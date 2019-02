KOERS KORT. Cavendish haalt uit naar dokters - Tim Wellens leider af in Ruta del Sol - Philipsen knap derde in Algarve Redactie

23 februari 2019

18u35 0

Cavendish haalt uit naar dokters

Op de publieksvoorstelling van de UAE Tour was Mark Cavendish niet mals voor de dokters die hem de voorbije jaren behandelden. De Britse sprinter is al bijna twee jaar op de sukkel met klierkoorts en haalde sindsdien nooit meer zijn oude niveau. In Abu Dhabi en Dubai wil hij zijn conditie verder verbeteren.

In 2017 werd bij Cavendish klierkoorts vastgesteld en stond hij maandenlang aan de kant. Hij haalde nipt nog de Tour van dat jaar, maar door een valpartij na een paar dagen, veroorzaakt door Peter Sagan, lag hij tegen de grond en was zijn wedstrijd voorbij door een breuk in de elleboog. Ook vorig jaar liep het niet zoals het moest en haalde hij nooit zijn oude niveau. In de Tour kwam hij er niet aan te pas bij de sprints en haalde hij het einde niet nadat hij buiten de tijdslimiet arriveerde in de elfde etappe naar La Rosière.

Eind augustus kwam dan het bericht dat de sprinter opnieuw sukkelde met het virus, wellicht al enkele weken en er kwam een eind aan zijn seizoen. In de Vuelta San Juan van dit jaar hervatte hij de competitie. “Ik ga zien wat ik kan doen in de sprint”, zei hij, “maar we zijn hier niet met een sprintersploeg, maar met een team dat mikt op een klassement met drie renners die in staat zijn een top 20 te halen. Een top 20 levert meer punten op dan een ritzege. En we hebben WorldTour-punten nodig, dus ik wil daar mijn bijdrage toe leveren en de jongens helpen. Ik ga mijn best doen en de inspanningen in deze rittenkoers moeten me helpen om weer naar die goede vorm te groeien.”

De laatste zege van Cavendish dateert van de Dubai Tour van vorig jaar, toen de rittenkoers nog in twee werd opgesplitst. In de UAE Tour moet hij knokken tegen Elia Viviani, Marcel Kittel, Fernando Gaviria en Caleb Ewan.

Na het persmoment volgde ook nog een ploegvoorstelling in het Louvre Abu Dhabi waar Cavendish één van de renners was die werd uitgenodigd op het podium voor een gesprek. “Ik ga mijn best doen”, herhaalde hij nog eens, “maar ik heb nog niet die topvorm. Het was niet gemakkelijk de voorbije twee jaar. Ik heb gesukkeld met dat virus. Het waren twee moeilijke jaren door verkeerde diagnoses van de dokters. ‘They messed it up’. Het was niet mijn fout, ik kon er weinig aan verhelpen en dat is vervelend. Je kan er weinig aan veranderen, hopelijk ligt het nu achter mij.”

Philipsen sprint naar plek 3 na Groenewegen en Démare

De jonge Limburger Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) heeft vandaag opnieuw zijn sprinttalent getoond in de vierde etappe van de Ronde van de Algarve (2.BC). Hij werd in een massasprint derde na ritwinnaar Dylan Groenewegen en Arnaud Démare.

Eén Belg ging niet van start in de vierde etappe tussen Albufeira en Tavira: Julien Vermote (Dimension Data) was ziek. Tijdens de rit moesten de Belgen wel vol aan de bak, want achter de rug van vijf vroege vluchters van lokale ploegen was Deceuninck - Quick-Step net als Jumbo-Visma en Groupama-FDJ erg actief.

In een hectische sprint kwam de winnaar van de openingsetappe, de Nederlander Fabio Jakobsen, echter niet verder dan de elfde plaats. Voor winst was niemand opgewassen tegen zijn landgenoot Groenewegen, die ook vorig jaar de rit met aankomst in Tavira won. De 20-jarige Philipsen plaatste zich als derde tussen twee renners met naam en faam als sprinter: de Fransman Démare en de Duitser Pascal Ackermann (4e).

