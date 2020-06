KOERS KORT. Boom wordt performance manager bij CCC-Liv - Siutsou vier jaar geschorst Redactie

23 juni 2020

16u20

Lars Boom wordt performance manager bij vrouwenteam CCC

CCC-Liv, het WorldTour-team waarbij Marianne Vos koerst, heeft in de aanloop naar de herstart van het wielerseizoen haar technische staf uitgebreid. Niemand minder dan Lars Boom treedt per direct in dienst als performance manager. “Ik voel me in de eerste plaats nog altijd wielrenner”, reageerde Boom, die voor 2020 geen ploeg vond na het opdoeken van Roompot-Charles eind vorig seizoen.

“Maar ik ben tegelijkertijd zeer bewust bezig met mijn toekomst. Daarin wil ik absoluut van betekenis blijven voor de wielersport. Met mijn ervaring en interesse voor materiaal en techniek denk ik van meerwaarde te kunnen zijn voor het peloton. De ‘move’ naar de functie van performance manager kwam in een stroomversnelling toen ik met CCC-Liv in contact kwam en hoorde over de voorbereidingen op de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. Dat is en blijft mijn favoriete terrein. De ambitie van het team sprak mij daarbij aan.”

Boom werd in 2012 zesde in Parijs-Roubaix en in 2015 vierde. Hij won de ‘mini Parijs-Roubaix’ in de Tour van 2014. CCC-Liv is het WorldTour-team bij de vrouwen dat los staat van het mannenteam CCC van kopman Greg Van Avermaet.

Kanstantsin Siutsou vier jaar geschorst wegens dopinggebruik

De Internationale Wielerunie UCI heeft de Wit-Russische renner Kanstantsin Siutsou (37) een schorsing van vier jaar opgelegd. De vijfvoudige nationaal kampioen tijdrijden en ex-wereldkampioen bij de beloften testte in 2018 positief op epo bij een controle buiten competitie. Zijn team Bahrain Merida, waar zijn contract afliep, schorste hem met onmiddellijke ingang. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Siutsou was bezig aan zijn tweede seizoen bij Bahrain Merida. Eerder reed de Wit-Rus in het shirt van onder meer Dimension Data en Sky. Zijn laatste zege dateerde van april 2018 toen hij de Ronde van Kroatië won. Een negende plaats in de Giro (2011) is zijn beste uitslag in een grote ronde.

