KOERS KORT. Castroviejo langer bij Ineos - Zoon Konyshev wordt prof bij Mitchelton-Scott Redactie

02 oktober 2019

12u26 0

Spaans kampioen tijdrijden Castroviejo blijft Team INEOS trouw

De Spanjaard Jonathan Castroviejo heeft zijn contract bij Team INEOS met twee jaar verlengd. Dat bevestigt de Britse topformatie op zijn website. De 32-jarige Castroviejo ruilde eind 2017 Movistar voor Sky (het toenmalige INEOS). Zowel dit als vorig jaar hoorde hij tot de selectie voor de Tour, waarin het team triomfeerde met Egan Bernal (2019) en Geraint Thomas (2018).

Castroviejo verzamelde zijn overwinningen vooral in het tijdrijden. Dit jaar werd hij voor de vijfde keer nationaal kampioen. In 2016 hield hij Victor Campenaerts van de Europese titel tegen de klok. Vorig jaar nam Campenaerts revanche door goud te pakken voor Castroviejo.

“Ik ben heel blij dat ik bij het team kan blijven”, reageert de Spanjaard. “Het zijn twee schitterende jaren geweest en dat ik deel kon uitmaken van twee ploegen die de Tour hebben gewonnen, is heel speciaal. Ik wilde een volgende stap nemen toen ik bij deze ploeg aankwam en dat heb ik gedaan. Nu heb ik hier mijn plaats gevonden.”

Zoon van Dimitri Konychev wordt neoprof bij Mitchelton-SCOTT

Mitchelton-SCOTT laat Alexander Konychev volgend jaar proeven van het echte werk. De 21-jarige zoon van ex-prof Dimitri Konyshev was al stagiair en wordt doorgeschoven. Hij ondertekende een contract voor twee jaar. “Alex is een grote, sterke jongen. Hij zal in onze klassieke kern worden ingepast”, legt sportief directeur Matt White uit.

“We zien in hem veel potentieel om te groeien. Hij won dit jaar een U23-wedstrijd in de Nations Cup en maakte indruk met een ontsnapping op het EK. Hij werd pas op een km van de streep gegrepen. Toen wist ik dat hij sterk is.”

Alexander Konyshev heeft in tegenstelling tot zijn vader Dimitri, die voor Rusland uitkwam, de Italiaanse nationaliteit. Dimitri Konyshev (53) was renner tussen 1989 en 2006. De allrounder won onder meer negen ritten in grote rondes (4 in Giro en Tour, 1 in Vuelta) en stond twee keer op het WK-podium (tweede in 1989 na Greg LeMond, derde in 1992 na Gianni Bugno en Laurent Jalabert).