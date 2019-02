KOERS KORT. Cant vloert Worst in Hoogstraten - Groenewegen wint slotrit na spannende spurt in Valencia, Izagirre stelt eindzege veilig De wielerredactie

10 februari 2019

15u18

Bron: Belga 0

Fransman Laporte stelt met tijdritwinst eindzege in Ster van Bessèges veilig

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de slotrit in de Ster van Bessèges (Fra/2.1.) gewonnen. De Fransman toonde zich de snelste in een tijdrit over 10,7 km en haalde het voor de Tobias Ludvigson (Groupama-FDJ) die in dezelfde tijd strandde. Onze landgenoot Jimmy Janssens (Corendon-Circus) finishte als derde op 13 tellen. Sep Vanmarcke werd vijfde op 18 seconden, Eliot Lietaer tiende op 32 seconden. De eindwinst gaat eveneens naar Laporte die 16 seconden overhoudt op Ludvigsson.

Het werd een spannende tijdrit in Alès. Ludvigsson, eindwinnaar in 2014, zat al een tijdlang op de hotseat tot Laporte, als laatste gestart, hem nog voorbijging en de chrono 48 honderdsten van een seconde sneller afwerkte en de zege pakte.

Laporte volgt op de erelijst Tony Gallopin op. Vorig jaar eindigde hij ook al als tweede. Hij keert huiswaarts met niet alleen het eindklassement, winst in de tijdrit, maar ook met een sprintzege in de tweede rit.

Groenewegen wint slotrit na spannende spurt in Valencia, Izagirre stelt eindzege veilig

Dylan Groenewegen heeft zijn snelle benen getoond in de slotrit van de Ronde van Valencia. De Nederlander van Jumbo-Visma haalde het na 88,5 km van Paterna naar Valencia in de sprint voor Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Jürgen Roelandts werd eerste landgenoot op een dertiende plaats. De eindzege gaat naar de Spanjaard Ion Izagirre. Dylan Teuns eindigt op een vijfde plaats, op 18 seconden van de kopman van Astana.

In deze korte slotrit trokken drie renners op avontuur. Onder hen ook een landgenoot: Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), voorts Alexey Kurbatov (Gazprom) en Gotzon Martin (Fundacion Euskadi). Verder zou de Fransman Alexis Gougeard (AG2R) nog de oversteek maken vanuit het peloton. Het peloton gunde hen evenwel weinig bonus, maximaal twee minuten en op 13 km van de finish kwam een einde aan hun verhaal. Julien Duval (A2GR) wilde nog een sprint ontlopen, maar zijn aanval kende geen succes.

Het was Jumbo-Visma die het peloton op sleeptouw nam en zinnens was om hun sprinter goed af te zetten. In de vorige sprint ging het nog fout, deze keer toonde de Nederlander Groenewegen zich soeverein in een sprint die nog werd ontsierd door een valpartij iets voorbij de vod van de laatste kilometer. Groenewegen haalde het nipt voor Alexander Kristoff en Matteo Trentin. Het is meteen de eerste zege voor Jumbo-Visma van 2019.

De eindwinst gaat naar Ion Izagirre die op de erelijst Alejandro Valverde opvolgt en nu vrede moet nemen met een tweede plaats op zeven seconden. Dylan Teuns eindigt als vijfde op 18 tellen.

Daryl Impey verlengt ook Zuid-Afrikaanse titel op de weg

Daryl Impey (Mitchelton-Scott) heeft in Tshwane zijn Zuid-Afrikaanse titel in de wegrit verlengd. Impey haalde het na 162 kilometer solo voor Ryan Gibbons (+0:25, Dimension Data) en Stefan de Bod (+0:31, Dimension Data). Het is voor Impey zijn tweede titel op de weg.

Vrijdag verlengde de 34-jarige Impey ook al zijn nationale tijdrittitel. Hij veroverde daarin voor de achtste keer goud, de zevende op een rij.

Vorige maand won Impey met de Tour Down Under de eerste WorldTour-wedstrijd van 2019.

Cant vloert Worst in Hoogstraten

Sanne Cant (IKO-Beobank) heeft de voorlaatste manche in de Superprestige op haar naam gebracht. De wereldkampioene haalde het voor Annemarie Worst (Steylaerts-777) en Denise Betsema (Marlux-Bingoal).

