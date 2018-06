KOERS KORT: Campenaerts botste op BK tegen dronken fan: "Blijf alsjeblieft aan de kant van de weg staan" - Quintana kent Tour-kompanen De wielerredactie

25 juni 2018

20u37

Bron: Belga 0

Bondscoach Kevin De Weert heeft vandaag, samen met Tim Wellens en Sofie De Vuyst, het parcours van het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck verkend. Tijdritspecialist Victor Campenaerts gaf forfait voor de verkenning. Hij liep gisteren tijdens het BK in Binche een hersenschudding op bij een val.

De delegatie vertrok vandaag en verkende het parcours van de wegwedstrijd vandaag. Morgen wordt deze tocht opnieuw afgelegd, net als het parcours van de tijdrit. Nadien vliegt de delegatie terug naar België. De verschillende wedstrijden van het WK wielrennen staan van 22 tot 30 september op de planning.

Campenaerts toonde zich zondag na het BK op Instagram boos over zijn valpartij, die veroorzaakt werd door een dronken supporter. "Ik had goede benen vandaag, maar jammer genoeg eindigde mijn wedstrijd met een valpartij door een dronken toeschouwer op de weg. De grote publieke opkomst was fantastisch, maar blijf alsjeblieft aan de kant van de weg staan", liet de Antwerpenaar optekenen. Campenaerts pakte vorige week donderdag in Anzegem nog zijn tweede Belgische titel in het tijdrijden.

National championships road race today to end the first part of the season. Pretty good legs but sadly ended the race with a crash. Light concussion. Due to a drunk spectator that was on the road. The huge crowd was awesome, but please stay at the side of the road 😇 Een foto die is geplaatst door null (@campenaertsvictor) op 24 jun 2018 om 19:29 CEST

Quintana, Landa en Valverde kennen hun vijf overige Tour-ploegmakkers

De Colombiaan Nairo Quintana en de Spanjaarden Mikel Landa en Alejandro Valverde waren eerder al zeker van deelname aan La Grande Boucle (7-29 juli). Het drietal start als kopman van Movistar. Sportdirecteur Eusebio Unzué maakte vandaag de overige vijf Movistar-renners bekend die zich mogen opmaken voor de Grand Départ op het eiland Noirmoutier.

Het vijftal dat in dienst van de drie kopmannen zal rijden bestaat uit de Costa Ricaan Andrey Amador, de Italiaan Daniele Bennati en de Spanjaarden Imanol Erviti, José Joaquin Rojas en Marc Soler, dit voorjaar de beste in Parijs-Nice. De Portugees Nelson Oliveira en de Duitser Jasha Sütterlin vielen in laatste instantie af.

Movistar hoopt tijdens de Tour als collectief favoriet Chris Froome aan te pakken. Quintana stond al drie maal op het Tourpodium (2de in 2013 en 2015 en 3de in 2016), Valverde werd derde in 2016, terwijl Landa vorig jaar - als knecht van winnaar Chris Froome - net naast het podium viel.

💛🇫🇷 The roster you've been waiting for: here's our lineup for the 105th edition of @letour! / El equipo que estabais esperando: ¡estos son los ocho Movistar Team que disputarán el #TDF2018! #RodamosJuntos pic.twitter.com/wnb5sNJols Movistar Team(@ Movistar_Team) link