De Sloveen Tadej Pogacar, een ploeg- en leeftijdsgenoot van Philipsen, behoudt de leiding in het algemene klassement. Zondag wordt de vijfde en laatste rit van de Ronde van de Algarve afgewerkt, een etappe van 173 km van Faro naar Malhao, met aankomst bovenop een helling van eerste categorie.

🚴‍♂🏁 ¡Dylan Groenewegen! Victoria al esprint para el neerlandés del Jumbo-Visma. Lo intentó Démare pero no llegó.



4ª etapa sin novedades en la general de la @VAlgarve2019



Sigue la #VAlgarve19 en @Eurosport_ES y https://t.co/fLW7LTy0zL pic.twitter.com/LShcdVGhE4 Eurosport.es(@ Eurosport_ES) link

Tim Wellens leider af in Andalusië

Simon Yates (Mitchelton-Scott) heeft de vierde etappe in de Ruta del Sol (Spa/2.BC) gewonnen. De Colombiaan Sergio Higuita (Fundacion Euskadi) won bijna een halve minuut later de sprint in de achtervolgende groep om de tweede plek. Tim Wellens eindigde niet in de top tien en moet zijn leiderstrui afstaan aan Jakob Fuglsang, die een dag voor het einde zeven seconden voorsprong telt op zijn Astana-ploegmaat Ion Izagirre. Wellens staat nu negende, op 2:53, Teuns tiende op 3:41.

Tim Wellens verdedigde zijn leiderstrui in de Ruta del Sol na twee ritzeges, maar wist dat hij het zwaar te verduren zou krijgen in de koninginnenrit van de Spaanse rittenkoers met onderweg heel wat klimkilometers. De laatste hindernis lag weliswaar op 25 km van het eind, maar makkelijk zou het niet worden tegen het sterke blok van Astana en de broers Yates van Mitchelton-Scott. Astana nam al meteen na de start het heft in handen en maakte er een harde wedstrijd van.

Met elf renners begonnen ze aan die slotklim, de Alto de Hazallanas, 7,3 km aan 9,6 procent. Mitchelton en Astana speelden hun numerieke meerderheid uit en voerden het offensief. Wellens sputterde nog lang tegen, maar zou uiteindelijk toch kraken. Simon Yates, geen gevaar meer voor het klassement, trok al snel alleen op pad en kwam als eerste over de klim, hij soleerde naar de zege. De leiderstrui gaat naar Fuglsang die zeven tellen bonus kent op zijn ploegmaat Izagirre.

Rekita wint derde etappe in Ronde van Antalya

Na de zachte temperaturen van de voorbije dagen, werden de renners vandaag bij de start getrakteerd op regen in de Ronde van Antalya. Véél regen. En dat uitgerekend op de dag van de zogenaamde koninginnenrit, al wordt dat in Turkije best met een korrel zout genomen. Het enige noemenswaardige obstakel van de 91 kilometer lange rit was een klim van negen kilometer – op de top lag de aankomst.

Door de regen waren de Turkse wegen spekglad, vooral in de aanvangsfase van de etappe. De renners van Corendon-Circus zetten zich daarom meteen op kop en ze hielden het tempo hoog, om gedrum in het peloton te vermijden. Na een twintigtal kilometer vormde zich dan een omvangrijke kopgroep van 22 renners, met daarbij onder anderen Mathieu van der Poel.

De voorsprong van de leiders bleef wel de hele tijd redelijk beperkt. Aan de voet van de slotklim hadden ze nog slechts een twintigtal seconden over. Maar de winnaar zat wel voorin, zo bleek. De Pool Szymon Rekita (Leopard Cycling) kwam als eerste boven en is meteen ook de nieuwe leider. Mathieu van der Poel liet de teugels in het slot wat vieren. De slotrit van morgen is immers nog op zijn maat. De eindzege lijkt er niet meer in te zitten voor de Nederlander. (TLB)