Sanne Cant miste haar start in Hoogstraten toen ze niet meteen in haar klikpedalen geraakte en was meteen op achtervolgen aangewezen. Ze verzeilde in 20ste positie, maar wist wel snel op te schuiven. Vooraan scheidde zich intussen een Nederlands trio af: snelle starter Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema.

Cant pikte snel weer aan in de voorste regionen, in haar wiel sloten ook Ellen Van Loy, Loes Sels en Inge van der Heijden aan. Alvarado gaf een sterke indruk in die beginfase, maar gaandeweg zouden Worst en Cant zich wel ontdoen van hun metgezellen. De nummer één en twee in het klassement van de Superprestige, slechts één punt verschil, vochten een verbeten duel uit. Loes Sels volgde in derde positie, enkele meters verderop bundelden Betsema en Alvarado de krachten.

Betsema zou voorbij Sels rijden, vooraan moest Worst een gaatje laten op Cant naar het eind van de derde ronde. Cant leek op weg naar een gemakkelijke zege, maar Worst gaf zich niet zomaar gewonnen en knokte zich terug in het wiel van de wereldkampioene die door een knieval op de trap de Nederlandse opnieuw naast zich zag komen. Het had Worst evenwel krachten gekost om terug te komen en door een slipper wist Cant opnieuw weg te snellen bij de Nederlandse. De wereldkampioene trapte stevig door, Worst kraakte en Cant pakte haar tweede zege in twee dagen.

Cant telt met nog één manche te gaan 90 punten, twee meer dan Worst. Alice Maria Arzuffi staat met 69 punten op een derde plaats.

Kopecky wint in Valencia Europese openingskoers

Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies) heeft in haar eerste wedstrijd van het seizoen meteen de overwinning op zak gestoken. De 23-jarige Antwerpse triomfeerde in de Ronde van Valencia (1.2), een eendagskoers bij de vrouwen.

Kopecky was op een vlak parcours in de sprint sneller dan de Britse Alice Barnes (Canyon SRAM Racing) en haar Vietnamese ploegmate Thi That Nguyen (Lotto Soudal Ladies). De Ronde van Valencia organiseerde dit jaar voor het eerst een vrouwenwedstrijd. Kopecky bereidde er zich voor op het WK baanwielrennen eind deze maand (27 februari-3 maart) in het Nederlandse Apeldoorn.

De Ronde van Valencia voor mannen komt later vandaag tot een eind met de vijfde en laatste etappe.

Nys pakt tweede zege in evenveel dagen

Thibau Nys heeft de Superprestige-manche in Hoogstraten op zijn naam gebracht. Nys haalde het bij de junioren voor Ryan Cortjens en Witse Meeussen. Meeussen trekt met de leiderstrui naar de slotmanche in Middelkerke, volgende week zaterdag. Hij telt nog twee punten voorsprong op Cortjens. Gisteren won Nys ook al de slotmanche van de DVV Trofee in Lille.

Op het natte parcours in Hoogstraten scheidde zich op het eind van de eerste ronde een kopgroep af met zeven renners: Belgisch kampioen Ryan Cortjens, Witse Meeussen, Lennert Belmans, Thibau Nys, de Duitser Tom Lindner en de Nederlanders Pim Ronhaar en Luke Verburg. De omstandigheden waren niet van de poes in de Aardbeiencross en half koers moesten Europees kampioen Ronhaar en Verburgh de anderen laten rijden.

Met vijf doken ze de slotronde in, door de opeenvolging van aanvallen moesten finaal Linder er Belmans afhaken en kregen we een strijd met drie. Nys nam enkele meters in het slot op enkele technische stroken en pakte de zege, zijn tweede van het weekend na gisteren in Lille.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen haalde de Nederlander Menno Huising het voor Belgisch kampioen Aaron Dockx. Kenay De Moyer finishte als derde. Jente Michiels boekte bij de tweedejaars dan weer zijn 17de overwinning van het seizoen, voor de Deen Gustav Wang en de Nederlander Joost Brinkman.