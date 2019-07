KOERS KORT. Broers Herrada langer bij Cofidis Redactie

02 juli 2019

12u12 1

Cofidis bindt broers Herrada langer aan zich

Jesús Herrada (28) blijft twee bijkomende seizoenen bij Cofidis, net als zijn broer José (33). Dat heeft de procontinentale wielerformatie bekendgemaakt. Jesús Herrada is een speerpunt van Cofidis in de komende Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in Brussel. De tweevoudige Spaanse kampioen (2013 en 2017), die tot 2017 voor Movistar reed, won dit jaar de Ronde van Luxemburg, de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Trofeo Ses Salines in de Challenge Mallorca.