Koers kort: Cavendish valt en geeft op in Abu Dhabi - start Vuelta in 2020 in Nederland? - Parcours Parijs-Roubaix uit de doeken gedaan

21 februari 2018

29 kasseistroken in Parijs-Roubaix

De organisatoren van Parijs-Roubaix hebben het parcours voor de komende editie van de Franse klassieker uit de doeken gedaan. De renners krijgen 29 kasseistroken voorgeschoteld, over een parcours van in totaal 257 kilometer. In totaal zullen Van Avermaet en co 54,5 kilometer over kasseien dokkeren, net iets minder dan de 55 kilometer van vorig jaar, maar wel een stuk meer dan het gemiddelde van 52.580 meter.

VRT zendt Strade Bianche uit

Goed nieuws voor de fans van de Strade Bianche. In tegenstelling tot vorig jaar zal de Toscaanse voorjaarskoers over de grindwegen nu immers wel te zien zijn op de VRT. Dat maakte de openbare omroep vandaag bekend. De Strade Bianche wordt op 3 maart gereden. VTM wist dan weer de uitzendrechten van Milaan-Sanremo te bemachtigen.

Start Vuelta in 2020 in Nederland?

De provincies Utrecht en Noord-Brabant en de steden Utrecht en Breda willen de start van de Vuelta in 2020 organiseren. Utrecht gaat voor de ploegenpresentatie, een ploegentijdrit en een rit in lijn van Den Bosch naar Utrecht. Daarmee zou Utrecht de eerste stad ter wereld worden die zowel de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje heeft ontvangen.

Het is de bedoeling dat op woensdag 19 augustus de wielerploegen Utrecht binnenkomen, waarna voor donderdag 20 augustus de ploegenpresentatie staat gepland. Het echte feest begint dan op vrijdagavond met een ploegentijdrit.

Van Avermaet kent ploegmaats in openingsweekend

Het huiswerk bij BMC is af. De rood-zwarte formatie rond Greg Van Avermaet heeft de rennerslijsten voor het Vlaamse openingsweekend bekendgemaakt, uiteraard met Van Avermaet tweemaal als kopman. Onze landgenoot gaat zaterdag op zoek naar zijn derde opeenvolgende zege in de Omloop, een record. "Het is leuk dat de oude Ronde van Vlaanderen terugkeert in de koers. De combinatie Muur en Bosberg als scherprechter is altijd een goed idee én het moet mij wel liggen", aldus de tweevoudige winnaar van de Omloop.

Van Avermaet start ook in Kuurne-Brussel-Kuurne als uitgesproken kopman. "De focus ligt uiteraard op de Omloop, maar Kuurne-Brussel-Kuurne is daarna altijd een beetje een herkansingswedstrijd. Uiteraard is dat iets meer een sprintersklassieker, maar ook daar zie ik kansen. De bedoeling is om in beide wedstrijden mee te spelen voor de eerste plaatsen."

Omloop: Jempy Drucker (Lux), Stefan Küng (Zwi), Jürgen Roelandts (Bel), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (Bel), Nathan Van Hooydonck (Bel), Francisco Ventoso (Spa).

Kuurne-Brussel-Kuurne: Alberto Bettiol (Ita), Tom Bohli (Zwi), Jempy Drucker (Lux), Jürgen Roelandts (Bel), Greg Van Avermaet (Bel), Francisco Ventoso (Spa), Loïc Vliegen (Bel).

Opgave Cavendish in Abu Dhabi

Slecht nieuws uit het kamp van Dimension Data. De Zuid-Afrikaanse WorldTour-formatie zag in de eerste kilometers van de eerste etappe in de Ronde van Abu Dhabi Mark Cavendish letterlijk uit de wedstrijd vallen. De Brit kwam even buiten Madinat Zayed ten val in de neutrale zone en hield het daarna voor bekeken. Een eerste zicht op de lichamelijke schade is er nog niet, maar het is alvast een dikke streep door de rekening voor de 'Manx Express' en zijn team. Cavendish won twee weken geleden nog een etappe in de Ronde van Dubai.

Kristoff heerst in het Oosten, Viviani strandt op 4de plaats

Alexander Kristoff heeft de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De Noor van UAE haalde het in de spurt voor Andrea Guardini en Caleb Ewan. Quick.Step-Italiaan Elia Viviani moest zich tevreden stellen met een vierde plaats.

Brute pech voor Mark Cavendish. De Britse spurtbom en tevens ambassadeur van de Ronde van Abu Dhabi viel nog voor de eigenlijke start van de wedstrijd op zijn linkerschouder. Cavendish blesseerde zich in de neutrale zone, sprong weer op de fiets, maar zou na vijf kilometer toch opgeven. Uit veiligheidsoverwegingen, want uiteindelijk zou de Brit enkel een lichte hersenschudding hebben opgelopen.

De etappe zelf had weinig om het lijf. In een wedstrijd van 189 kilometer rond Madinat Sayed zouden vijf renners voor de vlucht van de dag kiezen: Albanese (Bardiani), Caruso (BMC), Skujins (Trek-Segafredo), Planet (Novo Nordisk), Trusov (Gazprom). Uit dat quintet zou Caruso het langst weerstaan, hij werd op 10 kilometer van de aankomst gegrepen.

