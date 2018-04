Koers kort: Carapaz eindlaureaat in Ronde van Asturië - Wereldkampioen Sagan ziet jonge renners over hem springen met hun tweewieler MDB

29 april 2018

Mestre pakt dagzege, Carapaz is eindlaureaat in Ronde van Asturië

Op de slotdag van de Spaanse Ronde van Asturië (2.1) gaf de Ecuadoraan Richard Carapaz (Movistar) de eindzege niet meer uit handen. De zege in de derde en laatste etappe ging naar de Portugese vroege vluchter Ricardo Mestre (W52 - FC Porto).

Mestre maakte deel uit van een vlucht van eerst vijf en later acht renners. In het peloton controleerde Movistar, maar twee renners bleven uit hun greep. Mestre won in aankomstplaats Oviedo met negen seconden voorsprong op zijn Russische medevluchter Alexander Evtushenko. De sprint voor de derde plaats werd 34 seconden na de aankomst van Mestre gewonnen door de Spanjaard Benjamin Prades.

Carapaz kwam niet meer in de problemen en finishte als achtste in de groep die sprintte voor plaats drie. In de eindstand gaat hij landgenoot Jonathan Caicedo en Mestre vooraf.

De 24-jarige Carapaz, eerder dit jaar derde in de Settimana Coppi e Bartali en elfde in Parijs - Nice, is door Movistar geselecteerd om vrijdag te starten aan de Ronde van Italië.

Wereldkampioen Sagan ziet jonge renners over hem springen met hun tweewieler

Na zijn klassiek voorjaar mag de riem er wel even af bij Peter Sagan. In het kader van zijn 'Peter Sagan Kids Tour' moest de wereldkampioen zelfs heel even fungeren als hindernis. Twee jonge rennertjes lieten hun kunsten zien en sprongen op hun tweewieler over de renner van BORA-Hansgrohe.

Having some fun after the Peter Sagan Kids Tour in Nitra @iamspecialized @sportful @GoPro pic.twitter.com/YIGSvwrNwX Peter Sagan(@ petosagan) link