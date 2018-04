KOERS KORT: BMC trekt kaart Van Avermaet én Teuns in Gold Race Redactie

12 april 2018

10u22 0

BMC trekt met Van Avermaet en Teuns naar Nederlandse klimklassieker

Greg Van Avermaet rijdt zondag met de Amstel Gold Race zijn laatste voorjaarsklassieker. Hij start als kopman bij BMC, dat ook Dylan Teuns in stelling brengt. De rest van het team bestaat uit de Italianen Alberto Bettiol, Damiano Caruso en Alessandro De Marchi, de Australiër Simon Gerrans en de Zwitser Michael Schär.

Van Avermaet staat voor de achtste keer aan de start van de Gold Race. Zijn beste uitslag is een vijfde plaats in 2015. Vorig seizoen, toen hij in het voorjaar de zeges opstapelde, eindigde de Waaslander als twaalfde. "De Gold Race wordt mijn laatste lenteklassieker. Ik ben altijd gemotiveerd om het goed te doen in die wedstrijd want ik hou van het parcours met zijn korte beklimmingen", legt de olympisch kampioen uit. "We hebben een sterke ploeg en ik kijk uit naar zondag."

Dylan Teuns toonde met een elfde plaats in de Ronde van het Baskenland en een zevende plaats in de Brabantse Pijl zijn goeie vorm. De 26-jarige BMC-renner voelt zich klaar voor de klimklassiekers. "Ik heb me lang voorbereid op de wedstrijden die eraan komen en ik kijk erg uit naar de volgende tien dagen", benadrukt Teuns, die vorig jaar derde werd in de Waalse Pijl. "De Amstel bijt de spits af en het is een race die mij ligt. Ik heb vertrouwen in mijn vorm en ik ben gemotiveerd om voor mezelf en het team goed te presteren."

Valverde doet met Movistar nieuwe gooi naar zege

Alejandro Valverde gaat zondag opnieuw een poging doen om de Amstel Gold Race te winnen. De bijna 38-jarige Spanjaard voert de ploeg van Movistar aan in de Nederlandse wielerklassieker door de Limburgse heuvels. Valverde beschikt over een uitpuilende erelijst en stond in de Gold Race ook al drie keer op het podium, maar hij won nog nooit.

De Spaanse alleskunner eindigde in 2008 als derde, in 2013 en 2015 werd hij tweede. Vorig jaar moest Valverde genoegen nemen met een bijrol (negentiende). Hij finishte in een groepje op ruim een minuut van Philippe Gilbert, die voor de vierde keer won.

Valverde krijgt zondag in de koers over 262 kilometer, met onderweg 35 beklimmingen, steun van zijn landgenoten Mikel Landa, Imanol Erviti en José Joaquin Rojas, de Colombianen Carlos Betancur en Winner Anacona en Andrey Amador uit Costa Rica.

De Australische formatie Mitchelton-Scott heeft met Roman Kreuziger een oud-winnaar in de gelederen. De 31-jarige Tsjech, in 2013 de beste in Limburg, krijgt hulp van de Zwitser Michael Albasini, de Australiërs Luke Durbridge en Michael Hepburn, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Deen Chris Juul-Jensen en de Spanjaard Carlos Verona.