KOERS KORT. Buchmann houdt Wellens van zege in Trofeo Andratx Lloseta - WK veldrijden in 2022 in Amerika, jaar later in Hoogerheide De wielerredactie

01 februari 2019

19u35 0

Fayetteville organiseert WK veldrijden 2022, Hoogerheide in 2023

Het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas) mag in 2022 de wereldkampioenschappen veldrijden organiseren. Een jaar later is het Nederlandse Hoogerheide aan de beurt. Dat besliste het managementcomité van de Internationale Wielerunie UCI tijdens een vergadering in het Deense Middelfart, in de marge van het WK 2019 dat in Bogense wordt gehouden.

De WK’s van 2020 (aan het Zwitserse Dübendorf) en 2021 (aan Oostende) waren al toegewezen. Het WK in Fayetteville wordt het tweede op Amerikaanse bodem. In 2013 pakte Sven Nys de wereldtitel in Louisville (Kentucky). Hoogerheide mocht de regenboogstrijd al twee keer organiseren: in 2009 (toen Niels Albert won) en 2014 (met Zdenek Stybar als winnaar).

De UCI keurde daarnaast de wereldbekerkalender voor 2019-2020 goed. Die begint opnieuw met twee races in de VS (Iowa City en Waterloo). Daarna volgen manches in het Zwitserse Bern, het Tsjechische Tabor, Koksijde, Namen, Heusden-Zolder, het Franse Nommay en Hoogerheide.

Verder besliste de UCI, om de vrouwencross te ondersteunen, dat wereldbekermanches bij de elite dames vanaf 2020-2021 vijftig minuten zullen duren (tegen 40 nu). Nationale federaties zullen ook afzonderlijke kampioenschappen voor meisjes junioren mogen organiseren.

De UCI maakte ook bekend dat in elf extra eendagskoersen video referee zal worden ingeschakeld. Het gaat om Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Driedaagse Brugge de Panne, E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In de drie grote rondes, de belangrijkste klassiekers en het WK gebeurde dat al.

Emanuel Buchmann houdt Tim Wellens van zege in Trofeo Andratx Lloseta

Emanuel Buchmann heeft de Trofeo Andratx Lloseta (cat. 1.1.) gewonnen. De Duitser van BORA - hansgrohe soleerde naar de zege in de tweede koers van de Challenge Mallorca. Tim Wellens werd op 16 seconden tweede, de Nederlander Bauke Mollema, donderdag ook al derde in de Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Felanitx, legde op 19 seconden op de laatste podiumplaats beslag.

Het parcours onderging vandaag een lichte wijziging. Door een aardverschuiving moest de route ingekort worden. Het peloton, toe aan de tweede wedstrijd op Europese bodem, had er duidelijk zin in. De start werd gekleurd door tal van aanvallen, maar ook door enkele valpartijen, waar ook Wellens bij betrokken raakte. Een grote groep van 25 reed even weg, maar uiteindelijk was het een kwartet dat voor lange tijd op avontuur zou trekken. Toms Skujins, vorig jaar winnaar, Nicolas Edet, Peio Goikoetxea en Oscar Pelegrí reden een voorsprong van 3:30 bij elkaar. Op de belangrijkste hindernis van de dag, de Puig Major, moest Pelegri als eerste vooraan lossen. Uit het peloton werd een tegenaanval opgezet door Simone Petilli, Luis Angel Maté, Sergio Samitier en Ibai Azurmendi. Pelegri werd gegrepen en ook Goikoetxea was er snel aan voor de moeite. Finaal vormde zich een kopgroep met Edet, Skujins, Petilli en Samitier. Ook in het peloton zaten ze niet stil en kwam er een spervuur van aanvallen bergop. De voorsprong van de vluchters slonk en op 25 kilometer slokte wat restte van het peloton hen op.

Daarna regende het opnieuw aanvallen. Samen met José Herrada, broer van Jésus Herrada, de winnaar van donderdag, Daniel Martin en Wellens kleurde Buchmann de finale. Op vijf kilometer van de aankomst wist de 26-jarige Duitser te ontsnappen. De reactie van Jürgen Roelandts, Tim Wellens, Herrada, Guillaume Martin, Warren Barguil en Gianluca Brambilla kwam te laat. Wellens, winnaar in 2017, toonde zich op een hellende aankomst de sterkste van de achtervolgers. Roelandts werd achtste op 41 seconden.

Van Avermaet opent zijn seizoen in Valencia: “Ideale race om teammaats te leren kennen”

Greg Van Avermaet (CCC) begint zijn seizoen - net als de twee voorgaande jaren - in de Ronde van Valencia (2.1), die doorgaat van 6 tot 10 februari.

