KOERS KORT. Caleb Ewan schiet eerste keer raak voor Lotto-Soudal - Tourwinnaar Geraint Thomas kiest mogelijk voor Ardens drieluik

02 januari 2019

14u14 0

Ewan pakt eerste overwinning bij Lotto

Caleb Ewan (24) heeft zijn eerste zege voor Lotto-Soudal al beet. De Australische sprinter won in zijn thuisland de tweede rit van het Bay Cycling Classiccriterium. Hij vloerde in een sprint met een beperkt groepje Heinrich Haussler en Marco Haller. Haller won op Nieuwjaarsdag de openingsetappe. Een opsteker, want vorig jaar miste de Oostenrijker een groot deel van het seizoen nadat hij zijn knieschijf brak bij een aanrijding met een wagen. Lotto-CEO John Lelangue feliciteerde Ewan met de zege: “Het begin van een mooi jaar”, schreef hij op Twitter.

King Caleb! Results: https://t.co/T9POCGQwNa #baycrits pic.twitter.com/zwMI812X9m Lexus of Blackburn Bay Crits(@ BayCrits) link

Congrats @CalebEwan fir this first winning sprint of the season @BayCrits . The begin of a great year @Lotto_Soudal . https://t.co/h8muqPqK83 John Lelangue(@ johnlelangue) link

Thomas mikt op Tour én WK tijdrit

Net geridderd en stilaan klaar voor een nieuw wielerseizoen: Geraint Thomas weet wat hij wil in 2019. De Welshman richt zich opnieuw vol op de Tour, waar hij dit jaar samen met Chris Froome opnieuw als kopman van Team Sky aan de start verschijnt. Naast de Ronde van Frankrijk mikt Thomas verder nog opvallend naar het WK tijdrijden en de Ardennenklassiekers.

“Mijn jaar wordt rond de Tour gebouwd, maar het WK wielrennen in Yorkshire wordt ook geweldig. Ik denk dat de tijdrit daar mijn beste kans op succes is. Het zou een leuk doel kunnen zijn om me eind dit jaar nog op te focussen. We moeten nog zien hoe ik daar naartoe moet leven, maar ik wil er in elk geval aanwezig zijn. De supporters in het Verenigd Koninkrijk en Yorkshire in het bijzonder zijn ongelooflijk.”

“Verder start ik mijn jaar net zoals in 2018 in LA. Daarna trek ik eind januari naar Valencia om vervolgens de Tirreno-Adriatico te rijden. Naar Luik-Bastenaken-Luik wil ik ook graag terugkeren. Ik reed er vorig jaar voor het eerst. De drie Ardennenklassiekers zijn een optie, maar nog niet concreet. Ik zou na de Ronde van het Baskenland graag de Amstel, de Waals Pijl en Luik doen.”