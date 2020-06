KOERS KORT. BinckBank Tour houdt eind september twee dagen halt in Zeeland Redactie

11 juni 2020

14u58 0

BinckBank Tour strijkt neer in Zeeland voor twee etappes, waaronder tijdrit

De BinckBank Tour, de grootste Belgisch-Nederlandse rittenkoers, houdt dit jaar twee dagen halt in de Nederlandse provincie Zeeland. Op woensdag 30 september vindt een individuele tijdrit van 9,4 km plaats in Vlissingen. Een dag later (1 oktober) start de derde rit in het Zeeuwse Philippine.

Vanwege de coronacrisis is de BinckBank Tour dit jaar ingekort tot vijf dagen (in plaats van zeven). De WorldTourwedstrijd vindt plaats van 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. Oorspronkelijk stond de wedstrijd geprogrammeerd van 31 augustus tot en met zondag 6 september.

“Inmiddels hebben we een geschiedenis opgebouwd met de provincie Zeeland. Met start- en finishlocaties als Schouwen-Duiveland, Middelburg en Terneuzen zetten we nu in Vlissingen en Philippine onze fijne samenwerking met de wielerprovincie Zeeland verder”, zegt koersdirecteur Rob Discart. “Het is sportief een mooie uitdaging om op dag 2 van een dit jaar ingekorte BinckBank Tour via de tijdrit een eerste indicatie te krijgen hoe het klassement er kan gaan uitzien.”

Op 1 oktober start de derde rit in Philippine, deelgemeente van Terneuzen. Het peloton krijgt vanaf de start ruim 165 km vlakke wegen voor de wielen geschoven. In het eerste gedeelte doet het peloton een flink stuk Zeeland aan en passeert het twee keer de startlocatie in Philippine. Daarna gaat het langs Zwartenhoek naar België om via Zelzate en Eeklo richting finishlocatie Aalter te fietsen. “De organisatie van de BinckBank Tour houdt zich uiteraard aan de maatregelen die de UCI en de overheden van Nederland en België treffen in verband met Covid-19", luidt het nog.