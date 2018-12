KOERS KORT. Cant boekt in Zonhoven vijfde triomf - Dumoulin maakt van tweede Giro-eindzege het grote doel De wielerredactie

16 december 2018

15u25 1

Zege voor Sanne Cant in Zonhoven

Sanne Cant heeft haar teller op vijf zeges gebracht in Zonhoven. Vorig jaar moest ze nog de overwinning laten aan Maud Kaptheijns, vandaag was ze wel aan het feest. Ze haalde het voor Denise Betsema en Ceylin Alvarado.

Vorig jaar was het nog naar stof happen in de Kuil van Zonhoven, deze keer lag er een klein sneeuwlaagje en ook nu weer speelde de steile put zijn rol. Annemarie Worst nam de beste start met Nikki Brammeier, maar door een tuimelperte van de Europese kampioene reed de Britse plots alleen op kop. Negen seconden bonus telde Brammeier na de eerste passage aan de finish, maar Worst, Betsema, Cant en Alvarado waren niet ver.

Worst viel opnieuw en ook Brammeier maakte een tuimelperte in het zand. We kregen drie koplopers en een spannende strijd. Alvarado, de jongste van het trio, moest op de tanden bijten om het hoge tempo te volgen en net voor het ingaan van de slotronde kraakte de Nederlandse ploegmate van Cant.

Twee rensters op kop en het was Cant die Betsema onder druk zette. Uiteindelijk ging de winnares van de Scheldecross dan toch in de fout en sloeg Cant een klein kloofje. Die voorsprong gaf de wereldkampioene niet meer uit handen en ze snelde naar haar vijfde overwinning van het seizoen. Betsema moest vrede nemen met een tweede stek. Alvarado werd derde, goed voor haar eerste podiumplaats in de Superprestige.

De strijd om de vierde plek ging tussen Loes Sels, Alice Arzuffi en Nikki Brammeier en het was de Britse die het pleit won. Worst kwam er niet bij te pas, zou als negende finishen op 1:42 en verspeelde zo haar leidersplaats in het klassement aan ploegmate Arzuffi. Ze telt nu 62 punten, twee meer dan Worst en Cant.

Bjorg Lambrecht wil bevestigen in tweede jaar bij de profs

Bjorg Lambrecht (21) behaalde in zijn eerste jaar bij de profs meteen een zege: de derde rit in de Tour des Fjords en knokte zich naar zilver op het WK bij de beloften. In zijn tweede jaar wil de renner uit Knesselare bevestigen.

Lambrecht behaalde toen de zege in een sprint bergop voor Michael Albasini en Edvald Boasson Hagen en werd tweede in het eindklassement dat Albasini op zijn naam bracht. Voorts reed hij zich in de kijker in de Vuelta, waar hij één keer zelfs vierde werd in de rit naar La Camperona en de zege naar Oscar Rodriguez ging, voor Rafal Majka en Dylan Teuns. “Ik kan terugblikken op een mooi debuut bij de profs”, vertelde hij op teamstage in Mallorca. “Het was voor mij ook een verrassing dat ik die overwinning pakte in de Tour des Fjords. Maar ik onthoud vooral dat het een heel leerrijk jaar was.”

Niet elke jonge renner heeft het gemakkelijk in zijn tweede jaar als prof. “Dat weet ik”, zegt Lambrecht. “Het is zeker iets dat door mijn gedachten spookt, dat het tweede jaar wel eens moeilijker zou kunnen zijn. Ik wil gewoon verder gaan op de ingeslagen weg en opnieuw progressie maken. Zo heb ik me de voorbije weken al iets meer toegelegd op het tijdrijden. We deden al twee keer een test op de piste in Gent en op de piste hier in Palma hebben we ook al gesleuteld aan mijn positie. Er volgt ook nog een derde test in Gent. Tijdrijden wordt steeds meer van belang voor een renner zoals ik die ook in rittenkoersen van een week goed voor de dag wil komen. Alleen al door mijn positie te veranderen zit ik aan een verbetering van 27 watt. Ik zal ook vaker trainen op die tijdritfiets in vergelijking met vorig jaar.”

