KOERS KORT. Cavendish heeft opnieuw ziekte van Epstein Barr

27 augustus 2018

Opnieuw kopzorgen voor Cavendish

Mark Cavendish (33) lijdt opnieuw aan de ziekte van Epstein Barr. De diagnose werd gesteld na de Ronde van Frankrijk. De Brit reed een erg teleurstellende Tour, met als dieptepunt het feit dat hij in de elfde rit buiten tijd arriveerde.

Na uitgebreid medisch onderzoek de voorbije weken werd uiteindelijk het Epstein-Barr-virus gevonden bij Cavendish. De ziekte is ook bekend als klierkoorts of mononucleose. Wellicht had hij het virus al tijdens de Tour.

In april vorig jaar werd ook al klierkoorts ontdekt bij Cavendish. Dat hield hem toen drie maanden aan de kant.

Het zijn moeilijke tijden voor Cavendish. Zijn voorjaar ging de mist in na een valpartij in de Tirreno en een horrorcrash in Milaan-Sanremo. De Brit is ook einde contract bij Dimension Data en het is zo goed als zeker dat hij bij zijn huidige ploeg niet gaat verlengen.

Alternatieven zijn er amper. Bahrain en Mitchelton toonden interesse, maar het is onduidelijk of Cavendish echt bij één van die twee teams terecht kan. (MG)