KOERS KORT. Bjerg niet geïntimideerd door uurrecord Campenaerts - Sneeuw bedreigt bergritten in Giro

20 mei 2019

23u24 18

Bjerg niet geïntimideerd door uurrecord Campenaerts

Mikkel Bjerg valt dit jaar het werelduurrecord van Victor Campenaerts aan. Die laatste liet in april een afstand van 55,089 kilometer noteren. “Dat record schrikt me niet af”, vertelde de 20-jarige Deen aan Cyclingnews. “Die 55,089 kilometer geeft mij ook niet per se meer motivatie. Het is wel aan mij om mijn niveau op te krikken. Maar ik ga me gewoon op mezelf concentreren. Of ik het uurrecord op een hoogte zoals Campenaerts ga aanvallen? Dat zou een voordeel zijn, maar door het (beperkte) budget lijkt het weer een poging op zeeniveau te worden. En dan zien we wel of ik mijn afstand van vorig jaar (53,730 kilometer, red.) kan verbeteren. Ik hoop 500 à 800 meter beter te doen. Dan kom ik inderdaad nog tekort om het record van Campenaerts van de tabellen te vegen. Maar dat is iets voor de komende jaren, als ik het ook op een hoogte probeer.”

Sneeuw bedreigt bergritten in Giro

Volgende week dinsdag moet het Giro-peloton in de zestiende etappe de Gavia bedwingen. Maar er ligt een pak sneeuw op de mythische col. Vandaar dat er vraagtekens komen te staan bij een eventuele passage. Mogelijk kiest de organisatie voor een dubbele beklimming van de Mortirolo. Ook de slothelling van vrijdag naar Lago Serrù ligt er allesbehalve goed bij.

Gavia (28 mei op het programma):

HUGE amounts of snow at Passo Gavia (2000 m) in the Alps of north Italy today, May 19th! Giro d'Italia passes through in less than 2 weeks! Photos: Passo Gavia pic.twitter.com/lFUDlKXof6 severe-weather.EU(@ severeweatherEU) link

Stage 16. The queen stage of the 2019 Giro. 226 km and almost 6000 meters of climbing. Gavia and Mortirolo. 7 hours of cycling. TAPPONE! ❤ Grazie, @giroditalia ! #Giro102 pic.twitter.com/Q70UumBuEz Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link

Lago Serrù (24 mei op het programma):

Current situation on Stage 13 (Friday, May 24) mountain top finish Lago Serru. Parking lot at 2,247 m altitude. Massive snow walls on route to Nivolet summit. #Giro102 pic.twitter.com/nDbppQyrv4 ammattipyöräily(@ ammattipyoraily) link

CCC verlengt contract Nathan Van Hooydonck tot 2021

Nathan Van Hooydonck heeft zijn contract bij CCC Team met één jaar verlengd tot 2021. De 23-jarige Belg rijdt sinds medio 2017 voor de WorldTourformatie, nadat hij werd klaargestoomd in het opleidingsteam van BMC. Van Hooydonck is vooral belangrijk in de klassiekers voor het team van Greg Van Avermaet.

Manager Jim Ochowicz verklaart dat de beslissing Van Hooydoncks contract nu al open te breken een teken is van het vertrouwen in zijn kwaliteiten en een erkenning voor zijn rol in het team. “We geloven dat hij een renner is met veel talent, hij heeft een grote toekomst voor zich”, aldus Ochowicz. “Hij heeft zich constant bewezen als waardevolle knecht van Greg Van Avermaet in de klassiekers en hij is zeker in staat om voor zijn eigen resultaat te gaan in deze koersen.”

“Toen Jim Ochowicz me na Parijs-Roubaix bij zich riep om me te zeggen dat het team mijn contract wilde verlengen, was ik echt blij”, verklaart Van Hooydonck. “Het was dan ook een makkelijke beslissing. Ik voel me gewaardeerd in het team voor het werk dat ik verricht. Deze contractverlenging toont aan dat het team potentieel ziet in mij, wat me veel vertrouwen geeft. De renners rond me in de groep voor de klassiekers zijn zo ervaren, ik kan dan ook veel van hen leren. Dit seizoen zette ik al een goede stap voorwaarts. De komende seizoenen wil ik dat opnieuw doen en samen met Greg Van Avermaet de finales van de klassiekers rijden. Ik zou ook graag voor een eigen resultaat rijden in de kleinere koersen. Hopelijk kan ik in de komende jaren ook kopman zijn in de grotere koersen.”