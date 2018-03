Koers kort: Cavendish hervat de trainingen Redactie

13 maart 2018

08u44 1

Enkele dagen na zijn zware crash in de ploegentijdrit van de Tirreno-Adriatico gaat het herstel van Mark Cavendish de goeie kant uit. "Het oog geneest goed", liet hij weten via Instagram (foto). De Britse spurter brak in Lido di Camaiore ook een rib bij een val over een putdeksel. 'Cav' oefende de afgelopen dagen een eerste keer voor 45 minuten op de rollen en zou nu ook zijn andere trainingen weer hernomen hebben. Volgens Dimension Data is er nog geen beslissing genomen over zijn deelname aan Milaan-Sanremo maar valt die eerstdaags. Ook wat na de Primavera komt, blijft erg onduidelijk.

Colombiaan Avila juicht in derde rit in Ronde van Taiwan

De Colombiaan Edwin Avila (Israel Cycling Academy) heeft de derde rit in de Ronde van Taiwan op zijn naam geschreven. De Australiër Jonathan Clarke (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) is de leider in de algemene stand.

Avila hield na een etappe van 156,3 kilometer de Japanner Yukiya Arashiro en Clarke af. Gianni Marchand eindigde als negende.

Clarke heeft in het algemene klassement twee seconden voorsprong op Arashiro en elf op Jimmy Janssens. Avila (op 0:29) volgt als vierde.

Morgen staat de vierde rit, een tocht van 166,6 kilometer, op de agenda. De Ronde van Taiwan telt in totaal vijf etappes en eindigt donderdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Benjamin Prades.