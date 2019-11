KOERS KORT. Brand wint meteen in Niel - EK veldrijden trekt volgend jaar weer naar Rosmalen Redactie

11 november 2019

Lucinda Brand rijdt in eerste cross meteen naar zege

Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions) heeft de Jaarmarktcross in Niel naar haar hand gezet. De 30-jarige Nederlandse zette in haar eerste veldrit dit seizoen halfweg een solo op die ze tot een goed einde bracht. De Amerikaanse Katherine Compton werd tweede voor de Française Marion Norbert Riberolle. Kim Van De Steene eindigde als vierde voor Ellen Van Loy.

Het was Kim Van De Steene die de beste start kende. Ze nam het pak op sleeptouw maar zag haar leiderspositie afgesnoept worden voor Lucinda Brand. De Nederlandse trok meteen snedig door. Enkel de Française Marion Norbert Riberolle had een passend antwoord op de tempoversnelling. Dit tweetal begon aan de tweede ronde met een voorsprong van 5 seconden op Ellen Van Loy. Katherine Compton volgde als vierde voor Van De Steene. Brand wisselde van fiets waardoor Marion Norbert Riberolle even alleen op kop van de wedstrijd kwam te liggen.

Brand sloot in de derde ronde opnieuw aan bij de Franse maar bracht ook Compton mee zodat we drie leidsters kregen. Niet voor lang evenwel. De Amerikaanse trok het tempo op en dat was er voor Marion Norbert Riberolle net iets te veel aan. Brand beet zich vast in het wiel van Compton. Laatstgenoemde ging dan de materiaalpost in waardoor Lucinda Brand enkele meters pakte op haar naaste concurrente. Riberolle kende mechanisch defect en zag zo haar derde plaats ingenomen worden door Ellen Van Loy. De Française vocht echter terug en eiste de laatste podiumplaats terug op. Van Loy van haar kant werd nog geremonteerd door Kim Van De Steene en zakte zo terug naar de vijfde plaats. Voorin wijzigden de posities niet meer. Brand bleef oppermachtig en Katherine Compton consolideerde haar tweede plaats.

Eerder op de dag was bij de junioren Arne Baers de sterkste van het pak. Bij de tweedejaarsnieuwelingen was de zege weggelegd voor Belgisch kampioen Aaron Dockx. Bij de eerstejaarsnieuwelingen mocht Viktor Vandenberghe zegevieren.

Brand: “Een lekkere binnenkomer”

Brand loste halfweg koers de Amerikaanse Katherine Compton. Daarna gaf ze de eerste plaats niet meer uit handen. “Ik had niet verwacht dat ik van bij mijn eerste veldrit al zou meedoen voor de overwinning”, reageerde Brand. “Vorige week had ik een verkoudheid waardoor ik niet voluit kon gaan op training. Ik heb nog niet die hardheid die je nodig hebt in de cross. Ik teer wel nog een beetje op de conditie van deze zomer, maar er is dus nog progressie mogelijk.”

“Dit is een lekkere binnenkomer”, vervolgde de Nederlandse. “Het wereldkampioenschap is een volgend groot doel. Daarin ga ik zeker voor de zege. Afwachten wel hoe ik de komende crossen zal verteren maar deze overwinning in mijn eerste wedstrijd geeft me alvast toch veel goede moed.”

Europees kampioenschap keert volgend jaar terug naar Rosmalen

Het EK veldrijden wordt komend jaar op 7 en 8 november in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch gereden. Dat zijn de Stichting Grote Prijs van Brabant en Libéma Profcycling met de Europese wielerbond UEC overeengekomen, zo maakte organisator Libéma bekend.

“Locatie voor het evenement is het terrein van beurs- en evenementencomplex Autotron. Op deze locatie werd ook in 2018 de Europese titelstrijd verreden. Toen kroonden Mathieu van der Poel en Annemarie Worst zich tot Europees kampioenen in Brabant”, klinkt het in een mededeling.

“Parcoursbouwer Richard Groenendaal zal deels gebruik maken van het parcours van 2018, maar zal ook enkele veranderingen doorvoeren om zo een modern en attractief traject voor te schotelen.”