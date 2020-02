KOERS KORT. Bouhanni spurt in Provence naar winst en leiderstrui De wielerredactie

13 februari 2020

Bouhanni slaat dubbelslag in openingsrit Tour de la Provence

Nacer Bouhanni (Fra/Arkea-Samsic) heeft zijn tweede overwinning van het seizoen beet. De Fransman sprintte donderdag in de Tour de La Provence (2.Pro) na 149,5 km van Châteaurenard naar Saintes-Maries-de-la-Mer naar de zege voor de Italianen Jakub Mareczko (CCC) en Giacomo Nizzolo (NTT). Timothy Dupont finishte als eerste landgenoot op een zevende plaats. Bouhanni is meteen ook de eerste leider na de openingsrit.

De Tour de La Provence begon met een relatief vlakke etappe, voer voor sprinters dus, maar dat belette niet dat vier renners nog wat publiciteit probeerden mee te graaien door mee te schuiven in de vroege vlucht: Johan Jacobs, Charles Quarterman, Louis Louvet en Romain Combaud. Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton: maximaal vier minuten en de sprintersploegen NTT, Arkéa-Samsic en Israel Start-Up Nation konden de wedstrijd controleren.

Het rekenwerk klopte perfect.In de weinig georganiseerde sprint zette Christopher Lawless als eerste aan, daarna besloot Jakub Mareczko al snel over te nemen, maar zonder succes. Het was Nacer Bouhanni die beter timede en naar zijn tweede overwinning sprintte. Vorige week pakte hij al ritwinst in de Saudi Tour.