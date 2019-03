KOERS KORT. Blythe staat hoogzwangere vrouw bij en laat GP Jean-Pierre Monseré schieten De wielerredactie

08 maart 2019

11u26

Belga

Lotto-Soudal zal zondag niet met een voltallige ploeg aan de start van de GP Jean-Pierre Monseré (cat. 1.1) verschijnen. De Brit Adam Blythe is in zijn thuisland gebleven en wordt niet vervangen in de selectie. Sportdirecteur Kurt Van De Wouwer trekt daarom met slechts zes renners op pad tussen Aalter en Roeselare.

"Adam Blythe kan elk moment de gelukkige vader worden van een tweeling. Daarom krijgt hij van ons de tijd om de bevalling mee te maken", verklaarde Van De Wouwer. "We hebben met de ploeg een zeer druk programma. Bovendien liggen er enkele van onze renners in de lappenmand zodat wij niemand meer konden optrommelen om de plaats van Adam in te nemen komende zondag."