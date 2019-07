KOERS KORT. Blijft Campenaerts nu bij Lotto-Soudal of niet? - De Plus: “Vuelta? Ik denk erover na” De wielerredactie

29 juli 2019

Sergeant: “Bal ligt in kamp van Campenaerts”

Blijft regerend werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (27) langer bij Lotto-Soudal of kiest hij alsnog voor een ander team? Dat is de vraag van één miljoen. “De bal ligt nu in het kamp van Victor en zijn manager Jef Van den Bosch”, zegt Marc Sergeant, sportief manager van Lotto-Soudal. “Er zijn een aantal opties. Wij zijn daar één van en we zouden heel graag hebben dat Victor bij ons blijft. Maar hij zal moeten beslissen waar zijn toekomst ligt.”

In juni leek het water tussen beide partijen nog veel te diep. De looneisen van Campenaerts, wiens contract eind dit jaar afloopt, beantwoordden toen niet aan wat zijn huidige ploeg voor hem veil had. Recente gesprekken zorgden opnieuw voor toenadering. (JDK)

De Plus: “Vuelta? Ik denk erover na”

De suggestie van huiscolumnist Tom Boonen om er na de Tour ook de Vuelta bij te nemen, zet Laurens De Plus aan het denken. “Mooi dat Tom zo hard in mij gelooft, maar... neen. Ik heb al twee volle voorbereidingen gedaan richting Giro en Tour. Een derde zou van het goeie te veel zijn”, klonk het aanvankelijk. Na een nachtje slapen kwam De Plus daar toch op terug. “Ik heb zo zitten denken... Misschien moet ik toch de Vuelta rijden. Waarom niet? Na de Clásica San Sebastián gaan we met de ploeg eens samenzitten om de zaak te bekijken.” De Plus kan in de Ronde van Spanje van goudwaarde zijn voor kopmannen Roglic en Kruijswijk. (JDK)