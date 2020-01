KOERS KORT. Campenaerts start olympisch jaar in UAE Tour - Team Van der Poel krijgt wildcard voor Amstel Gold Race Wielerredactie

27 januari 2020

Campenaerts start in de UAE Tour

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts heeft vanuit Namibië zijn eerste koers van het jaar onthuld. De renner rijdt zijn eerste koers voor Team NTT eind februari in de UAE Tour. In de Verenigde Arabische Emiraten is Campenaerts van 23 tot 29 februari te bewonderen. Een tiental dagen later start hij in Parijs-Nice. Daar zal Campenaerts zijn eerste tijdrit van het jaar rijden. Op 11 maart staat de chronorit (15 kilometer) in Saint-Armand-Montrond er op het programma. Verder zou Campenaerts in de aanloop naar de Spelen ook kiezen voor de Giro.

Team Van der Poel krijgt wildcard voor Amstel Gold Race

Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, heeft een wildcard ontvangen voor de Amstel Gold Race. Vorig jaar won de Nederlander na een onwaarschijnlijke finale de klassieker in eigen land.

Of Van der Poel start op zondag 19 april, ligt nog niet vast. Een week eerder rijdt hij immers Parijs-Roubaix en tijdens de ploegvoorstelling begin januari zei hij te twijfelen aan de combinatie van beide races. “Ik moet zorgen dat ik niet te veel ga rijden. Het zou jammer zijn als ik te veel hooi op de vork neem”, verklaarde de Nederlandse alleskunner.

Naast Alpecin-Fenix krijgen nog drie Belgische ploegen een wildcard voor de 55ste Amstel: Circus-Wanty Gobert (dat in 2016 met Enrico Gasparotto won), Sport Vlaanderen-Baloise en Wallonie Bruxelles. Ook het Franse Arkéa-Samsic en het Deense Riwal Readynez Cycling Team hebben een uitnodiging op zak. Het Franse Total Direct Energie wees een wildcard dan weer af. De negentien ploegen uit de UCI WorldTour, waarbij Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal, hebben automatisch startrecht.

Afscheidnemende De Pauw staat derde na dag vier in Zesdaagse van Berlijn

Moreno De Pauw en zijn Nederlandse ploegmakker Wim Stroetinga staan na vier dagen op de Zesdaagse van Berlijn derde in de tussenstand. De Pauw breit in Berlijn nog een kort verlengstuk aan zijn actieve wielercarrière. De 28-jarige Waaslander komt nog in actie in de Duitse hoofdstad, terwijl aanvankelijk was voorzien dat hij er na de Zesdaagse van Bremen (9-14 januari) een punt zou achter zetten. De Fransman Morgan Kneisky en de Duitser Theo Reinhardt staan aan kop.

De Pauw en Stroetinga rijden in dezelfde ronde als Kneisky en Reinhardt. Onze tweede landgenoot in Berlijn, Bryan Boussaer, staat, aan de zijde van de Duitser Moritz Malcharek, zestiende en laatste op vijftien ronden.

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw trokken in 2016 aan het langste eind in Berlijn. De twee edities nadien moest de Belgische tandem het telkens nipt afleggen tegen de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga. In 2014 was De Ketele wel nog de beste in Berlijn met de Oostenrijker Andreas Müller.

Hermans vandaag onder het mes

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) wordt vandaag in München geopereerd aan de schouder. Hermans kwam vorige woensdag zwaar ten val in de finale van de tweede etappe van de Tour Down Under. De waslijst van breuken die hij daarbij opliep, oogt indrukwekkend: linkersleutelbeen, schouderblad (scapula), het uiteinde van het schouderblad waar de kop van de bovenarm op beweegt (glenoid), ravenbeksbeen (coracoid) en twee ribben. Vooral de complexe schouderbreuk is een zware streep door de rekening van de renner en zijn team. (JDK)

Ronde van Hainan uitgesteld door coronavirus

De organisatie van de Ronde van Hainan (2.Pro) van dit jaar (23 februari-1 maart) heeft alle deelnemende ploegen maandag laten weten dat de race wordt uitgesteld door de snelle verspreiding van het coronavirus. Onder meer WorldTour-team Israel Start-Up Nation en het Belgische Tarteletto-Isorex zouden deelnemen aan de Chinese rittenkoers. We begrijpen de beslissing volledig", liet Israel Start-Up Nation op Twitter weten. "De wereld is een mondiaal dorp. Voor goed en voor kwaad.” De Italiaan Fausto Masnada, sinds dit seizoen bij CCC aan de slag, won de laatste editie van de Ronde van Hainan, in het najaar van 2018.

Maandag werd bekend dat het dodental door het coronavirus is opgelopen naar tachtig. Zo'n 2.744 mensen zijn besmet. De meeste patiënten bevinden zich in de Chinese provincie Hubei.

Degrendele en D’hoore pakken net naast medaille op slotavond WB Milton

Nicky Degrendele en Jolien D’hoore hebben zondagnacht de wereldbekermanche baanwielrennen in het Canadese Milton afgesloten met een vierde plaats in respectievelijk de keirin en het omnium.

Degrendele slaagde er in de eerste en tweede ronde van het keirinonderdeel van Milton in om rechtstreeks door te stoten naar de grote finale, waarin ze dus strandde op een zucht van top drie. Winst was voor de Nederlandse Laurine van Riessen, die zaterdag ook al het sprintonderdeel won. De 23-jarige Degrendele is een voormalig wereldkampioene in de keirin en één van de belangrijkste kandidaten voor België voor een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

In het slotonderdeel van Milton, het omnium, kwam Jolien D’hoore slechts tien punten tekort voor een medaille. D’hoore finishte als derde in de afvalling en als zesde in de scratch, maar liet vooral punten vallen in de temporace (elfde) en de puntenkoers (zevende). Goud ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente. De 29-jarige D’hoore, op de Spelen van Rio nog goed voor brons in het omnium, veroverde eerder deze week zilver in de ploegkoers en een vierde plaats in de ploegenachtervolging.

De wereldbekermanche in Milton was de laatste van dit seizoen. Van 26 februari tot 1 maart wordt het wereldkampioenschap baanwielrennen afgewerkt in het Duitse Berlijn, meteen ook de laatste belangrijke stop met het oog op kwalificatie voor Tokio.