KOERS KORT. Cant pakt in Niel derde seizoenszege - Van Asbroeck tekent voor twee jaar bij Israel Cycling Academy

10 november 2018

Sanne Cant pakt de zege in Niel

Sanne Cant heeft de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor Loes Sels. Ellen Van Loy mocht als derde mee op het podium. Kim Van de Steene werd vierde en behoudt haar leiderstrui in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee.

Alice Arzuffi, Marianne Vos en Europees kampioene Annemarie Worst waren niet van de partij in Niel. Het was Loes Sels die de beste start nam aan het domein bij de Rupel, waar de regen lichtjes viel en het parcours dus iets gladder was dan deze ochtend bij de junioren en beloften. Ook Eva Lechner draaide goed mee vooraan, in tweede positie, maar door een valpartij op de schuine kant schoof ze terug naar de zesde à zevende positie.

Bij de eerste passage aan de finish kregen we drie leiders: Sels, Cant en Van Loy. Katie Compton volgde op negen seconden, Kim Van De Steene keek al tegen een achterstand van 22 tellen aan.

In de tweede ronde graaide Cant de 15 seconden mee, ook daarna liet ze het tempo niet zakken. Sels zag het gevaar en pikte aan, ook Van Loy was bij de pinken. Maar het leem van Niel zorgde voor verschillende glijpartijen en ook Van Loy kreeg er mee af te rekenen.

Sels en Cant reden alleen op kop, Van Loy volgde op acht seconden na de derde ronde. Compton zakte terug naar 13 tellen. Het duo zou strijden om de zege, Van Loy moest nog stevig trappen om een oprukkende Kim Van De Steene af te houden voor de derde plaats.

In de slotronde probeerde Sels zich nog te ontdoen van haar nicht Sanne Cant, maar dat lukte haar niet en er zou gesprint worden om de zege. Cant draaide als eerste de laatste rechte lijn in, zette van ver aan en Sels gaf zich al snel gewonnen. Het is voor Cant haar derde zege van het seizoen, de eerste in een klassementscross.

“Ik ben heel blij dat ik nog eens mag juichen”, zei Cant na afloop. “Het was alweer een tijdje geleden (van 13 oktober in Lokeren), maar ik heb nooit gepanikeerd. Ik wist dat mijn conditie goed was. Ik deed ook mee vooraan in de crossen, alleen ontbrak die zege de voorbije weken. Het zijn soms kleine dingen die voor het verschil zorgen tussen winst en een ereplaats. Ik vind hier ook een cross op mijn maat (ze won nu vijf keer op zeven deelnames, nvdr.) en hoop dat ik nu vertrokken ben voor een paar overwinningen. Er moeten nog een paar procentjes bij, maar dat is altijd zo in deze fase van het seizoen.”

Cant vocht een stevig duel uit met haar nicht Loes Sels. In de laatste ronde versnelde die een paar keer. “En ik maakte toen wat te veel foutjes en moest haar iedere keer bijbenen”, verduidelijkt de wereldkampioene. “Bijgevolg slaagde ik er ook niet in om bij haar weg te rijden. Het zou een sprint worden. Ik maakte me daarover niet al te veel zorgen, want ik weet dat Loes niet echt snel is.”

In die sprint gaf Sels zich al snel gewonnen. “Ik had niet veel kracht meer in de benen”, zei ze. “Het vet was van de soep en dus kwam er niet veel sprinten aan te pas. Ik ben blij met deze tweede plaats.”

Ellen Van Loy werd derde. “Een podiumplaats. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik ben blij dat we modder kregen. Maar het was toch wel wennen om over zo’n parcours te rijden, vooral omdat het tijdens de opwarming nog droog was. Dit was de eerste cross met zulke glijpartijen. Zelf kwam ik ook ten val. Daardoor waren Sanne en Loes gaan vliegen. Gelukkig kon ik nog net Kim Van De Steene afhouden. Of ik pijn heb? Wel, ik voel nu toch dat ik een stevige smak heb gemaakt en mijn bovenbeen doet wel pijn. Maar ik ben een taaie, Gavere komt niet in gevaar.”

‘Gestopte’ Dante Coremans wint Jaarmarktcross bij junioren

Dante Coremans heeft de Jaarmarktcross in Niel bij de junioren gewonnen. De renner van Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC haalde het voor Cedric Vandesompel en Michael Bervoets in de tweede manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De zege voor Coremans is opvallend. Hij besliste na vorig seizoen immers om zijn fiets aan de haak te hangen. De Vlaams-Brabander gold bij de aspiranten en nieuwelingen als één van de absolute toptalenten, maar had een broertje dood aan trainen en besloot te stoppen. Vier maanden lang raakte hij zijn fiets niet aan, maar een paar weken geleden begon het opnieuw te kriebelen en hervatte hij de trainingen. Met goedkeuring van Jurgen Mettepenningen ruilde hij de jongerenploeg van Callant-Dolticini voor de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen. Coremans wordt begeleid door Niels Albert. Vorige week reed hij zijn eerste crossen in Spanje.

Tom Van Asbroeck naar Israel Cycling Academy

Tom Van Asbroeck (28) heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij het procontinentale team Israel Cycling Academy. De renner uit Lede mocht beschikken bij Education First-Drapac. Van Asbroeck moet zijn nieuwe team sterker voor de dag laten komen in de Vlaamse voorjaarsklassiekers, zegt sportdirecteur Eric Van Lancker. "Tom kan ons zeker helpen in dat opzicht. Hij groeide op met die wedstrijden en zal supergemotiveerd zijn." Van Asbroeck was eerder actief voor Topsport Vlaanderen (2012-2014) en LottoNL-Jumbo (2015-2016). "Ik koos voor Israel Cycling Academy omdat ze net als mezelf elk jaar beter willen doen. Bij de WorldTour-teams moest ik vaak rijden voor de grote namen, maar dat had een negatieve weerslag op mijn resultaten. Daar had ik als competitiebeest moeite mee.” Voor Israel Cycling Academy rijdt met Ben Hermans nog een Belg.