KOERS KORT. Campenaerts: "Ga geen zotte dingen doen in Tirreno" - Matthews moet passen voor Milaan-Sanremo

12 maart 2019

Roglic start zonder stress in Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) is misschien wel de grote favoriet voor de Tirreno-Adriatico. Begin maart bracht hij de UAE Tour soeverein op zijn naam en in Italië vindt de 29-jarige Sloveen een parcours op zijn maat, met de ploegentijdrit om te starten en een individuele tijdrit om af te sluiten.

Roglic won vorig jaar de derde etappe, op een steile aankomst in Trevi, die er deze keer niet bij zit, voor Adam Yates en Tiesj Benoot. Hij werd 29ste in het eindklassement, maar was toen niet echt bezig met de eindzege, maar eerder met ritwinst. Enkele weken later bracht hij wel de Ronde van het Baskenland op zijn naam, net zoals de Ronde van Romandië en de Ronde van Slovenië. In de Tour eindigde hij als vierde. Dit jaar mikt hij op de Giro en begon hij meteen sterk in de UAE Tour, waar hij van start tot finish de leiderstrui droeg.

“Dat was wel een leuke binnenkomer”, gaf hij mee op het persmoment in Lido di Camaiore. “We wonnen toen de ploegentijdrit en daarna gaf ik de leiderstrui niet meer af. Ik heb na die koers wel een paar dagen moeten herstellen, maar nu voel ik weer goed en ik kijk uit naar deze rittenkoers. Neen, er is geen extra druk na mijn vierde plaats vorig jaar in de Tour, ik wil hier gewoon goed voor de dag komen, net zoals ik dat ook wou in de UAE Tour.”

Met geen echte bergritten, wel een paar steile muurtjes als aankomst, worden de tijdritten bijzonder belangrijk. “We staan hier bijna met hetzelfde team aan de start als in de UAE Tour, waar we de ploegentijdrit op ons palmares brachten. Ook nu willen we het goed doen. Het verschil met Sunweb bedroeg toen zeven seconden, het zal ook nu een secondenspel worden, met ook nog andere teams die in de running zijn. Wellicht zal dat de hele Tirreno het geval zijn, een strijd om seconden.”

Campenaerts wil in Tirreno-Adriatico niet te veel risico’s nemen

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) start woensdag in zijn eerste wedstrijd van het jaar, de Tirreno-Adriatico. Dat is de enige koers die Campenaerts rijdt voor hij medio april een gooi doet naar het werelduurrecord. “Ik heb deze Tirreno nodig om nog wat beter te worden”, zei hij. “Maar pas op, ik ga hier geen zotte dingen doen. Ik zal mijn remmen misschien toch wat sneller dichtknijpen dan in andere koersen.”

Campenaerts heeft zin om te koersen. Vanochtend werkte hij een trainingstochtje van 58 km af met de ploeg, op de tijdritfiets. “Het is wel fijn om weer bij het team te zijn”, stelde de Antwerpenaar na zijn verblijf van bijna twee maanden in Namibië. Je kan wat grapjes maken op training en samen eten. Dat is gewoon plezant, terug in een team zijn. Ik voel me goed en kijk uit naar de Tirreno, die start met een ploegentijdrit. We willen het hier beter doen dan vorig jaar, toen het team 16de werd. De ploegentijdrit is nog altijd niet onze specialiteit, maar we zijn wel sterker geworden op dat vlak. We hebben er alleszins met het team hard op getraind, Kevin De Weert heeft daar ook veel tijd in gestoken en hopelijk plukken we daar woensdag de vruchten van. Ik denk dat we op een goede dag, een superdag, wel mogen dromen van top vijf. Dat zou fantastisch zijn.”

Campenaerts vertrekt op 27 maart naar Mexico, zo’n drie weken voor zijn recordpoging. Hij koerst de Tirreno met een belangrijk doel, beter worden. “Hier kan je het vermogen trainen: diep gaan en een week lang in het rood rijden. En dat moet me veel sterker maken.”

In Parijs-Nice vielen al heel wat renners uit. Een valpartij is nooit ver weg. “Ik weet dat aan een wedstrijd risico is verbonden. Ik hoop dat ik niet val of als dat toch zou gebeuren het om een kleine val gaat. Ik ga hier geen risico’s nemen, ik doe dat trouwens bijna nooit. Ik ben niet echt een lefgozer en het zou wel eens kunnen dat ik wat sneller in de remmen knijp.”

Matthews moet passen voor Milaan-Sanremo

Michael Matthews (Sunweb) moet passen voor Milaan-Sanremo. Na zijn valpartij in de openingsetappe van Parijs-Nice is bij de 28-jarige Australiër een kaakbreuk vastgesteld, zo meldde ploegleider Michiel Elijzen deze voormiddag. Ook het verdere verloop van zijn voorjaar is in gevaar.

Matthews kwam in de eerste etappe van Parijs-Nice op 80 kilometer van de streep ten val. Een plotse windvlaag sloeg hem onderuit, waardoor de Australiër met het voorwiel onder het wiel van de ploegwagen terechtkwam en over kop ging. Hij raakte even buiten bewustzijn. In het ziekenhuis werd in eerste instantie een hersenschudding vastgesteld, maar Sunweb-ploegleider Michiel Elijzen meldde deze ochtend aan onze redactie dat verder onderzoek ook een kaakbreuk aan het licht bracht. Daardoor zou de kopman al zeker Milaan-Sanremo (23 maart) missen en dreigen ook de andere voorjaarsklassiekers in het water te vallen. Sunweb-perschef Peter Reef ontkende deze middag echter dat Matthews ook een kaakbreuk opliep.

Opvallend: ook zijn Nederlandse Sunweb-collega Martijn Tusveld kwam in dezelfde rit ten val en liep een gebroken kaak op. Hij verloor diverse tanden bij de valpartij.

Minder zware diagnose voor Barguil, Aru geeft op in Parijs-Nice

De Fransman Warren Barguil heeft aan zijn val in de tweede etappe van Parijs-Nice een verstuiking van een halswervel overgehouden. Dat bleek vandaag na bijkomend onderzoek, zo meldt zijn team Arkea-Samsic. Gisteravond werd nog gewag gemaakt van een dubbele breuk van de tweede halswervel, maar de diagnose is dus minder zwaar. Tijdens de derde etappe vielen trouwens nog twee opgaves te noteren, namelijk die van Fabio Aru en Domen Novak.

Barguil dient nu tien dagen een nekbrace te dragen, waarna hij opnieuw onder de scanner gaat. “De eerste resultaten waren echt alarmerend. Na de laatste diagnose ben ik gerustgesteld, maar er is ook veel frustratie”, stelde de Fransman, die in 2017 de bolletjestrui pakte in de Tour de France. “Ik heb veel opofferingen gedaan om opnieuw op mijn beste niveau te rijden, dit is dan ook een grote ontgoocheling. Maar het had ook erger kunnen zijn.”

Vandaag gaf ook Fabio Aru op in de derde etappe van Parijs-Nice. De Italiaan, die in 2015 de Vuelta won, wacht al sinds de Tour van 2017 op een zege.