De sprintploegen maakten zich ondertussen op voor een koninklijke sprint. Quick.Step leek de betere trein te hebben, maar aan de andere kant van de weg knalde Caleb Ewan de debatten écht op gang. De Australiër bracht Guardini en Kristoff in zijn zog mee en die laatste zou er met verve uitkomen. Tweede zege in drie dagen tijd voor de Noor, eerder won hij vorige zondag al de laatste rit in de Ronde van Oman.

“Mijn conditie is goed”, aldus de Noor van UAE Team Emirates, “en nu draait ook de sprint perfect uit, dus dit geeft wel vertrouwen voor de klassiekers die eraan zitten te komen.”

In de Ronde van Dubai en de openingsrit van de Ronde van Oman was het nog wat zoeken naar automatismen in zijn nieuwe team UAE Team Emirates, maar Alexander Kristoff kreeg dan toch zijn bloemen zondag in Oman en vandaag in Abu Dhabi. “Nochtans is dit een finish die me niet meteen ligt”, zei hij na afloop. “Tegen echt snelle jongens en na zo’n rustige etappe ben ik normaal gezien niet snel genoeg, maar op een of andere manier draaide alles vandaag goed uit. Tot diep in de finale verliep alles perfect, alleen verloor ik in de laatste honderden meters mijn leadout-man Roberto Ferrari. Gelukkig kon ik aanpikken in het wiel van Caleb Ewan en hem nog voorbij sprinten. Het feit dat we tegenwind hadden speelde wel in mijn voordeel, dan kan ik mijn kracht nog iets meer uitspelen.”

De druk is nu van de ketel voor zijn team dat koerst voor eigen volk in Abu Dhabi en vorig jaar met Rui Costa het eindklassement pakte. “We hebben nu alvast één overwinning beet”, zei hij. “Dat neemt al een beetje stress weg, maar het doel blijft natuurlijk het eindklassement. Rui Costa en Fabio Aru zijn gemotiveerd en voor hen is het van belang om zo weinig mogelijk tijd te verliezen zaterdag in de tijdrit. Dan is het aan hen om in de slotrit, de bergetappe, toe te slaan.”

Gaviria kopman bij debuut

Fernando Gaviria wordt de kopman van Quick.Step in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Colombiaan maakt zijn debuut in de Vlaamse openingskoersen. In de pikorde krijgt hij voorrang op Niki Terpstra, Zdenek Stybar en Philippe Gilbert, die de Omloop al twee keer won.

Tom Boonen is gestopt, de strijd om het kopmanschap bij Quick.Step in de voorjaarskoersen ligt helemaal open. Dat zal discussie geven, nu hij er zelf niet meer bij is, voorspelt Tom Boonen. Zdenek Stybar, Niki Terpstra en Yves Lampaert komen aan de start, Philippe Gilbert won de Omloop al in 2006 en 2008. Zoveel kandidaat-winnaars, maar voor ploegleider Wilfried Peeters is er niets nieuws onder de zon. "We hebben in het voorjaar wel vaker zonder Boonen gekoerst. We zijn voorbereid."

Sterrencast (en duidelijk veel zon) in Abu Dhabi

Vandaag start in de Verenigde Arabische Emiraten de Abu Dhabi Tour. Giro-winnaar en wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin rijdt er zijn eerste koerskilometers van het seizoen. De favoriet voor de eindzege botst er op een pak grote namen.

De Nederlander van Team Sunweb is de grote favoriet, al krijgt hij wel concurrentie van onder meer titelverdediger Rui Costa, Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez, Fabio Aru, Rohan Dennis en Ilnur Zakarin. Daarnaast zijn er slechts vijf Belgen van de partij in het Midden-Oosten, van wie vier bij Lotto-Soudal: Sander Armée, Frederik Frison, Remy Mertz en Bjorg Lambrecht. Gijs Van Hoecke verdedigt de kleuren van LottoNL-Jumbo. Naast Dumoulin maakt ook Luke Rowe zijn rentree in de etappekoers door het Arabische emiraat. De Sky-renner brak begin augustus kuit- en scheenbeen op het vrijgezellenfeest van zijn broer.

De Abu Dhabi Tour, onderdeel van de UCI WorldTour, telt dit jaar vijf etappes. De koninginnenrit ligt op het eind, met een aankomst bergop op Jebel Hafeet, na een klim van 10,8 km aan gemiddeld 6,6 procent. De tijdrit over 11,8 km de dag voordien speelt in het voordeel van Dumoulin. In de eerste drie sprintersetappes kunnen onder meer Cavendish, Greipel, Viviani, Kristoff en Ewan zich uitleven. (XC)

Van Avermaet verkent vandaag

Wie renners wil spotten, zal de komende dagen volop aan zijn trekken komen in de Vlaamse Ardennen. De Parelvissers, het trainingsgroepje onder leiding van Greg Van Avermaet, verkennen deze voormiddag de finale van de nieuwe Omloop. BMC heeft zijn officiële verkenning al op 19 januari gedaan. Ook Wanty-Groupe Gobert trekt vandaag richting Muur en co. Morgen is het de beurt aan EF Education First (met Sep Vanmarcke), Trek (met Jasper Stuyven), Sunweb (Edward Theuns en Michael Matthews) en AG2R (Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh). Niki Terpstra heeft dan een individuele training voorzien. Quick.Step organiseert geen groepsverkenning, maar de meeste renners zullen op vrijdag nog een toertje doen over het parcours. "Iedereen kent de heuvels van de Vlaamse Ardennen al enkele jaren", zegt Wilfried Peeters. Het is nog niet zeker of ook Philippe Gilbert gaat verkennen.