“Deze wedstrijd is ideaal om te starten”, legt Van Avermaet uit op de website van CCC. “Het wordt mijn eerste wedstrijd voor CCC, en ook de eerste keer dat ik rijd op een Giant. Verder zal ik voor het eerst met sommige ploegmakkers samenrijden. Onze groep in Valencia bestaat voor een groot deel uit klassieke renners. Met hen zal ik het voorjaar rijden en het is dan ook belangrijk al eens te zien hoe ze zich gedragen in een wedstrijd. Het is belangrijk vertrouwen te hebben in elkaar en van elkaar te leren. Deze koers wordt de ideale testcase.”

“Deze wedstrijd is op zich geen doel voor mij”, vervolgde de olympische kampioen. “Maar ik wil mijn seizoen wel goed starten, net zoals sommige ploegmakkers al hebben gedaan in Australië. Ik bekijk de wedstrijd dag per dag en wil mijn vorm opbouwen. Mijn ambitie is altijd om te winnen en dat zal ook hier niet anders zijn. Ik denk dat ritten 3 en 4 heel lastig zullen worden. Dat zal al een test zijn. Hopelijk kan ik mij in één van die ritten al eens tonen.”

Selectie CCC:

Amaro Antunes (Por), Alessandro De Marchi (Ita), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (BEL), Gijs Van Hoecke (BEL), Guillaume Van Keirsbulck (BEL), Lukasz Wisniowski (Pol)

De Ketele en De Pauw openen op de vierde plaats in Zesdaagse van Kopenhagen

Kenny De Ketele, hersteld van een sleutelbeenbreuk, en Moreno De Pauw, die recent vader werd, hebben donderdagavond de eerste dag van de Zesdaagse van Kopenhagen afgesloten op een vierde plaats. De Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga zijn de eerste leiders.

Havik en Stroetinga leiden op basis van hun puntenaantal (42). Nog vijf koppels staan voorlopig in dezelfde ronde. Thuisrijders Oliver Wulff en Michael Mörkov zijn tweede, met 37 punten. Nog binnen dezelfde ronde volgen de Duits-Deense tandem Achim Burkart/Matias Malmberg (28), onze landgenoten De Ketele/De Pauw (25), en nog twee Duits-Deense duo’s Theo Reinhardt/Marc Hester (22) en Christian Grasmann/Jesper Mörkov (14).

Het was voor De Ketele zijn eerste competitie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. De Pauw werd vorige week vader, twee weken vroeger dan verwacht.

Vorig jaar won De Ketele de Zesdaagse van Kopenhagen, aan de zijde van de Deen Michael Morkov. De Pauw werd tweede met de Nederlander Yoeri Havik. Samen eindigden De Ketele en De Pauw in 2016 en 2017 op de tweede plaats.

Owain Doull pakt eerste profzege

Feest voor Team Sky in de Herald Sun Tour. De derde rit met aankomst in Warragul leverde het team van manager Dave Brailsford immers plaats 1 en 2 in de daguitslag op. Owain Doull reed in een overgangsrit naar zijn eerste profzege uit zijn carrière. Ploegmaat Luke Rowe kon vanop de eerste rij meevieren. De twee waren ontsnapt uit een ruime kopgroep en mochten onderling uitmaken wie naar de bloemen zou rijden. Rowe gunde zijn ploegmaat de overwinning en nam zelf vrede met de tweede plaats. De Canadees Michael Woods blijft leider in de wedstrijd.

First win as a pro, happy bunny here in Australia. Massive thanks to @LukeRowe1990 for being an absolute gent https://t.co/vwcBRp8711 Owain Doull(@ owaindoull) link

Ex-ploegmaat Pauwels kiest voor triatlon

Een opvallende overstap voor Nic Dougall. De 26-jarige Zuid-Afrikaan die tot voor kort bij Dimension Data reed, gaat zich focussen op triatlon. Dougall, die vooral in de Vlaamse wedstrijden uitkwam voor het Afrikaanse WorldTour-team, kreeg geen nieuw contract voor 2019 en keert met zijn keuze voor triatlon terug naar zijn sportroots. Dougall was als renner vier jaar prof en behaalde daarin geen enkele overwinning. Zijn meest spraakmakende resultaat was een 18de plaats op het WK in Qatar.

Thanks for all the memories guys. I’ll always consider myself lucky that I got to race for this team and be a part of something so special. Onwards! 🚴🏼‍♂️😬 https://t.co/GabDbWWpnl Nicolas Dougall(@ nic_dougall) link