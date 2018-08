KOERS KORT. Campenaerts tóch naar Vuelta, Belgische rode trui na proloog? - Tourwinnaar reed eindelijk in ons land (en won natuurlijk) - Direct Energie denkt nu aan sprintkanon De wielerredactie

18 augustus 2018

12u12

Bron: Eigen berichtgeving, L'Equipe 1

Campenaerts vervangt zieke Marczynski in Vuelta

Victor Campenaerts mag toch meedoen aan de Ronde van Spanje. De 26-jarige tijdritspecialist had in eerste instantie geen plek gekregen in de selectie van Lotto-Soudal voor de Vuelta, maar mag nu de zieke Tomasz Marczynski vervangen.

De Pool won vorig jaar nog twee ritten in de Spaanse etappekoers. Campenaerts verlengde eerder deze maand in Glasgow zijn Europese titel op de tijdrit. “Ik wou al altijd graag de Vuelta rijden. Tot op heden ben ik steeds tevreden geweest met het wedstrijdprogramma en de kansen die ik van de ploeg kreeg. Ik begreep het dan ook maar al te goed dat ik niet tot de oorspronkelijke selectie behoorde. Er waren immers nog heel wat andere jongens die graag aan de Vuelta wilden deelnemen. De ploegleiding had me gezegd dat ik zeker in aanmerking zou komen mocht er nog iets gebeuren met één van de geselecteerde renners."

"De Ronde van Spanje start met een proloog, dat is altijd leuk. Acht kilometer is niet zo heel veel maar ik zal er alles aan doen om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Daarna zien we wel of er zich nog andere kansen voordoen.”

Lotto-Soudal doet nu met louter Belgische renners mee aan de Vuelta. Campenaerts heeft gezelschap van Thomas De Gendt, Sander Armée, Tiesj Benoot, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande en Jelle Wallays.

UnitedHealthcare grijpt de macht in Colorado Classic

Het Amerikaanse UnitedHealthcare Pro Cycling Team heeft de macht gegrepen op de tweede dag van de Colorado Classic (VSt/2.BC). De Amerikaan Gavin Mannion won de tijdrit voor zijn Roemeense ploegmaat Serghei Tvetcov, en samen vormen ze nu ook de top twee van het klassement.

De Amerikaan Gage Hecht, de twintigjarige winnaar van de openingsetappe in Colorado, moest 1:30 toegeven in de klimtijdrit van 15,8 kilometer in Vail, en zo moest hij zijn leiderstrui na één dag alweer afstaan. Die gaat naar Mannion, die de tijdrit aflegde in een tijd van 25:41 en zo de eerste profzege boekte uit zijn carrière.

Tvetcov gaf 0:11 toe. De Brit Hugh Carthy werd derde op 0:21. In het klassement kijken Tvetcov en Carthy tegen dezelfde achterstand aan. Vandaag wordt in Colorado een bergrit afgewerkt met start en aankomst in Denver.

Haalt Direct Energie tweede grote naam?

Na de verrassende transfer van Niki Terpstra wil Direct Energie nog een straffe naam uit de hoed toveren. Teammanager Jean-René Bernaudeau bij L'Equipe: "We zullen binnenkort een nieuwe aankoop presenteren." Volgens de Franse sportkrant zou de Franse ProContinentale ploeg denken aan Nacer Bouhanni. De sprinter heeft wel nog een lopend contract bij Cofidis. Bernaudeau nuanceert echter de geruchten en stelt dat hij nooit een renner zou benaderen die niet einde contract is. “Maar ik zou zeker geïnteresseerd zijn als zijn contract afloopt."

Alaphilippe geniet van welverdiende vakantie

Eindelijk mag Julian Alaphilippe op vakantie. Na een uiterst drukke, en succesvolle - met twee etappezeges en de bolletjestrui in de Tour, én zijn overwinning in de Clásica San Sebastián - maand mag de Fransman van Quick.Step dan nu genieten van wat welverdiende rust. Op Corsica, zo blijkt.

Petit break pour refaire le moulin🔇.. back to business 🤜🤛🤸☀ Een foto die is geplaatst door null (@alafpolak) op 17 aug 2018 om 20:56 CEST

Tourwinnaar reed eindelijk in ons land (en won natuurlijk)

Tourwinnaar Geraint Thomas heeft gisteravond Kortrijk Koerse gewonnen. Het was het enige criterium dat de Welshman reed in ons land. Tom Dumoulin, de nummer twee van de Tour, was ook van de partij en werd derde. Iljo Keisse eindigde tweede in een sprint op de Grote Markt.

Ruim 15.000 wielerliefhebbers volgden het criterium. Om de Tourwinnaar aan de start te krijgen, was een bedrag "tussen de 20.000 en 60.000 euro" nodig, gaf sportief verantwoordelijke Benoit Ockier schoorvoetend mee. "Thomas verkoos om in België alleen naar ons criterium te komen omdat Kortrijk Koerse enkele weken na de Tour is en hij zo eerst nog wat welgekomen rust kon nemen." (LPS)