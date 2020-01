KOERS KORT. Cameron Meyer verovert Australische wegtitel - De Ketele schuift op naar tweede plaats in Zesdaagse van Bremen Redactie

12 januari 2020

10u04

Meurisse past voor BK veldrijden

Zoek niet naar Xandro Meurisse tijdens het BK veldrijden. De renner van Circus-Wanty Gobert is ziek en geeft forfait. “Met de ploegstage in het vooruitzicht, heb ik besloten om niet van start te gaan”, aldus Meurisse.

Cameron Meyer verovert Australische wegtitel

Cameron Meyer (Mitchelton-Scott) heeft zich voor het eerst in zijn carrière tot Australisch kampioen op de weg gekroond. Hij versnelde net voor de slotklim en kwam na een wedstrijd over 185,6 km alleen aan in Buninyong (Victoria).

Lucas Hamilton finishte op iets minder dan een minuut als tweede en maakte het succes van Mitchelton-Scott compleet. Marcus Culey (Team Sapura Cycling) vervolledigde het podium.

De 32-jarige Meyer was er op het Australische kampioenschap al vaak dichtbij, hij won zilver in 2016 en brons in 2019, maar moest tot zondag wachten voor een eerste titel. “Mijn broer (Travis, red) won het, een van mijn beste vrienden Luke Durbridge deed het, en ik wilde het ook zo graag. Nu kan ik met trots zeggen dat ik het groen-gouden shirt zal dragen in Europa”, reageerde een tevreden Meyer.

Eerder deze week verraste Luke Durbridge, ploegmaat van Meyer, in de tijdrit wereldkampioen Rohan Dennis (INEOS).

Vk2: Cameron Meyer takes long-awaited Nationals road race win https://t.co/mlrs8RWA5p pic.twitter.com/ltFKfsqSxG Mark Carrington(@ Velokraft) link

De Ketele schuift op naar tweede plaats in Zesdaagse van Bremen

Kenny De Ketele staat na drie wedstrijddagen in de Zesdaagse van Bremen op de tweede plaats. Met zijn Duitse partner Nils Politt, vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix en vijfde in de Ronde van Vlaanderen, won hij zaterdagavond een positie in het klassement.

De Ketele en Politt volgen nog steeds op een ronde van de Duitser Andreas Graf en de Deen Marc Hester. Die leiden met 126 punten en een ronde op drie duo's. De Ketele en Politt totaliseren 147 punten, zeven meer dan de Duitser Theo Reinhardt en de Fransman Morgan Kneisky. Op de vierde plaats staan de Zwitser Tristan Marguet en de Duitser Maximilian Beyer (122 punten).

Moreno De Pauw is met zijn Duitse partner Leon Rhode voorlopig zesde op twee ronden (88 punten).

De zesdaagse eindigt dinsdagavond. Vorig jaar wonnen Jasper De Buyst en Iljo Keisse in Bremen. De Ketele was er de beste in 2018 (met Reinhardt) en 2016 (met Christian Grasmann).