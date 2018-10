KOERS KORT. Cameron Vandenbroucke (dochter van Frank) naar opleidingsploeg Lotto-Soudal Ladies Redactie

15 oktober 2018

16u42 3

Cameron Vandenbroucke (dochter van Frank) naar Lotto-Soudal Ladies

Cameron Vandenbroucke, de 19-jarige dochter van wijlen Frank, gaat na de jaarwisseling aan de slag bij de opleidingsploeg van de Lotto-Soudal Ladies. Vandenbroucke won vorig jaar nog het dernycriterium in Lombardsijde - dat was haar eerste officiële wedstrijd.

Daarnaast vier nieuwe profrensters bij de Lotto-Soudal Ladies: de Vietnamese Thi That Nguyen (21), de Belgische Marie Dessart (37), de Nederlandse Danique Braam (23) en de Britse Dani Christmas (30). Isabelle Beckers, Valerie Demey, Anabelle Dréville en Marjolein van’t Geloof verlaten dan weer het team.

Degrendele naar BEAT Cycling Club

Baanwielrenster Nicky Degrendele, regerend wereldkampioene keirin, verhuist naar BEAT Cycling Club. De 22-jarige West-Vlaamse wil zich bij het Nederlandse team verder klaarstomen voor de Spelen van 2020 in Tokio.

"Ik kijk met veel enthousiasme en ambities uit naar het nieuwe baanseizoen waarin ik deel ga uitmaken van BEAT Cycling Club. Komend seizoen is erg belangrijk in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio en bij BEAT kom ik in een gestructureerde sprintomgeving terecht. Hierdoor kan ik verdere stappen zetten in mijn ontwikkeling als renster, samen met ervaren en gedreven teamgenoten en stafmedewerkers", zegt Degrendele op de website van haar nieuwe ploeg. "Naast de sportieve ondersteuning kijk ik ernaar uit om samen met BEAT de sprintonderdelen op de piste nog meer in de kijker te zetten. Zo kunnen we hopelijk bouwen aan een heuse sprintcultuur in België."

"Nicky is als sprintster uit België een bijzondere verschijning in het baanwielrennen. In een land zonder sprintcultuur op de piste heeft ze heel snel mondiale topprestaties kunnen neerzetten. Dat is echt knap en toont haar bijzondere kwaliteiten op diverse vlakken", vult Tim Veldt, coach van de BEAT baanploeg, aan. "We kijken ernaar uit om met haar aan de slag te gaan. We gaan haar een plek bieden waarin ze gelijkgestemde sporters treft in een omgeving waarin ze zichzelf verder kan ontwikkelen."

Nicky Degrendele werd begin maart wereldkampioene in Apeldoorn op het (olympische) onderdeel keirin. Deze zomer (in Glasgow) en in 2016 won ze zilver op hetzelfde nummer tijdens het EK. Degrendele was eerder ook al wereldkampioene keirin bij de junioren in 2014.

BREAKING NEWS: World Champion @Nickydegrendele strengthens BEAT track team 👉 https://t.co/xP2kCDfRKU #RoadToBEAT pic.twitter.com/2jS5bav73I BEAT Cycling Club(@ beatcyclingclub) link

Quick.Step en AG2R maken selecties bekend voor Ronde van Guangxi

Tussen 16 en 21 oktober wordt in China nog de Ronde van Guangxi gereden. Quick.Step Floors neemt twee Belgen mee naar de rittenkoers: Philippe Gilbert en Dries Devenyns. Voorts haalden ook Rémi Cavagna, Fabio Jakobsen, Davide Martinelli, Jhonatan Narvaez en Maximilian Schachmann van de ploeg van manager Patrick Lefevere.

Ook AG2R neemt overigens een landgenoot mee naar China. Stijn Vandenbergh maakt net als Aurelien Paret-Peintre, Julien Duval, Alex Domont, Alexis Vuillermoz, Clement Venturini en Silvan Dillier deel uit van de selectie van de Franse WorldTour-ploeg.

The Quick-Step Floors boys are ready for this week's @TourofGuangxi, our final race of what has been a record-breaking season: https://t.co/D4ePqxA27D

Photo: @GettySport pic.twitter.com/NckUkTdNyY Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Démare verwacht sprintduels met Groenewegen in Guangxi

Geen Philippe Gilbert, noch Richie Porte of Rigoberto Uran op de persconferentie voorafgaand aan de Ronde van Guangxi (WorldTour). "Te vermoeid", klonk het. De jetlag en ook de late aankomst in het teamhotel in Beihai zorgen ervoor dat de renners, nochtans aangekondigd, verstek gaven voor de eerste afspraak. Dus werd het een persbabbel met Fabio Aru, Arnaud Démare en Meiyin Wang, de enige Chinese renner op de startlijst.

Arnaud Démare arriveerde al twee dagen geleden in China en ondervond dus nog weinig last van die jetlag. Hij had zelfs al twee trainingsritjes afgewerkt met de ploegmaten van Groupama-FDJ. "Het wordt even wennen aan dit klimaat. Het is hier heel vochtig, warm ook en vandaag ging de training zelfs grotendeels door de gietende regen. Maar goed, dat komt wel goed, het wordt een kwestie van aanpassen en dat zal wel lukken."

De Franse sprinter beschouwt Dylan Groenewegen, vorig jaar goed voor één zege in Guangxi, als zijn voornaamste concurrent in de sprintetappes. "Dylan is heel sterk en heel snel, maar op het eind van het seizoen spelen vooral de mentale en fysieke paraatheid ook een grote rol."

"Ik heb al een lang en mooi seizoen achter de rug, zelf zou ik graag de teller op tien overwinningen willen brengen. Bovendien, een nieuwe zege ook fijn zijn voor de ploeg. Thibaut Pinot heeft met zijn overwinning in de Ronde van Lombardije ons record van 33 zeges geëvenaard. Als ik een 34e overwinning boek, hebben we dat record verbroken. Het zou speciaal zijn. Dit is mijn eerste keer in China, het wordt een ontdekkingsreis waar ik naar uitkijk."

In afwezigheid van Rigoberto Uran en Richie Porte kreeg Fabio Aru de vragen over het eindklassement voorgeschoteld. Ja, de koers valt laat in het seizoen, maar de Sardijn had naar eigen zeggen nog veel zin in een rittenkoers in China. "Ik heb goede dingen gehoord over deze wedstrijd", deed hij uit de doeken. "Ik neem hier voor de eerste keer deel aan deze koers en vertoef voor het eerst op Chinese bodem, dus het zal een heel bijzondere ervaring worden. Of ik ambities heb voor het klassement? Dat is moeilijk om nu al te zeggen. Na vorig jaar weten we dat die beslissing pas valt in de vierde rit, dus ik heb nog enkele dagen de tijd om daar over na te denken. Ik ga alleszins mijn best doen op die slotklim en we zien dan wel waar ik strand."