Gaan vrijdag wel zeker op pad: Veranda's Willems-Crelan (met Van Aert en Devolder). Mogelijk zal ook Tim Wellens, die pas donderdag afreist uit Monaco, zijn beperkte parcourskennis nog wat bijspijkeren. Lotto-Soudal plant voor de rest geen groepsverkenning voor de Omloop. "Sommige van onze renners zijn pas terug thuis en dus passen we daarvoor", stelt ploegleider Herman Frison. (BA)

"Is Wevelgem wezenlijk voor Gent-Wevelgem?"

Krijgen we in de toekomst een nieuwe aankomst voor Gent-Wevelgem? In een interview dat vandaag in 'Knack' verschijnt, zegt Wouter Vandenhaute dat het debat wat hem betreft gevoerd mag worden. "Is Wevelgem als aankomstplaats wezenlijk voor Gent-Wevelgem?", vraagt hij. "Meer nog: is de naam 'Gent-Wevelgem' wezenlijk voor die koers? Voor mij is Gent-Wevelgem: waaiers, de kuststreek, de Moeren, het Heuvelland en de herdenking van de 'Groote Oorlog'."

Dat lijkt de deur open te zetten voor een verhuis richting pakweg Ieper, maar Vandenhaute benadrukt dat het nog lang niet zo ver is. "Ik ga ervan uit dat we de komende jaren gewoon in Wevelgem blijven", zegt hij. "Uit de discussie met de lokale organisatie is wel al een nieuwe koers geboren: eind augustus organiseren we voor het eerst de Great War Remembrance Race, met aankomst in Ieper."

Vandenhaute richt zijn pijlen ook op de ASO, de organisator van onder meer de Tour, Parijs-Roubaix, de Waalse klassiekers en Parijs-Nice. "Zij blokkeren elke grote vernieuwing. De dag dat de ASO bereid is om de wielersport te moderniseren, is het gebeurd. Maar de ASO heeft niet de visie of de wil om de sport vooruit te laten gaan. Ze zijn doodsbang om bij een fundamentele hervorming hun macht kwijt te spelen." (BA)

Quick.Step niet in Ronde van België, wel Noorwegen

De Quick.Step-ploeg komt niet aan de start van de Ronde van België (23-27 mei). Manager Patrick Lefevere en organisator Golazo raakten het niet eens over het startgeld. In de plaats van de Ronde van België zal Quick.Step de Noorse Ronde van de Fjords (22-24 mei) rijden. Rob Discart van Golazo betreurt de afwezigheid van Quick.Step. "Vorige maand hebben we een financieel voorstel gedaan dat volgens ons concurrentieel is met dat van de Ronde van de Fjords. Sindsdien hebben we niets meer gehoord."

Lefevere heeft ondertussen getekend voor de Ronde van de Fjords. Volgens de manager biedt de Noorse organisator het tienvoudige van de Ronde van België. Aansluitend daarop neemt het team ook deel aan de Hammer Series (25-27 mei) die plaatsvinden in Stavanger - ook in Noorwegen. WorldTour-ploegen krijgen in de Ronde van België zo'n 5.000 euro startgeld, aldus Discart. "Afhankelijk van de renners die ze meebrengen, willen we een extra inspanning doen."

Bardet en Landa in Dwars door Vlaanderen

Hoog bezoek in Dwars door Vlaanderen. Romain Bardet (27) en Mikel Landa (28), de nummers drie en vier uit de voorbije Ronde van Frankrijk, staan op 28 maart aan de start in Roeselare. Beide ronderenners willen zich op de Vlaamse kasseien voorbereiden op wat komen gaat in de negende etappe van de Tour. Daar moet het peloton op weg naar Roubaix vijftien kasseistroken bolwerken, goed voor 22 kilometer kasseien. Kortom: een rit die angst inboezemt bij de klassementsrenners. De Fransman van AG2R eindigde de voorbije twee jaar op het podium, terwijl Landa knechtte voor Chris Froome en toch nog vierde werd. Bij zijn nieuwe ploeg Movistar wil hij absoluut zijn eigen kans gaan, al zal hij het kopmanschap moeten delen met Alejandro Valverde en Nairo Quintana. Ronderenners aan de start van het (lichtere) Vlaamse werk, da's niet nieuw: in het verleden reden Quintana en Valverde onder meer Dwars door Vlaanderen en de E3 Harelbeke. (XC)