Sagan nog niet gewonnen in de Vuelta. Zijn groene trui als leider in de puntenklassering speelde hij gisteren, na één dag, ook weer kwijt aan Alejandro Valverde. Maar het gaat steeds beter, zegt de drievoudige wereldkampioen, die dan toch van plan lijkt om zo lang mogelijk in de Ronde van Spanje te blijven.

Plan A was dat hij na afloop van de twaalfde etappe, vandaag van Mondoñedo naar Mañon in Galicië, uit de Ronde van Spanje zou stappen. Om vervolgens zijn WK-vorm aan te scherpen met een hoogtestage op Isola 2000, een skigebied niet ver van Monaco, waar hij woont. Maar inmiddels is Sagan op Plan B overgegaan: "Mijn idee is om de Vuelta uit te rijden. Het is goed dat ik hier ben. In de eerste week heb ik afgezien van de hitte. En betaalde ik nog de prijs van mijn valpartij in de zeventiende rit van de Tour. Nu ben ik hersteld en denk ik aan winnen." Sagan eindigde al drie keer tweede. Gallopin, Valverde en Viviani waren sneller. "Ik wil op zijn minst één etappe winnen."

Zijn kansen op een vierde wereldtitel schat hij niet erg hoog in. "Ik ga niet met grote ambities. Ik heb de regenboogtrui drie keer op rij gedragen, maar aan alle mooie liedjes moet vroeg of laat een eind komen. Er zijn klimmers die op een parcours als in Innsbruck beter zijn dan ik. Wat mij betreft is Nibali een grote favoriet." (MG)

Van Avermaet traint op dijk Dendermonde voor 1ste WK-ploegentijdrit

Het is nu ook officieel: "Ik rijd de WK-ploegentijdrit", zegt Greg Van Avermaet (33). Voor de Oost-Vlaming wordt het zijn eerste deelname. "BMC heeft het de voorbije jaren wel vaker gevraagd, maar toen heb ik altijd neen gezegd. Omdat het nu de laatste keer is dat het WK ploegentijdrijden georganiseerd wordt, én omdat dit het laatste jaar van BMC is, wil ik meedoen. Ik zeg niet dat ik me verplicht voel, maar ik wil er wel deel van uitmaken. Het is ook prestige, hé."

"Mijn palmares verder opvullen? Graag, ik wil er vol voor gaan, maar misschien zijn Quick.Step, Sunweb en Mitchelton-Scott op dit parcours iets sterker dan wij. Het wordt afzien, maar ik doe dat wel graag. Wat soms wel tegensteekt, is de voorbereiding en de training. Drieduizend keer hetzelfde herhalen - hoe we moeten ronddraaien, hoe we de bochten nemen enzovoort - dat is niet echt iets voor mij. Gelukkig zijn we dit jaar niet speciaal op stage moeten gaan naar Italië zoals de ploeg vroeger deed. Ik heb vooral op de dijk van Dendermonde getraind met mijn tijdritfiets." (BA)

Lotto Soudal strikt Deen Iversen en Noor Hagen

De Deen Rasmus Byriel Iversen en de Noor Carl Fredrik Hagen rijden vanaf 2019 voor Lotto Soudal. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie vandaag bekendgemaakt. "De 20-jarige Iversen komt over van het Italiaanse U23-team General Store Bottoli en won dit seizoen maar liefst zeven wedstrijden, waaronder de miniversie van de Strade Bianche", zo klinkt het bij Lotto Soudal. "De 26-jarige Hagen ontpopte zich op latere leeftijd als professioneel wegrenner en kende een indrukwekkende progressie."

"Ik ben een goede tijdrijder, maar het is zeker niet mijn specialiteit", verklaart Iversen. "Als je hard kan rijden en veel kracht hebt, presteer je vaak ook goed in tijdritten. Toch liggen de klassieke wedstrijden me het best. Als junior reed ik bijvoorbeeld al eens Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde ik meteen in de top tien."

De Deen boekte zijn grootste zege van dit seizoen in Toscane. "Het is een kleinere versie van de bekende Strade Bianche, die Tiesj Benoot dit seizoen won. Ooit de Strade Bianche winnen, is echt een droom van mij en ik hoop dan ook veel van Tiesj te leren."

"Het was altijd een droom van mij om profrenner op de weg te worden", stelt Hagen, die een verleden heeft als mountainbiker. "Pas op 22-jarige leeftijd heb ik de overstap naar de weg gemaakt, maar ik boekte snel vooruitgang. Vier jaar geleden had ik nooit durven dromen om volgend seizoen voor een WorldTour-ploeg als Lotto Soudal te rijden."

Vorig seizoen won de Noor de koninginnenrit in de Ronde van de Elzas, dit jaar pakte hij onder meer de eindzege in de Ronde van de Jura en werd hij vierde in het eindklassement van de Ronde van Noorwegen. "Ik hou wel van de iets lastigere wedstrijden met pittige hellingen - zowel korte als langere. Etappekoersen met een zwaarder parcours zijn wedstrijden die me liggen als puncher. Mijn grote droom is om een ronderenner te worden op een hoog niveau en ooit deel te nemen aan één van de drie grote rondes."

Ambiancecross in Wachtebeke met WK-podium

De 'Charles Ambiancecross' van zaterdag 24 november, een 'losse cross' in Wachtebeke, heeft een contract met de top drie van het wereldkampioenschap. Wout van Aert, Michael Vanthourenhout en Mathieu van der Poel zullen dus zeker present tekenen.

Het deelnemersveld zal aangevuld worden met renners als Tim Merlier, Toon Aerts en Kevin Pauwels. Bij de dames elite is Sanne Cant de publiekstrekker. Deze eerste editie van de Ambiancecross wordt rechtstreeks uitgezonden door Sporza. Naast het sportieve aspect is er ook aan een ruime muzikale omlijsting gedacht met tal van optredens. Het parcours voor deze veldrit werd uitgetekend in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke.