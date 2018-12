KOERS KORT. Campenaerts heeft last aan linkerknie, winnaar Kristallen Fiets krijgt alternatief programma Wielerredactie

08 december 2018

13u26 0

Alternatief programma voor Campenaerts

De renners van Lotto-Soudal vertrekken vandaag naar Mallorca voor de traditionele decemberstage van de ploeg. Alle 27 renners gaan mee naar Spanje, aangevuld met beloften Van Moer en Thijssen. Victor Campenaerts, de winnaar van de Kristallen Fiets, krijgt een alternatief programma. De tijdritspecialist stootte zijn linkerknie aan zijn koersstuur, met een ontsteking van de kniepees tot gevolg. ‘Vocsnor’ houdt het daardoor voorlopig bij zwemmen, aquajogging, fitness en specifieke oefeningen met de fysiotherapeut.

Tot dinsdag 18 december zullen de Lotto-renners samen trainen in Spanje en er staan ook verschillende extrasportieve zaken op het programma. De uitvalsbasis is voor het tweede opeenvolgende jaar het Rafa Nadal Sports Centre. “In het Rafa Nadal Sports Centre draait alles om sport, dat is helemaal anders dan wanneer je in een doorsnee hotel verblijft dat gericht is op toeristen”, aldus Marc Sergeant, sportief manager van Lotto-Soudal.

“Er zijn tal van faciliteiten in het complex en heel wat ruimtes die we kunnen gebruiken voor meetings of sportieve sessies. Het eten is aangepast aan sporters en dat is ook een grote meerwaarde. Logistiek is Mallorca geen gemakkelijke bestemming om alle wagens en materiaal ter plaatse te krijgen, maar we laten alles daar staan tot de Challenge Mallorca eind januari. Mallorca biedt een gevarieerd parcours aan. De renners kunnen er volledig vlakke trainingen afwerken, maar er kan ook een stevige klimtraining ingelast worden.”