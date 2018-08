KOERS KORT. BORA houdt Majka, Poljanski en McCarthy langer aan boord De wielerredactie

20 augustus 2018

11u29

Bron: Belga 0

BORA-hansgrohe houdt Majka, Poljanski en McCarthy langer aan boord

BORA-hansgrohe heeft vandaag laten weten de contracten van Rafal Majka, Pawel Poljanski en Jay McCarthy allen met twee jaar te verlengen. De twee Polen en de Australiër liggen zo vast tot eind 2020 bij het Duitse WorldTour-team. Het drietal kwam in 2017 ook al gezamenlijk over van het afscheidnemende Tinkoff.

De 28-jarige Majka is de grootste naam van het drietal. De Pool is tweevoudig bergkoning in de Ronde van Frankrijk (2014 en 2016) en won tussendoor ook drie etappes in La Grande Boucle. Verder werd hij een keer Pools kampioen op de weg (2016), won hij de Ronde van Polen (2014) en een etappe in de Vuelta (2017). "Het laatste anderhalf jaar was verre van perfect, maar ik ben blij aan boord te kunnen blijven bij BORA", legde Majka uit. "Ik kijk uit naar de komende Vuelta (25 augustus-16 september) en hoop daar mijn eerste succes van het seizoen te kunnen boeken."

Ook zijn landgenoot Pawel Poljanski, eveneens 28, blijft twee langer bij het Duitse WorldTour-team. "Ik ben trots bij dit geweldige team te kunnen blijven", liet hij optekenen. "Naast de zeer professionele werkwijze is er bij BORA altijd plaats voor vertier. We hebben veel plezier samen."

De 25-jarige McCarthy tenslotte blijft eveneens twee jaar langer. De Australiër won dit jaar een etappe in de Ronde van Baskenland en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. "Ik voel me heel comfortabel bij BORA", aldus McCarthy. "De laatste twee jaar ben ik gegroeid als renner. Ik ben dankbaar nog twee jaar extra te kunnen blijven."