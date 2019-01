KOERS KORT. BK in Kruibeke pakt uit met opvallende tricolore brug - Kwiatkowski mikt op Ardennen, Moscon wil meedoen voor de zege op de kasseien Redactie

07 januari 2019

‘Belgische’ brug voor BK in Kruibeke

Geen Poldercross in Kruibeke als onderdeel van een regelmatigheidscriterium dit jaar. De veldrit in Oost-Vlaanderen is anno 2019 de gastheer van het BK en pakt die opdracht niet lichtzinnig op. Zo is Belgian Cycling maar wat trots met een tricolore brug op het parcours. Aan Wout van Aert, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck of een andere Belgische veldrijder om de bijpassende kampioenentrui in de wacht te slepen.

Kwiatkowski voor Ardennen, Moscon kiest voor de kasseien

De rolverdeling bij Team Sky voor de grote rondes is duidelijk, maar nu zijn de kaarten ook voor de klassiekers geschud. Michal Kwiatkowski mikt vol op de Ardennenklassiekers, terwijl Gianni Moscon het op de kasseien wil doen. Wout Poels is dan weer de kopman in de eerste wedstrijd van het seizoen: de Tour Down Under.

“Mijn hoofddoel voor het eerste gedeelte van het seizoen is Luik-Bastenaken-Luik”, vertelt Kwiatkowski in een persbericht van de ploeg. “Ik heb mijn programma aangepast in functie van die wedstrijd. Vorig jaar reed ik veel rittenkoersen, die zijn nu wat beperkter. Ik start met de UAE Tour, daarna kies ik voor Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland. In de zomer is de hoofdbrok dan de Tour en in het najaar wil ik mijn kans gaan op het WK in Yorkshire.”

Gianni Moscon gaat in navolging van vorig seizoen weer vol voor de kasseiklassiekers. De Italiaan rijdt dit jaar ook zijn eerste Ronde van Italië, in dienst van Egan Arley Bernal weliswaar. “Ik wil doorgaan op mijn elan van eind vorig jaar. Toen won ik de Coppa Agostini, de Giro della Toscana, het Italiaanse tijdritkampioenschap en de Tour of Guangxi. Mijn vijfde plaats in Parijs-Roubaix in 2017 geeft me motivatie om beter te doen op de kasseien. Ik wil nu écht meedoen voor de zeges in het voorjaar. Ik hou van kasseien. Het heeft voor mij iets episch. En de Giro daarna wordt een kinderdroom die uitkomt.”