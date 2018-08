KOERS KORT. Campenaerts tóch naar Vuelta, Belgische rode trui na proloog? - Van Hooydonck blijft bij BMC/CCC - Direct Energie denkt nu aan sprintkanon De wielerredactie

18 augustus 2018

17u43

L'Equipe

Lorenzo Manzin wint slotrit, eindzege voor Nicolas Edet

Lorrenzo Manzin (Vital Concept Cycling Club) heeft de vierde en laatste etappe in de 52ste Ronde van de Limousin gewonnen. Na 162,6 kilometer van Bellac naar Limoges sprintte de 24-jarige Fransman sneller dan de Italiaan Marco Canola en zijn landgenoot Anthony Roux.

Nicolas Edet (Cofidis) stak de eindzege op zak en heeft zo een dag na zijn overwinning in de derde etappe zijn tweede profzege beet. De 30-jarige Fransman heeft in de eindafrekening vier seconden voor op Canola en acht op Roux. Thomas Degand werd op zestien seconden zesde. Op de erelijst volgt Edet zijn landgenoot Alexis Vuillermoz op.

Van Hooydonck blijft officieel aan als ploegmaat Van Avermaet

Continuum Sports, de fusie van het Amerikaanse WorldTour-team BMC en de Poolse procontinentale ploeg CCC Sprandi Polkowice, heeft de contractverlenging van Nathan Van Hooydonck (momenteel BMC) bekendgemaakt.

De 22-jarige Antwerpenaar, het neefje van oud-Ronde van Vlaanderenwinnaar Edwig Van Hooydonck, maakte vorig jaar zijn profdebuut bij BMC. Dit jaar liet hij een eerste keer zijn talent zien met een vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van Dubai. Op het Belgisch kampioenschap in Binche werd hij zevende. Van Hooydonck moet de komende jaren een belangrijke pion worden in de klassieke ploeg rond Greg Van Avermaet.

"Op dit moment in mijn carrière moet ik proberen mijn kopman op de best mogelijke manier te helpen", bevestigde de jongeling. "Greg en ik komen goed overeen en ik wil me loyaal tonen ten opzichte van hem. Ik kan me momenteel niet inbeelden in dienst van iemand anders te moeten rijden. In de ploeg heb ik me altijd geapprecieerd gevoeld. Ik kan me hier op de best mogelijke manier ontwikkelen als wielrenner."

Moreno Hofland ruilt Lotto voor EF Education First: "Wil opnieuw mijn eigen kans gaan"

EF Educaton First-Drapac heeft aangekondigd dat de Nederlander Moreno Hofland het team in 2019 zal vervoegen. De 26-jarige snelle man verlaat zo Lotto-Soudal na twee seizoenen. Voordien reed hij in Nederlandse loondienst bij Belkin (2013-2014) en LottoNL-Jumbo (2015-2016).

Hofland kwam als een groot talent over naar de profs en liet meteen zijn kunnen zien met etappezeges in onder meer Parijs-Nice, de Ruta del Sol en de Ronde van Utah. Hij schreef ook het eindklassement in de Ronde van Hainan op zijn naam. De laatste drie seizoenen werd het echter steeds stiller rond de Nederlander. "Ik had de voorbije jaren verwacht meer voor mezelf te mogen rijden", komt Hofland zelf met een verklaring. "Meestal reed ik in dienst. Volgend jaar wil ik zowel mijn eigen kansen kunnen gaan als kopmannen Sep Vanmarcke en Sebastian Langeveld helpen in de klassiekers. Ik ben een getalenteerd sprinter, maar heb dat de voorbije twee jaar niet kunnen laten zien."

"Moreno toonde zich vroeg in zijn carrière een grote belofte, maar kwam de voorbije jaren terecht in een rol als lead-out voor André Greipel", bevestigde teambaas Jonathan Vaughters. "Hij verloor een beetje zijn killerinstinct en dat willen we hem nu terug proberen te geven." Met Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck rijden op dit moment twee landgenoten voor het Amerikaanse WorldTour-team.

Duitser Nikodemus Holler heeft eerste profzege beet

Nikodemus Holler (Bike Aid) heeft de vierde etappe in de Ronde van Hongarije gewonnen. De 27-jarige Duitser bleef na 181 kilometer van Karcag naar Miskolc de Italiaan Manuel Belletti en de Pool Kamil Malecki voor, goed voor zijn eerste profzege.

Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) verstevigde zijn leidersplaats. De 32-jarige Italiaan heeft 30 seconden voor op zijn landgenoot Paolo Toto. De Zwitser Patrick Schelling is op 32 seconden derde. De Ronde van Hongarije eindigt morgen met een rit van 128 kilometer met start en aankomst in Kazincbarcika.

Twee op twee voor Marianne Vos in Noorwegen

Marianne Vos heeft de tweede etappe in de Ladies Tour of Norway (WorldTour) op haar naam gebracht. De Nederlandse haalde het na 127,7 km tussen Fredrikstad en Sarpsborg in een sprint voor de Zweedse Emilia Fahlin (Wiggle High5) en de Poolse Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing). Ze verstevigt daarmee haar leidersplaats in het klassement. Ook vrijdag was de renster van Waowdeals al aan het feest.

De tweede etappe in Noorwegen, andermaal in slechte weersomstandigheden en gietende regen, werd grotendeels op een lokaal circuit afgewerkt. Net zoals vrijdag zette Vos haar ambitie om het eindklassement te winnen kracht bij door voluit voor de bonificatieseconden te gaan. Ze pakte er drie, voor Coryn Rivera, tweede in de stand zaterdagochtend op 9 tellen van Vos, en Eugenia Bujak, die geen gevaar betekende.

