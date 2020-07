KOERS KORT. BinckBank Tour krijgt opnieuw gevarieerd parcours - Quintana herstart in Mont Ventoux Challenge Redactie

16 juli 2020

15u04 0 Wielrennen Door de coronacrisis staat dit jaar een ingekorte editie van de BinckBank Tour op de agenda, van dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. Startplaats van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers is de Belgische kuststad Blankenberge. Geraardsbergen mag opnieuw fungeren als terminus voor de WorldTour-koers.

"We zijn alvast blij dat we van de UCI een nieuwe datum hebben kunnen krijgen, wat op zich niet evident was", begon koersdirecteur Rob Discart de voorstelling van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. "Onze wedstrijddagen werden wel herleid van zeven naar vijf maar we zijn alvast tevreden dat de 17de editie alsnog plaatsvindt. We beginnen eraan op 29 september in Blankenberge. Eindbestemming is dan Ardooie, een rit dus doorheen de provincie West-Vlaanderen. Een vlakke etappe waar de sprinters wellicht aan hun trekken zullen komen."

"Daags nadien is het Nederlandse Vlissingen decor van een individuele tijdrit over 11 kilometer. Daarbij is er een passage over de Boulevard en kan de wind een bepalende rol spelen. Voor rit drie gaat het via mosseldorp Philippine naar het Oost-Vlaamse Aalter. Op dat traject rijden we onder andere de Sluiskiltunnel in. Voor de voorlaatste etappe is Riemst decor van de start. Eindigen doen we dan in Sittard-Geleen op het gekende Tom Dumoulinpark. Een geaccidenteerde rit waarin onder andere de Cauberg verweven zit. Afsluiten doen we met een onuitgegeven etappe. Het vertrek van de afsluitende rit wordt immers gegeven in Louvain-la-Neuve. In Geraardsbergen wacht op de Vesten de ontknoping van onze rittenkoers."

Wie herinnert zich de fantastische van finale vorig jaar met @OliverNaesen, @gregvanavermaet en @LaurensDePlus niet?

"Wij houden dus ook nu weer vast aan ons vertrouwde concept. Dat wil zeggen enkele vlakke ritten, een individuele tijdrit en een geaccidenteerde etappe met daarin enkele pittige hellingen. De BinckBank Tour is dus een etappekoers met voor elk wat wils", besloot koersdirecteur Rob Discart.

Vorig jaar ging de eindzege naar Laurens De Plus. Hij haalde het toen met 35 seconden op Oliver Naesen en 36 seconden op Tim Wellens.

De ritten

Dinsdag 29 september: Blankenberge (Bel)/Ardooie (Bel) 151,7 km

Woensdag 30 september: Individuele tijdrit in Vlissingen (Ned) over 11 km

Donderdag 1 oktober: Philippine (Ned)/Aalter (Bel) 165,7 km

Vrijdag 2 oktober: Riemst (Bel)/Sittard-Geleen (Ned) 195,4 km

Zaterdag 3 oktober: Ottignies-Louvain-la-Neuve (Bel)/Geraardsbergen (Bel) 185 km

Quintana herstart seizoen begin augustus in Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Nairo Quintana herstart zijn seizoen op 6 augustus met de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. De Colombiaanse wielrenner is intussen reeds hersteld van de gevolgen van een aanrijding met een auto tijdens een trainingsrit eerder deze maand in zijn geboorteland. Quintana had na het ongeluk last van zijn rechterknie en liep enkele schrammen aan een elleboog op. Hij moest twee weken rust houden.

Quintana heeft zijn zinnen gezet op de Tour de France, die op 29 augustus in Nice van start gaat. Eerder won hij al de Giro (2014) en de Vuelta (2016). Hij was dit jaar vroeg in vorm met zeges in de Tour de la Provence, de Ronde van de Haut Var. Ook won hij een zware etappe in Parijs-Nice, een van de laatste koersen voor de onderbreking wegens de coronacrisis