“Mijn winter is goed verlopen, mijn conditie gaat de goede kant uit en mijn eerste doel in 2019 is de Ronde van het Baskenland (8 tot 13 april) waar ik een eerste keer wil pieken. In de eerste maanden van het jaar ben ik nooit echt super en dan daarna de Waalse klassiekers.”

Lambrecht won Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften in 2017. “Maar ik heb het voorbije seizoen gemerkt dat het bij de profs een pak sneller gaat. Dat was een goede leerschool en ik sta nog altijd onder Tim Wellens en Jelle Vanendert in de ranking. Ik wil hen daar zoveel mogelijk van dienst zijn en opnieuw veel leren. Om een Waalse klassieker te winnen heb je wat meer inhoud en ervaring nodig”, beseft hij. “Op mijn leeftijd ben je soms nog wat onstuimig, verspil je krachten waar dat niet nodig is en is het bijna onmogelijk om daar een dicht resultaat te halen.”

Eli Iserbyt moet passen voor Zonhoven

Eli Iserbyt komt straks niet aan de start van de vijfde manche van de Superprestige in Zonhoven. De renner van Marlux-Bingoal gaf gisteren ook al op in de Scheldecross in Antwerpen.

“Eli voelde zich niet honderd procent gezond in Antwerpen”, laat zijn team weten, “dus is het verstandiger om zondag niet in Zonhoven te starten.”

Zoals bekend is ook Ellen Van Loy niet van de partij door een knieblessure, Annemarie Worst maakt dan weer haar wederoptreden na ziekte. Haar laatste wedstrijd dateert van de Wereldbeker in Koksijde.

Cortjens pakt in Zonhoven de zege bij de junioren

Ryan Cortjens heeft vandaag de Superprestige in Zonhoven op zijn naam geschreven. De junior van IKO Enertherm haalde het voor wereldkampioen Ben Tulett en Thibau Nys. Witse Meeusen werd vijfde, maar behoudt wel zijn leidersplaats in het klassement van de Superprestige.

De befaamde Kuil van Zonhoven lag bedekt met een dun laagje sneeuw vanochtend, wat de omloop dus nog net dat tikkeltje lastiger maakte. Europees kampioen Pim Ronhaar was niet van de partij. De renner meldde zich in laatste instantie af wegens ziekte.

Het was Luke Verburg die de start in handen nam, voor Noah Vreeswijk en Witse Meeussen. Die laatste besloot niet te lang te wachten en schudde een eerste versnelling uit de benen. Op het einde van de eerste ronde nam hij enkele meters, maar de anderen waren niet ver. Cortjens sloot aan en door een foutje van Meeussen kwam hij alleen op kop. Intussen was wereldkampioen Tulett aan een inhaalbeweging bezig nadat hij zijn start had gemist.

Cortjens was evenwel nog niet weg en kreeg Belmans en Meeussen opnieuw aan zijn zijde. Ook Michael Bervoets zou de aansluiting nog maken. In de laatste ronde maakte Cortjens het verschil en snelde hij naar de zege, voor Tulett en Nys. De Limburger is duidelijk op dreef, want het is al zijn vijfde overwinning op vijf weken tijd na eerdere zeges in Gavere, Hasselt, Essen en Overijse. Meeussen behoudt nipt zijn leidersplaats met 55 punten, eentje meer dan Cortjens.

Bij de nieuwelingen toonde Aaron Dockx zich de sterkste bij de eerstejaars, Lorenzo Masciarelli was dan weer de beste bij de tweedejaars.

Telefónica verlengt sponsoring bij Movistar

Telefónica heeft vandaag de sponsoring met Movistar voor de komende drie jaar verlengd. Het Spaanse telecommunicatiebedrijf ging in 2011 in zee met de wielerformatie.

Dumoulin legt volle focus op Giro

Tom Dumoulin (28) heeft de Ronde van Italië tot hoofddoel uitgeroepen voor komend wielerjaar. Dat maakte de renner van Sunweb via een filmpje op Twitter bekend. Het routeschema van de Italiaanse rittenkoers is de Nederlander meer op het lijf geschreven dan dat van de Tour de France. In beide rondes eindigde Dumoulin dit jaar als tweede.

