KOERS KORT. Boivin wint Famenne Ardenne Classic - Team rond Van Avermaet heet volgend jaar officieel CCC Team

27 september 2018

16u48 0

Boivin triomfeert in tweede editie Famenne Ardenne Classic

Guillaume Boivin (Israël Cycling Academy) heeft de tweede editie van de Famenne Ardenne Classic (1.1) op zijn naam geschreven. Na 194,5 kilometer in en om Marche-en-Famenne was de Canadees sneller dan de Fransman Quentin Pacher (Vital Concept) en de Nederlander Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo). Milan Menten (vijfde), Kevin Deltombe (zevende) en Benjamin Declercq (achtste, allen Sport Vlaanderen-Baloise) reden naar een ereplaatsen.

Vier renners vormden de vlucht van de dag. Onze landgenoten Van Breussegem (Veranda's Willems) en Ruyters (Cibel) kregen het gezelschap van de Fransman Grellier (Direct Energie) en de Est Jakin (St Michel-Auber 93). Hun maximumvoorsprong liep op tot bijna zeven minuten, maar op tien kilometer voor de aankomst was het viertal eraan voor de moeite.

Jens Keukeleire (Lotto Soudal) waagde vervolgens zijn kans met de Fransman Turgis (Cofidis) en de Est Taaramäe (Direct Energie) aan zijn zijde, maar ook zij raakten niet weg. Taaramäe werd als laatste gegrepen en er werd gesprint voor de zege. Daarin was de Canadees Guillaume Boivin enigszins verrassend de snelste. Boivin is de opvolger van de Nederlander Moreno Hofland, die vorig jaar de eerste editie van de Famenne Ardenne Classic won.

Ploeg rond Van Avermaet heet volgend jaar officieel CCC

Continuum Sports, het bedrijf van manager Jim Ochowicz achter de ploeg rond Greg Van Avermaet zal vanaf 2019 officieel in het peloton als CCC Team rondrijden. "In overleg met Dariusz Milek (de eigenaar van de Poolse schoenenfabrikant CCC, red.) werd beslist om het op een korte naam te houden," zegt Ochowicz. "We zoeken uiteraard nog bijkomende sponsors, maar in 2019 zal CCC de enige hoofdsponsor van onze ploeg zijn.

Veel verandert er niet aan het management bij Continuum Sports. Ochowicz blijft algemeen manager en krijgt daarbij de hulp van Gavin Chilcott. Robert Krajewski van CCC Sprandi Polkowice zal de twee nu vergezellen. Ploegleiders Valerio Piva, Fabio Baldato en Jackson Stewart blijven aan, zij krijgen vanaf 2019 de hulp van Piotr Wadecki en Gabriele Missaglia. CCC Sprandi Polkowice gaat in 2019 verder als continentale opleidingsploeg van grote broer CCC.

Thimo Willems naar Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen-Baloise heeft zijn eerste aanwinst voor 2019 beet. Thimo Willems maakt de overstap vanuit het EFC-L&R-Vulsteketeam van Michel Pollentier. De 22-jarige Vlaams-Brabantse kampioen tekende voor twee jaar. Willems is tweevoudig laureaat van de Memorial Danny Jonckheere in Oudenburg (2017, 2018) en was dit seizoen onder meer tweede in het Ardens Drieluik en de Franse GP des Marbriers, derde in de Handzame Challenge en de GP des Hauts de France en vierde in Brussel-Opwijk. «Het aantal nieuwkomers uit de beloftencategorie blijft voor volgend seizoen beperkt tot twee», aldus Sport Vlaanderen-ploegleider Hans De Clercq. «De gesprekken met de tweede gegadigde moeten nog worden opgestart. Jonas Rickaert vertrekt naar Corendon-Circus, Aimé De Gendt naar Wanty-Groupe Gobert. Het contract van Maxime Farazijn werd niet meer verlengd. Voor de rest tekende iedereen bij.» (EVL/JDK)