KOERS KORT. Canadees Hugo Houle drie jaar langer bij Astana

04 september 2019

De Canadees Hugo Houle heeft zijn contract bij Astana met drie jaar verlengd. De 28-jarige Houle kwam in 2018 naar het Kazachse wielerteam, nadat hij vijf seizoenen voor het Franse AG2R-La Mondiale reed. Houle wordt vooral gebruikt als helper in de grote rondes en de belangrijkste klassiekers. Zo reed hij al zeven keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Giro kwam hij twee keer aan de start, in de Tour en Vuelta telkens één keer.