KOERS KORT. Bouhanni spurt in Provence naar winst en leiderstrui - Molano opnieuw de snelste in Colombia De wielerredactie

13 februari 2020

Bouhanni slaat dubbelslag in openingsrit Tour de la Provence

Nacer Bouhanni (Fra/Arkea-Samsic) heeft zijn tweede overwinning van het seizoen beet. De Fransman sprintte donderdag in de Tour de La Provence (2.Pro) na 149,5 km van Châteaurenard naar Saintes-Maries-de-la-Mer naar de zege voor de Italianen Jakub Mareczko (CCC) en Giacomo Nizzolo (NTT). Timothy Dupont finishte als eerste landgenoot op een zevende plaats. Bouhanni is meteen ook de eerste leider na de openingsrit.

De Tour de La Provence begon met een relatief vlakke etappe, voer voor sprinters dus, maar dat belette niet dat vier renners nog wat publiciteit probeerden mee te graaien door mee te schuiven in de vroege vlucht: Johan Jacobs, Charles Quarterman, Louis Louvet en Romain Combaud. Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton: maximaal vier minuten en de sprintersploegen NTT, Arkéa-Samsic en Israel Start-Up Nation konden de wedstrijd controleren.

Het rekenwerk klopte perfect.In de weinig georganiseerde sprint zette Christopher Lawless als eerste aan, daarna besloot Jakub Mareczko al snel over te nemen, maar zonder succes. Het was Nacer Bouhanni die beter timede en naar zijn tweede overwinning sprintte. Vorige week pakte hij al ritwinst in de Saudi Tour.

Molano snelt naar twee ritzege op rij in eigen land

Juan Sebastián Molano heeft de derde etappe in de Ronde van Colombia (Col/2.1) gewonnen. Na 177 km van Paipa naar Sogamoso haalde de Colombiaan het voor zijn landgenoten Edwin Avila (Israel Start-Up Nation) en Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) in de sprint. Ook woensdag toonde de sprinter van UAE Team Emirates zich al de snelste van het pak. Jonathan Klever Caicedo (EF Pro Cycling) behoudt zijn leiderstrui. Bert Van Lerberghe staat zesde op 45 seconden.

In de derde rit wachtte een tweede kans voor de sprinters, al was dat niet helemaal naar de zin van Tourwinnaar Egan Bernal, die meeschoof in een vroege vlucht. Het peloton zag dat niet zitten en dichtte het gaatje waardoor een nieuwe groep renners zijn kans waagde. Sebastián Henao, Oscar Sevilla, Simon Pellaud en Félix Barón vormden vervolgens de kopgroep van de dag, in het peloton werkte UAE Team Emirates voor snelle man Molano, Deceuninck - Quick-Step, voor Hodeg, en EF Education First.

Ondanks stevig weerwerk was het kwartet niet opgewassen tegen het peloton en volgde een hergroepering op 14,5 km van het eind. Ook enkele late aanvallen hielden niet stand en dus zou er gesprint worden om de zege. Daarin zette Deceuninck-Quick.Step een treintje op de rails, maar Hodeg verloor op het eind zijn laatste man Van Lerberghe en hij zette te vroeg aan. Molano ging er gemakkelijk voorbij en pakte de zege. Avila eindigde als tweede, Hodeg werd derde, Van Lerberghe zevende.