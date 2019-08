KOERS KORT. Brand tekent bij Telenet Fidea Lions én Trek-Segafredo - Spanje neemt niet deel aan EK Redactie

01 augustus 2019

Brand in de winter naar Telenet-Fidea Lions, in de zomer naar Trek-Segafredo

De Nederlands kampioene en vicewereldkampioene veldrijden Lucinda Brand zal op 1 januari 2020 Telenet Fidea Lions vervoegen. De 30-jarige renster ondertekent een contract van twee jaar bij de ploeg van manager Sven Nys. In de zomer zal ze een wegprogramma afwerken bij Trek-Segafredo. Afgelopen winter liet Brand zich in het veld opmerken met zeven overwinningen in veertien crossen. Haar opvallendste zeges waren het Nederlands kampioenschap in Huijbergen en de wereldbekerwinst in zowel Tabor, Namen als Hoogerheide.

Verder toonde ze zich ook de sterkste in de Druivencross, Azencross en Bredene. Op het wereldkampioenschap in het Deense Bogense moest ze als vicewereldkampioene na een zenuwslopende wedstrijd enkel nipt de duimen leggen voor Sanne Cant. Ook op de weg kan Brand een mooi palmares voorleggen, met onder meer tweemaal winst in het Nederlands kampioenschap, de Omloop het Nieuwsblad en de GP Plouay.

De 30-jarige Nederlandse maakt de overstap na drie jaar Team Sunweb. “Met Lucinda hebben we nog een toprenner aan ons damesteam toegevoegd”, aldus Sven Nys. “Lucinda is een erg getalenteerde atlete en we zijn er van overtuigd dat de ondersteuning van een gespecialiseerd cyclocrossteam de laatste details aan haar CX prestaties zullen toevoegen. Dankzij de samenwerking tussen Telenet Fidea Lions en Trek-Segafredo zal ze het maximale uit haar capaciteiten kunnen halen, zowel op de weg als in het veld.”

“De afgelopen winters bouwde ik al wat ervaring in het veldrijden op. Ik hou er enorm van en wil er graag meer mee doen in de toekomst”, vult Brand aan. “Ik wil het veld voorlopig wel met de weg blijven combineren, dus gingen we op zoek naar een vernieuwend concept. Toen kwam er een voorstel om voor Telenet Fidea Lions te rijden in de winter en Trek-Segafredo in de zomer. Dat sprak me meteen aan. De weg blijft voorlopig de leidraad in mijn carrière, maar ik wil de komende jaren meer en meer focussen op de cross. Een uitgebalanceerd veldritprogramma komende winter met opbouw richting de kampioenschappen moet me liggen. Het definitieve programma zal in de loop van de komende weken uitgestippeld worden. Ik heb er in ieder geval al veel zin in.”

Van Avermaet kopman bij CCC in Clasica San Sebastian

Greg Van Avermaet start zaterdag als kopman bij CCC in de Clasica San Sebastian (WorldTour). De olympische kampioen eindigde vorig jaar als vierde in de Spaanse klassieker en gaat opnieuw voor een goed resultaat. “Ik was tevreden over mijn vorm in de Tour en haalde ook enkele mooie resultaten”, zegt Van Avermaet. “Ik kom dus gemotiveerd aan de start van de Clasica en hoop er opnieuw een goeie wedstrijd te rijden. Het parcours is dit jaar een beetje gewijzigd. Daarom is het nog wat afwachten, maar de manier waarop hier wordt gekoerst ligt mij. Je weet nooit hoe je lichaam herstelt van een Tour, dus leg ik mezelf niet te veel druk op, maar mijn vormpeil is goed. Opnieuw de top tien halen, zou super zijn.”

Van Avermaet wordt in Baskenland geflankeerd door de Amerikanen Will Barta en Joey Rosskopf, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Tsjech Josef Cerny, de Spanjaard Victor de la Parte en de Oostenrijker Riccardo Zoidl.

Het CCC-team voor de Prudential RideLondon - Surrey Classic (WorldTour) van zondag bestaat uit Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck, de Duitser Jonas Koch, de Zwitser Michael Schär, de Spanjaard Francisco Ventoso en de Pool Lukasz Wisniowski.

Italië trekt met Matteo Trentin en Elia Viviani naar Alkmaar, Spanje vaardigt geen ploeg af

De Italiaan Matteo Trentin zal op 11 augustus tijdens het EK in het Nederlandse Alkmaar zijn titel verdedigen in de wegrit. De renner van Mitchelton-Scott, etappewinnaar in de voorbije Tour, is een van de acht mannen in de selectie van bondscoach Davide Cassani. Italië kan ook rekenen op sprinter Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step), eveneens ritwinnaar in La Grande Boucle.

Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), die zegevierde in de Ronde van Wallonië en vorig jaar vijfde in Glasgow, is eveneens van de partij. Davide Ballerini (Astana), Simone Consonni (UAE Team Emirates), Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert), Salvatore Puccio (Ineos) en Fabio Sabatini (Deceuninck-Quick Step) vervolledigen het team. Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) en Filippo Ganna (Ineos) starten in de tijdrit. In Glasgow won Trentin voor de Nederlander Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Spanje vaardigt in tegenstelling tot Italië geen team af voor het EK wielrennen. De Spaanse bondscoach roept de kalender in als reden. Met de Ronde van Portugal, de Ronde van Burgos, de Clasica San Sebastian en nog enkele andere wedstrijden zitten ze op het Iberisch Schiereiland niet om wedstrijden verlegen. Zoek dus niet naar Valverde of Sanchez op het EK. De Spanjaarden nemen niet deel.