Daarna regende het aanvallen en was het uiteindelijk Lucinda Brand die er in slaagde om weg te glippen uit het peloton. Ze kreeg Elisa Longo Borghinie, Coryn Rivera, Katarzyna Niewiadoma en Marianne Vos met zich mee. Boels-Dolmans was niet vertegenwoordigd vooraan en moest achtervolgen.

Er volgde een hergroepering in het slot, opnieuw waagden enkele rensters hun kans met een uitval. Op de lichtjes hellende finish stond geen maat op Vos die met gemak Niewiadoma nog remonteerde. Vos loopt zo verder uit en telt nu 18 seconden voorsprong op Fahlin. De rittenkoers eindigt zondag met een etappe van 154 kilometer tussen Svinesund en Halden.

Campenaerts vervangt zieke Marczynski in Vuelta

Victor Campenaerts mag toch meedoen aan de Ronde van Spanje. De 26-jarige tijdritspecialist had in eerste instantie geen plek gekregen in de selectie van Lotto-Soudal voor de Vuelta, maar mag nu de zieke Tomasz Marczynski vervangen.

De Pool won vorig jaar nog twee ritten in de Spaanse etappekoers. Campenaerts verlengde eerder deze maand in Glasgow zijn Europese titel op de tijdrit. “Ik wou al altijd graag de Vuelta rijden. Tot op heden ben ik steeds tevreden geweest met het wedstrijdprogramma en de kansen die ik van de ploeg kreeg. Ik begreep het dan ook maar al te goed dat ik niet tot de oorspronkelijke selectie behoorde. Er waren immers nog heel wat andere jongens die graag aan de Vuelta wilden deelnemen. De ploegleiding had me gezegd dat ik zeker in aanmerking zou komen mocht er nog iets gebeuren met één van de geselecteerde renners."

"De Ronde van Spanje start met een proloog, dat is altijd leuk. Acht kilometer is niet zo heel veel maar ik zal er alles aan doen om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Daarna zien we wel of er zich nog andere kansen voordoen.”

Lotto-Soudal doet nu met louter Belgische renners mee aan de Vuelta. Campenaerts heeft gezelschap van Thomas De Gendt, Sander Armée, Tiesj Benoot, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande en Jelle Wallays.

UnitedHealthcare grijpt de macht in Colorado Classic

Het Amerikaanse UnitedHealthcare Pro Cycling Team heeft de macht gegrepen op de tweede dag van de Colorado Classic (VSt/2.BC). De Amerikaan Gavin Mannion won de tijdrit voor zijn Roemeense ploegmaat Serghei Tvetcov, en samen vormen ze nu ook de top twee van het klassement.

De Amerikaan Gage Hecht, de twintigjarige winnaar van de openingsetappe in Colorado, moest 1:30 toegeven in de klimtijdrit van 15,8 kilometer in Vail, en zo moest hij zijn leiderstrui na één dag alweer afstaan. Die gaat naar Mannion, die de tijdrit aflegde in een tijd van 25:41 en zo de eerste profzege boekte uit zijn carrière.

Tvetcov gaf 0:11 toe. De Brit Hugh Carthy werd derde op 0:21. In het klassement kijken Tvetcov en Carthy tegen dezelfde achterstand aan. Vandaag wordt in Colorado een bergrit afgewerkt met start en aankomst in Denver.

Haalt Direct Energie tweede grote naam?

Na de verrassende transfer van Niki Terpstra wil Direct Energie nog een straffe naam uit de hoed toveren. Teammanager Jean-René Bernaudeau bij L'Equipe: "We zullen binnenkort een nieuwe aankoop presenteren." Volgens de Franse sportkrant zou de Franse ProContinentale ploeg denken aan Nacer Bouhanni. De sprinter heeft wel nog een lopend contract bij Cofidis. Bernaudeau nuanceert echter de geruchten en stelt dat hij nooit een renner zou benaderen die niet einde contract is. “Maar ik zou zeker geïnteresseerd zijn als zijn contract afloopt."

Alaphilippe geniet van welverdiende vakantie

Eindelijk mag Julian Alaphilippe op vakantie. Na een uiterst drukke, en succesvolle - met twee etappezeges en de bolletjestrui in de Tour, én zijn overwinning in de Clásica San Sebastián - maand mag de Fransman van Quick.Step dan nu genieten van wat welverdiende rust. Op Corsica, zo blijkt.

Tourwinnaar reed eindelijk in ons land (en won natuurlijk)

Tourwinnaar Geraint Thomas heeft gisteravond Kortrijk Koerse gewonnen. Het was het enige criterium dat de Welshman reed in ons land. Tom Dumoulin, de nummer twee van de Tour, was ook van de partij en werd derde. Iljo Keisse eindigde tweede in een sprint op de Grote Markt.

Ruim 15.000 wielerliefhebbers volgden het criterium. Om de Tourwinnaar aan de start te krijgen, was een bedrag "tussen de 20.000 en 60.000 euro" nodig, gaf sportief verantwoordelijke Benoit Ockier schoorvoetend mee. "Thomas verkoos om in België alleen naar ons criterium te komen omdat Kortrijk Koerse enkele weken na de Tour is en hij zo eerst nog wat welgekomen rust kon nemen." (LPS)