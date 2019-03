KOERS KORT. Campenaerts valt werelduurrecord aan met 'de Flying Moustache’ - Mitchelton-Scott wint ploegentijdrit Coppi e Bartali Redactie

27 maart 2019

Campenaerts valt werelduurrecord aan met ‘de Flying Moustache’

Fietsenfabrikant Ridley heeft meer details bekendgemaakt over de fiets waarmee Victor Campenaerts binnen een drietal weken het werelduurrecord zal aanvallen. De tweewieler werd ‘de Flying Moustache’ gedoopt, een knipoog naar het uiterlijk en de bijnaam van de renner van Lotto-Soudal (Vocsnor, red.). De meest opmerkelijke onderdelen van de fiets zijn volgens Ridley de beugels op het stuur, die een exacte kopie zijn van Campenaerts’ armen. De UCI gaf haar zegen en de Antwerpenaar gebruikte de beugels vorig seizoen een eerste keer op het WK tijdrijden in Innsbruck, waar hij brons veroverde.

Ook over de versnelling van de Ridley Arena TT-fiets valt wel wat te vertellen. Campenaerts test verschillende tandwielen uit. Op dit moment probeert hij een 63x15 en een 59x14. Elke rotatie van de pedalen zou resulteren in 8,70 meter vooruitgang. Wetende dat ‘Vocsnor’ 105 rotaties per minuut wil draaien, zou hij 54,852 kilometer moeten overbruggen in een uur. Dat zou volstaan voor een verbetering van het werelduurrecord. De gouden tubes die voorzien zijn op de fiets, hebben dan weer de laagst mogelijke rolweerstand.

Eerder raakte ook al bekend dat er op het kader van de rode achtervolgingsfiets verschillende accenten werden aangebracht. Zo staan op het frame de cijfers 1 tot en met 12 - verwijzend naar de klok. Ook de hashtag #vocsnor -de Twitternaam van de Europees kampioen tijdrijden- kreeg een plaatsje. Het tekstje “Done in 60 min”, met daaronder een snor, verwijst dan weer naar de film ‘Gone in 60 Seconds’.

Mitchelton-Scott domineert ploegentijdrit Coppi e Bartali

Na de ochtendetappe volgde er vandaag ook nog een ploegentijdrit in de Settimana Coppi e Bartali. Nadat de ochtendetappe werd gewonnen (zie hieronder) was de overwinning in rit 1b voor Mitchelton-Scott. De Australiërs finishten de 13 kilometer lange tijdrit door de straten van Gatteo aan een gemiddelde snelheid van bijna 56km/u. Team Sky deed er tien seconden langer over, het Russische Gazprom RusVelo eindigde op de derde plaats, 21 seconden na Mitchelton-Scott. De 20-jarige Robert Stannard, die in de ochtendetappe al vijfde werd, start morgen in de leiderstrui. Dan staat er een heuvelachtige rit van 140 kilometer op het menu van Riccione naar Sogliano al Rubicone.

Succes voor Wallonie-Bruxelles in Italië

Twee ritten vandaag op de eerste dag van de Settimana Coppi e Bartali in Italië. De ochtendetappe werd gewonnen door Emils Liepins. De Let van Wallonie-Bruxelles won in Gatteo na 97,8 kilometer voor Riccardo Stacchioti en Manuel Belletti. Vanmiddag staat een ploegentijdrit van 13 kilometer op het programma.

De Internationale Wielerweek Coppi-Bartali, genoemd naar wielericonen Fausto Coppi en Gino Bartali, wordt afgewerkt in de Italiaanse regio Emilia-Romagna en eindigt zondag. Er kwamen naast vier WorldTour-teams ook zeven Belgen aan de start: Ben Hermans plus zes ploegmaats van Liepins bij Wallonie-Bruxelles. De Letse sprintwinnaar van woensdag is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Waals-Brusselse ploeg en won vorig jaar op Belgische bodem in de Heistse Pijl.

