KOERS KORT. Campenaerts mag op beide oren slapen: werelduurrecordpoging komt er - Ploegmaat Van Avermaet breekt elleboog JDK/BA

16 februari 2019

09u02

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0 Wielrennen Victor Campenaerts mag op beide oren slapen. Zijn werelduurrecordpoging in Aguascalientes (Mexico) komt er. Dat er (nog) niets officieel werd gecommuniceerd, berust louter op een formaliteit.

“Er moeten nog een paar lichten op groen worden gezet. Daarvoor zijn we vooral afhankelijk van de administratieve procedure van de UCI. We verwachten in de loop van deze week positief nieuws”, klinkt het voorzichtig uit de hoek van Campenaerts’ team Lotto-Soudal en sportmarketingbedrijf Golazo, dat mee de schouders zet onder het initiatief. Maar volgens onze informatie is het sponsorbudget - het project kost naar verluidt 150.000 euro - helemaal rond en wordt de uurrecordpoging volgende week daadwerkelijk officieel aangekondigd.

Campenaerts verblijft nog tot eind deze maand op stage in Namibië, waar hij zich sinds 3 januari voorbereidt op zijn grote doel, maar ook op de rest van zijn wielerseizoen. Tirreno-Adriatico (13-19 maart) wordt in principe zijn eerste wedstrijd. Na de uurrecordpoging rijdt hij de Ronde van Romandië en aansluitend de Giro.

Simon Geschke (CCC) houdt elleboogbreuk over aan valpartij

De Duitse renner Simon Geschke heeft bij een val in de Ronde van Murcia (2.1) zijn rechterelleboog gebroken. Dat maakte zijn team CCC gisteravond bekend.

Geschke smakte tegen het asfalt in de finale van de eerste rit. Hij kon nog wel op de fiets kruipen en de finish halen, maar onderzoek in het ziekenhuis toonde een breuk aan. “Simon moet in Duitsland geopereerd worden maar als alles volgens plan gaat, kan hij een week later hervatten”, zegt ploegdokter Dario Spinelli.

Geschke debuteerde gisteren in het shirt van CCC. “Ik viel op zo’n 10 km van de streep aan een rondpunt. Een renner voor mij ging tegen tegen de grond en ik kon hem niet meer ontwijken”, legt hij uit. “Ik wist onmiddellijk dat iets mis was. Natuurlijk is dit heel ontgoochelend. Mijn vorm is goed en ik zat op schema voor de lente. Ik had mij zeker een mooier begin bij CCC kunnen inbeelden.”

De 32-jarige Geschke ruilde eind vorig seizoen Team Sunweb voor de nieuwe ploeg rond kopman Greg Van Avermaet.