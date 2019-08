KOERS KORT. Broers Van Poppel worden herenigd bij Wanty-Gobert De wielerredactie

18 augustus 2019

14u13 0 Koers kort De Nederlandse broers Danny en Boy van Poppel ondertekenden een contract voor twee seizoenen bij Wanty-Gobert. De 26-jarige Danny komt over van Jumbo-Visma, de 31-jarige Boy maakt de overstap van Roompot-Charles. Beide broers rijden zo voor het eerst sinds 2015 in hetzelfde team.

De snelle Danny won in zijn carrière al etappes in onder meer de Ronde van Polen (2017) en Ronde van Wallonië (2015) en semiklassiekers als Halle-Ingooigem (2018) en Binche-Chimay-Binche (2018). Dit seizoen kon hij nog niet winnen. Boy van Poppel wacht nog steeds op zijn eerste profzege.

"Ik ben zeer blij om vanaf volgend seizoen Wanty-Gobert te vervoegen", legde Danny van Poppel uit op de teamwebsite. "Ze bieden me veel kansen, en bovendien kan ik opnieuw samen rijden met mijn broer. Hoe ouder we worden, hoe meer we beseffen hoe speciaal het is om een sterk duo te vormen. Hilaire Van der Schueren heeft al jaren vertrouwen in mij, en in onze tandem, zowel in betere als in mindere periodes, dus het voelt goed om voor dit Belgische team te rijden.”

The Van Poppel brothers 🇳🇱 reunited!



Welcome to our team, @Dannyvanpoppel and @BVP88!



A happy marriage, according to DS @HilaireVds ⬇️

📄https://t.co/Q7XKGpLa4l#TeamWGG pic.twitter.com/myUdJeiRCY Wanty-Gobert Cycling Team(@ TeamWantyGobert) link