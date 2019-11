KOERS KORT. Britten Rushby en George winnen Toekomstzesdaagse - Campenaerts verpulvert baanrecord op 5 km in Kuipke Redactie

17 november 2019

14u01

Bron: Belga 0

De Britten Max Rushby en Alfred George hebben de leiding in de Toekomstzesdaagse van Gent op de slotdag niet meer afgestaan. Ze sprokkelden in het Kuipke in totaal 118 punten, 19 punten meer dan de Duitsers Arne Birkemose en Tim Torn Teutenberg. De Britten Oliver Stockwell en Oscar Nilsson-Julien bleven steken op 93 punten en vervolledigden het podium. Michael Steyaert en Siebe Deweirdt (31 punten) eindigden als beste Belgisch koppel op de zesde plaats.

Eindstand Toekomstzesdaagse:

1. Max Rushby/Alfred George (GBr) 118 punten

2. Arne Birkemose/Tim Torn Teutenberg (Dui) 99

3. Oliver Stockwell/Oscar Nilsson-Julien (GBr) 93

4. Mel van der Veekens/Philip Heijnen (Ned) 77

5. Marcus Sander Hansen/Frederik Egehus (Den) 70

6. Michael Steyaert/Siebe Deweirdt (Bel) 31

Op 1 ronde

7. Filippo Ferronato/Matteo Donega (Ita) 10

Op 2 ronden

8. Brent Van Mulders/Tuur Dens (Bel) 38

Op 5 ronden

9. Gianluca Pollefliet/Noah Vandenbranden (Bel) 66

Op 9 ronden

10. Nicolas Wernimont/Maxwell De Broeder (Bel) 64

11. Clément Petit/Kévin Vauquelin (Fra) 5

Proud winners of AVS Cup! British youngsters @The_Alfster @maxrushby 👋👋👋 only 18 years old!#youngtalent pic.twitter.com/f16deAUbWI Zesdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

Campenaerts verpulvert Gents baanrecord op 5 km

Op de slotdag van de Gentse Zesdaagse heeft Victor Campenaerts het record op de 5.000 meter in het Kuipke verbeterd. De werelduurrecordhouder zette een chrono van 5:51.00 neer. Daarmee verbeterde hij het record van Dirk Baert, die reed 6:13.56. Baert zette zijn chrono neer op 27 november 1981.