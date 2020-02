KOERS KORT. Boels-Dolmans vindt nieuwe sponsor - Amador officieel naar INEOS De wielerredactie

12 februari 2020

Trentin als speerpunt CCC naar Murcia

De Italiaan Matteo Trentin is als kopman aangeduid bij CCC voor de 40e Ronde van Murcia (2.1), die vrijdag en zaterdag wordt gereden. De voormalige Europese kampioen en runner-up van het laatste WK krijgt met Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck drie Belgen in steun. Het zevental wordt vervolledigd door de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Tsjech Josef Cerny en de Pool Kamil Malecki.

De Ronde van Murcia serveert traditioneel flink wat klimwerk maar niettemin finishte Trentin er de voorbije twee jaren telkens in de top tien. “Het parcours is in vergelijking met vorig jaar een beetje veranderd maar ik vermoed dat de eerste etappe een sprint wordt omdat het niet zo lastig is”, zegt Trentin. “De tweede rit is heel interessant want de laatste grote klim ligt op 60 km van de streep. We hebben een goeie ploeg en ik wil beter doen dan in Valencia.” Vorige week maakte Trentin zijn seizoensdebuut in de Ronde van Valencia. Een achtste plaats in de derde rit was het beste resultaat van de 30-jarige Italiaan.

Andrey Amador gaat voor INEOS koersen

Team INEOS heeft de overgang van Andrey Amador officieel afgerond. De Costa Ricaan werd gisteren vrijgegeven door Team Movistar. De Spaanse WorldTourploeg was lange tijd in een procedureslag verwikkeld met zijn eigen renner. De Costa Ricaan had volgens de ploegleiding van Movistar deze zomer zijn contract verlengd, maar in het najaar raakte bij monde van makelaar Guiseppe Acquadro bekend dat Amador zou ingaan op de interesse van Team Ineos.

Wat volgde was een vreemde situatie waarbij Amador volgens sommigen een contract had bij twee ploegen. Movistar legde de situatie voor aan de UCI waarna een uiteindelijke beslissing zou worden geveld. De situatie bleef lange tijd onduidelijk. Tot Movistar gisteren zelf bekend maakte dat het met Amador een overeenkomst heeft gevonden om de samenwerking na elf jaar te beëindigen. De 33-jarige Costa Ricaan kon zo als vrij renner de rangen van INEOS vervoegen. Hij ondertekende een contract van drie jaar.

Amador moet de klassementsmannen in de grote rondes bijstaan in het hooggebergte. Zelf eindigde hij vierde in de Giro van 2015. “Wie zou er niet blij zijn om te kunnen tekenen bij een team als Ineos?”, vertelde hij in een mededeling van het team. “Ik ben heel blij dat ik hier ben terecht gekomen. Heel mijn carrière heb ik gereden voor Movistar en ik ben hen dan ook dankbaar voor alles, maar ik voelde dat de tijd rijp was om een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

Klasika Primavera de Amorebieta gaat niet door

Geen Klasika Primavera de Amorebieta in 2020. De koers stond op 12 april gepland, maar de organisatie laat weten dat de wedstrijd niet zal doorgaan. In een persbericht laat ze weten dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de race in goede banen te leiden. De organisatie wil jeugdige vrijwilligers aanmoedigen om de wedstrijd in de toekomst weer te kunnen laten doorgaan. De afgelopen vijf jaar kwam de winnaar van de Klasika Primavera de Amorebieta uit het kamp Movistar. Carlos Betancur is voorlopig de laatste naam op de erelijst.

SD Worx nieuwe hoofdsponsor Boels-Dolmans

HR-dienstenverlener SD Worx heeft de toekomst van het huidige Boels-Dolmans Cycling Team voor de periode 2021 tot en met 2024 verzekerd. Het huidige Boels-Dolmans is de ploeg van viervoudig Belgisch kampioene Jolien D’hoore. SD Worx treedt in 2020 al toe tot het team als belangrijke co-sponsor. Vanaf 2021 gaat de vrouwenploeg verder onder de naam SD Worx Cycling Team.

SD Worx koos bewust voor het vrouwenwielrennen. “We zijn erg trots dat we hoofdsponsor worden van ’s werelds beste vrouwenploeg in het wielrennen. Deze samenwerking is een weldoordachte keuze: het vrouwenwielrennen krijgt steeds meer aandacht. Bovendien is wielrennen een uitermate toegankelijke en groene sport, dicht bij de mensen en internationaal geliefd bij een zeer breed publiek”, reageert CEO Kobe Verdonck.

Het Boels-Dolmans Cycling Team werd opgericht in 2011. Het is sinds eind 2015 het beste vrouwenteam ter wereld in de UCI-ranking. In 2015, 2016, 2017 en 2018 veroverde de ploeg de individuele wereldtitel, in 2016 werd het wereldkampioen ploegentijdrit. Naast Jolien D’hoore heeft het team met Anna van der Breggen de olympisch kampioene op de weg in haar gelederen. De ploeg won in de afgelopen jaren vrijwel alle belangrijke vrouwenwedstrijden.

Proud to announce the new main sponsor for the 2021-2024 seasons !!!!@SDWorx !!!!

