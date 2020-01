KOERS KORT. Campenaerts: “Wellicht van Namibië rechtstreeks naar Dubai” - Weg vrij voor Kris Wouters naar Tormans? De wielerredactie

09 januari 2020

07u38 0

Campenaerts: “Van Namibië naar Dubai voor UAE Tour”

Campenaerts bereidt het nieuwe seizoen net als vorig jaar voor op hoogtestage in Namibië en doet dat naar eigen zeggen in ideale (weers)omstandigheden. “Alles verloopt volgens plan. De eerste dagen van zo’n hoogtestage is het altijd een beetje aanpassen, maar sinds vandaag ben ik begonnen met intensievere trainingen.” Campenaerts start zijn seizoen op in de UAE Tour (23-29 februari). “Ik moet het nog eens goed bekijken, maar normaal reis ik vanuit Namibië rechtstreeks door naar Dubai.”

Daarna volgt “met 99% zekerheid” Tirreno-Adriatico (11-17 maart). “Al wil ik toch eerst nog even het rittenschema van Parijs-Nice bestuderen.” Via de Ronde van Romandië (28 april-3 mei) gaat het richting Giro (9-31 mei). Daarna wordt de focus volledig verlegd naar de Olympische Spelen, waarvoor Campenaerts zich nog wel moet kwalificeren. (JDK)

Weg vrij voor Kris Wouters naar Tormans?

Teammanager Sven Nys treedt niet in detail over het ontslag van ploegleider Kris Wouters bij Telenet-Baloise Lions, maar vat het samen als “een verschil in visie”. Nys benadrukt dat de samenwerking niet ontploft is van vandaag op morgen. “Dat is stap voor stap gegroeid en heeft onder meer betrekking op de manier van werken. Het is ook niet enkel mijn beslissing, maar het gevolg van een gevoel dat leefde in de groep.” Nys geeft toe dat hij het ontslag ook had kunnen uitstellen tot het einde van het seizoen. “Maar ik ben ook begaan met Kris’ toekomst. Hij traint Quinten Hermans en Corné van Kessel, die op 1 januari vanuit onze ploeg naar Tormans zijn verhuisd. Ik wéét dat ze daar op zoek zijn naar een fulltime crosscoach. Ik wil de deur open laten voor Kris. Wacht ik een maand langer, dan kan die kans verkeken zijn.” (JDK)