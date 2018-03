KOERS KORT: Cavendish heeft gebroken rib - Groenewegen en Boom stappen uit Parijs-Nice De wielerredactie

08 maart 2018

Groenewegen en Boom stappen uit Parijs-Nice

Dylan Groenewegen en Lars Boom hebben zich teruggetrokken uit Parijs-Nice (WorldTour). Beide renners van LottoNL-Jumbo zijn verkouden en houden de Franse rittenkoers na vier etappes voor gezien. Sprinter Groenewegen schreef maandag de tweede rit op zijn naam.

De 24-jarige Amsterdammer heeft weinig meer te zoeken in Parijs-Nice. De laatste vier etappes gaan allemaal over heuvelachtig parcours. Groenewegen vliegt samen met Boom terug naar huis om te herstellen.

Boom maakte in Parijs-Nice zijn rentree, nadat hij in januari een operatie van bijna vijf uur had ondergaan om hartritmestoornissen te verhelpen. De 32-jarige Nederlander liet zich in de kopgroep zien tijdens de etappe die Groenewegen won. Boom werkt toe naar de grote voorjaarsklassiekers van begin april, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Gebroken rib voor Cavendish

De Tirreno is nog maar net begonnen, of voor Mark Cavendish is hij alweer voorbij. De Brit crashte gisteren met een snelheid van 60 km/u in de ploegentijdrit. Cavendish wilde nog wel verder rijden en dat deed hij ook. Maar hij verloor zo veel tijd dat de jury hem uit koers zette. Na medisch onderzoek bleek hij ook een rib te hebben gebroken.

Het ongeval gebeurde in de tweede helft van de ploegentijdrit. Het was nog ongeveer vijf kilometer tot de finish. Volgens ploegleider Rolf Aldag raakte Cavendish uit balans door een putdeksel in het wegdek. "Dat loopt nooit goed af als je een snelheid hebt van 60 km/u." En helemaal niet als je dan ook nog op een tijdritfiets zit. Aldag: "Je zit zo diep dat er heel veel gewicht op het voorwiel komt. Als je dan valt, is het altijd op het hoofd."

Cavendish liep zichtbare verwondingen op aan het aangezicht. Het rechteroog was geraakt, zijn kaak was gezwollen. Cavendish was gehavend over zijn hele rechterkant. Hij vroeg en kreeg nog een andere fiets, want Cavendish wilde absoluut verder rijden. Dat deed hij ook. Zijn achterstand op de winnaar van BMC zou uiteindelijk 7:18 bedragen. Daarop besloot de jury om hem uit koers te zetten.

De Brit verdween meteen na aankomst in de ploegbus. Hoofd mechanicien Kenny Latomme ging meteen de fiets van Cavendish inspecteren. "Dat is het eerste wat ik altijd doe. Kijken of het stuur misschien niet gebroken is, wat de val kan veroorzaken. Maar er is niets te zien. Je kunt het zelfs amper zien, dat die fiets gecrasht is."

Later in de namiddag gingen Cavendish en de ploegarts naar het ziekenhuis voor een X-ray. Daar maakte hij een filmpje van zichzelf voor zijn Instagram-account. "Het ziet er erger uit dan het is", zei hij. Dat was voor de resultaten van het medisch onderzoek bekend waren. Cavendish heeft de zevende rib gebroken aan de rechterkant van zijn lichaam, zo bleek. "De breuk is stabiel en zou snel moeten genieten", volgens dokter Jarrad van Zuydam. Die voegde daaraan toe dat Cavendish ook met een ribbreuk vandaag zou starten in de tweede etappe, ware het niet dat de jury hem uit koers heeft gezet. (MG)

Nibali tegen Giro van twee weken

De denkpiste van UCI-voorzitter David Lappartient om de Giro en Vuelta in de toekomst met een week in te korten, kan op weinig bijval rekenen van Vincenzo Nibali (33). “Ik denk niet dat die koersen minder zijn dan de Tour”, zegt de Italiaanse kopman van Bahrein-Merida . “De Giro heeft zijn eigen geschiedenis en die is geweldig. Als je de derde week wegneemt van de grote rondes, haal je hun essentie weg.” (BA)