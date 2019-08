KOERS KORT. Canadees Piccoli wint proloog Ronde van Utah, Ben Hermans elfde Redactie

13 augustus 2019

06u43 0

De Canadees James Piccoli (Elevate-KHS) heeft de 5,3 km lange proloog in de Ronde van Utah (cat. 2.BC) gewonnen. Op een geaccidenteerd parcours in het skioord Snowbird Resort was hij vijf seconden sneller dan de Amerikaan Lawson Craddock. De Roemeen Serghei Tvetchov werd op zes seconden derde. Ben Hermans, de enige Belg in koers, zette de elfde tijd neer. Hermans was achttien seconden trager dan Piccoli. Die boekte zijn tweede profzege, na een rit in de Ronde van Taiwan (2.1) in maart van dit jaar.