Na de Tour was Dumoulin er vrijwel zeker van dat hij komend jaar voor de eindzege in Frankrijk wilde gaan. Ook zei Dumoulin dat hij, in tegenstelling tot dit jaar, geen twee grote rondes zou rijden. Nu zegt hij deelname aan de Tour, na de Giro, zeker niet uit te sluiten. “Maar daarover beslissen we later”, aldus Dumoulin, die de Giro in 2017 won.

“We hebben er lang over gesproken: het hoofddoel is de Giro”, zegt Dumoulin. “We hebben lang gedacht aan de Tour, maar de Giro heeft zo’n mooi parcours komend jaar. Ik hou van het land, ik hou van de koers. Het is zeer goed mogelijk dat ik ook de Tour rijd, net als afgelopen jaar, maar dat is nog niet beslist. Dat zien we na de Giro. Maar de kans is groot.’'

De Ronde van Italië begint op 11 mei met een individuele tijdrit over ruim 8 kilometer in Bologna.

Cipollini moet na mishandeling voor rechter verschijnen

Ex-wielrenner Mario Cipollini moet voor de rechter verschijnen. De gewezen wereldkampioen wordt beschuldigd van mishandeling. Zo schrijft La Gazzetta dello Sport. Cipollini zou op 4 april 2017 zijn zus hebben geslagen tijdens een ruzie in het Italiaanse Lucca. ‘De Leeuwenkoning’ moet in juli 2019 voor het gerechtshof komen.

Wellens rijdt in 2019 de Tour: “Op eigen vraag”

Tim Wellens start in 2019 opnieuw in de Tour de France. Voor onze landgenoot wordt het zijn derde Ronde van Frankrijk. “Weinig renners gaan echt met plezier naar de Tour. Het is er gevaarlijk en hectisch. Maar tegelijk is het de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ik volg die redenering”, luidt het bij Wellens in stageoord Mallorca. “Zeker nu de ‘Grand Départ’ in België is, ben ik er graag bij. Ik heb er zelf zin in, dus heb ik persoonlijk gevraagd of ik de Tour opnieuw mag rijden.”

Ter info: Wellens z’n twee vorige ervaringen in de Tour waren niet goed. De Limburger werd 129ste in 2015, vorig jaar moest hij wegens ziekte de strijd staken. “Mijn ‘hitteprobleem’ is onder controle, maar nog niet volledig opgelost. Onze nieuwe performance coach Kevin De Weert maakt er werk van. We proberen mijn lichaam zoveel mogelijk af te koelen in extreem warme omstandigheden”, aldus Wellens.

Wellens start zijn seizoen opnieuw in de Challenge Mallorca en rijdt nadien (voor de eerste keer in zijn carrière) de Ster van Bessèges. “Het vervolg is quasi een kopie van dit seizoen, met achtereenvolgens de Ruta del Sol, de Omloop - dat was een mooie ervaring in 2018 - en Parijs-Nice, mijn eerste grote doel. Daar ga ik in principe weer voor een mooi klassement.”

“Ik heb ook even getwijfeld over de Ronde van Vlaanderen, maar dat zou niet de meest ideale voorbereiding zijn op de Waalse klassiekers. En die primeren nog altijd voor mij. In de aanloop rijd ik de Ronde van Catalonië, niet de Ronde van Baskenland.”

Opmerkelijk nog: Wellens opteert in zijn voorbereiding op de Tour voor de ‘kleinere’ Ronden van Noorwegen en België, niet voor de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. “Ik bouw ook geen hoogtestages in. Om de eenvoudige reden dat ik er weinig effect van heb.” (JDK)

De Gendt bevestigt deelname drie grote rondes

Thomas De Gendt rijdt in 2019 Giro, Tour én Vuelta. Dat bevestigde de renner van Lotto-Soudal op het trainingskamp van zijn team in Mallorca. De Gendt won het voorbije seizoen het bergklassement van de Vuelta als allereerste Belg ooit. De Oost-Vlaming start zijn seizoen in de Tour Down Under en focust voorts op WorldTour-rittenkoersen. Catalonië en Parijs-Nice staan op zijn programma, Baskenland en Dauphiné niet. “Ik zal uiteindelijk maar één wedstrijddag meer hebben dan dit jaar”, zegt De Gendt.

