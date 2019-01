KOERS KORT. Campenaerts start in Namibisch kampioenschap tijdrijden Redactie

31 januari 2019

11u23

Bron: Belga 0

Victor Campenaerts is nog altijd op stage in Namibië en daar staat de Europese kampioen tijdrijden een flinke uitdaging te wachten. Hij zal er als gastrijder deelnamen aan het Namibische kampioenschap tijdrijden en op Instagram deelt onze landgenoot mee dat zijn coach wel een en ander van hem verwacht. “Ik wilde er een goede training van maken, tot ik de tijd zag die mijn ­trainer verwacht. Het wordt dus een doorgedreven training”, schreef hij op zijn verhaal. Concreet: zijn coach wil dat hij 44 kilometer aflegt in 53 minuten, ofwel een gemiddelde haalt van liefst 49,8 km/u.

Woods slaat dubbelslag in Herald Sun Tour

De Canadees Michael Woods (EF Education First) heeft de tweede etappe in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven. De 32-jarige Woods was na een heuvelachtige 127 kilometer tussen Wonthaggi en Churchill de beste op de slotklim. In een sprint met twee klopte hij de Australiër Richie Porte (Trek-Segafredo). De Fransman Kenny Elissonde (Sky) werd derde op zeventien seconden.

In de stand neemt Woods de leiding over van de Britse sprinter Daniel McLay, de winnaar van de eerste etappe. De derde etappe brengt het peloton vrijdag over 161 kilometer van Sale naar Warragul. De Herald Sun Tour eindigt zondag in Melbourne.

Uitslag:

1. Michael Woods (Can/EF Education First) de 127km in 2u55:44

2. Richie Porte (Aus) z.t.

3. Kenny Elissonde op 0:17

4. Dylan van Baarle (Ned) 0:19

5. Lucas Hamilton (Aus) z.t.; 6. Pavel Sivakov (Rus) 0:43; 7. Chris Harper (Aus) z.t.; 8. Damien Howson (Aus) z.t.; 9. Nick Schultz (Aus) z.t.; 10. Robert Stannard (Aus) 1:54

Stand:

1. Michael Woods (Can/EF Education First) 5u12:32

2. Richie Porte (Aus) op 0:04

3. Kenny Elissonde (Fra) 0:27

4. Lucas Hamilton (Aus) 0:29

5. Dylan van Baarle (Ned) 0:33; 6. Pavel Sivakov (Rus) 0:53; 7. Chris Harper 0:57; 8. Damien Howson (Aus) z.t.; 9. Nick Schultz (Aus) z.t.; 10. Robert Stannard (Aus) 2:04 LEK/