KOERS KORT. Cavendish naar Bahrain-Merida - Froome verkent parcours Olympische wegrit met Tourrivalen De wielerredactie

25 oktober 2019

Mark Cavendish naar Bahrain-Merida

Team Bahrain-Merida heeft zich versterkt met Mark Cavendish, dat maakte het team via haar site bekend. De Britse sprintbom komt over van Team Dimension Data, waar hij de laatste vier jaar actief was. De laatste drie jaar kon Cavendish, mede door ziekte, weinig resultaten boeken.

It’s official! We are delighted to announce the signing of iconic British rider @MarkCavendish for the 2020 season.



Read more ➡️ https://t.co/6TftTfKrzG#RideAsOne #WelcomeCav pic.twitter.com/FEKqvO6f7Y Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

“Dit team kunnen versterken is een vervulling van een ambitie die ik al lang koesterde. Het motiveert me en ik kijk er erg naar uit. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit een droom is die werkelijkheid wordt. Mijn relatie met Rod Ellington (de Team Manager, red.) gaat ver terug en hij heeft me altijd geholpen bij m’n ontwikkeling als wielrenner. Ik zal er alles aan doen om successen te bereiken. Ik weet dat ze zullen komen.”

Cavendish won in z’n carrière al 48 ritten in een grote ronde, waarvan dertig in de Ronde van Frankrijk. Hij won Milaan-Sanremo in 2009 en werd wereldkampioen in Kopenhagen in 2011.

Chris Froome verkent Olympische wegrit in de regen

Chris Froome heeft samen met z’n ploegmaat Michal Kwiatkowski en enkele Tourrivalen de wegrit voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 verkend. Dat is te zien op Twitter. Froome is duidelijk weer op de goede weg na z’n vreselijke val in de Dauphiné eerder dit jaar. Naast Kwiatkowski reden ook Jakob Fuglsang en Romain Bardet mee in en rond Tokio. De vier zijn in Japan voor een criterium dat daar later deze week plaatsvindt, en maken van de gelegenheid gebruik om er meteen ook het Olympisch parcours te verkennen.

Very wet recon of the #Tokyo2020 @Olympics route 🚴🏻‍♂️🇯🇵🌧🌧🌧 pic.twitter.com/p3YOCEeteq Chris Froome(@ chrisfroome) link

Ondanks de regen lijken Froome en Kwiatkowski zich wel te amuseren. Kwiatkowski postte nog dit filmpje waarin te zien is dat het parcours op sommige plekken duidelijk steil omhoog loopt.