De Gendt stelde zich enkele weken geleden de vraag op Twitter welke grote rondes hij in 2019 zou moeten rijden. Zijn volgers mochten stemmen en het merendeel gaf aan dat hij op het drieluik Giro-Tour-Vuelta moest mikken. Het begon als een grap, maar het werd dus realiteit. “Omdat ik dat zelf ook wel goed zie zitten”, gaf hij aan. “Ik stelde het voor aan mijn ploegleider Mario Aerts en van het één kwam het ander.”

“Ik rijd al vier jaar op rij het tweeluik Tour-Vuelta”, verduidelijkte hij bij persagentschap Belga, “en de voorbije twee jaar was mijn tweede ronde altijd beter dan mijn eerste. Dus de Tour was twee keer een goed trainingskamp voor de Vuelta (lacht). Dus als ik nu eerst de Giro rijd, hoop ik daarna sterker te zijn in de Tour. Neen, ik denk niet dat het me aan frisheid zal mankeren. Natuurlijk, de eerste week à tien dagen in zo’n tweede ronde moet ik me dan altijd weer wat aanpassen, in het ritme komen, maar op zich is dat niet erg, in de Tour is vooral de tweede en derde week van belang om mee te schuiven in een ontsnapping en succesvol te zijn.”

Benoot laat Luik-Bastenaken-Luik schieten, deelname Parijs-Roubaix reëel

Tiesj Benoot focust opnieuw voluit op Vlaamse klassiekers. “De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan in 2019 niet op mijn programma. De Amstel Gold Race is wel een optie. Mijn hart ligt in de Vlaamse koersen. Het is niet dat ik de Waalse voorgoed afzweer, maar de periode van Omloop tot en met LBL is te lang om mijn topconditie aan te houden. Dus moet ik keuzes maken.”

Benoot start zijn seizoen opnieuw in Ronde van San Juan, daarna trekt hij in februari op hoogtestage naar de Sierra Nevada om het Vlaams openingsweekend voor te bereidein. In maart gaat hij zijn titel in de Strade Bianche verdedigen en opnieuw deelnemen aan de Tirreno-Adriatico. Later in het seizoen staan ook de Dauphiné en de Tour staan op zijn programma. “Het is niet dat ik daar nog een eitje te pellen heb”, zegt Benoot aan Belga. Ik koers gewoon graag in de Tour en ik denk niet aan revanche. Dan is er altijd wel ergens een koers waar je iets wil rechtzetten wat vorige keer misliep. Neen, ik start gewoon met ambitie in de Tour, zoals ik dat ook dit jaar deed.”

“De combinatie Strade Bianche-Tirreno-Vlaamse koersen verliep dit jaar goed. In de Gold Race had ik een mindere dag. In LBL finishte ik in een groep met onder meer Nibali, Kwiatkowski, Gilbert en Uran. Ik ben daar niet weggereden. Maar op dat moment koerste ik al sinds de Omloop onophoudelijk in het offensief en deed ik bijna overal mee voor de zege. Het beste was er af in Luik. Ooit kom ik er opnieuw aan de start, maar dan wel op 110%.”

Naast Luik-Bastenaken-Luik schrapt benoot ook één van zijn hoogtestage in het voorjaar. Er verandert dus wel wat voor de winnaar van de Strade Bianche. “De hoogtestage meteen na de Ronde van Vlaanderen schrap ik, omdat ze teveel inspanningen vergt voor te weinig rendement. De kans is dus zeer reëel dat ik opnieuw Parijs-Roubaix rijdt. Een lange, harde race die me in principe heel goed moet liggen. Ook al waren mijn twee vorige ervaringen negatief.”