KOERS KORT. Bijkomende onderzoeken voor Bouhanni, die na Brussels Cycling Classic ten val kwam Redactie

30 augustus 2020

17u48 0

Bijkomende onderzoeken voor Bouhanni, die na Brussels Cycling Classic ten val kwam

Nacer Bouhanni (Team Arkéa-Samsic) zal zich maandag uitgebreid medisch laten testen. De 30-jarige Fransman finishte zondag in de Brussels Cycling Classic als derde, maar kwam net na de aankomstlijn zwaar ten val. Hij liep daarbij meerdere schaafwonden op en een blessure aan de nek.

"De aankomstlijn was net voor een bocht getrokken. In die curve stak ook nog een witte geschilderde band op het wegdek. Na de massasprint moesten we links indraaien en daarbij ben ik, op het door de hevige regen spekgladde wegdek, de controle over mijn stuur verloren", aldus Bouhanni.

"Die aankomstzone was zeer gevaarlijk, want met de snelheid die we hadden in de sprint was het onmogelijk nog te corrigeren. Ik zat op volle snelheid toen ik ten val kam. In een reflex draaide ik mijn hoofd. Dit om niet vol met het gezicht in de nadarafsluitingen te schuiven. Ik werd daarbij geraakt aan de nek. Morgen onderga ik bijkomende medische onderzoeken want ik heb ook last om te ademen.”

Mareczko sprint naar de zege in Hongarije

Jakub Mareczko (CCC Team) heeft de tweede etappe in de Ronde van Hongarije (2.1) gewonnen. De Italiaan toonde zich na 158,4 kilometer van Debrecen naar Hajdúszoboszló de snelste in een massasprint. Hij haalde het voor zijn landgenoten Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) en Luca Pacioni (Androni Giocattoli-Sidermec).

Vijf renners tekenden present in de vroege vlucht. Onder hen twee landgenoten: Diether Sweeck (Alpecin-Fenix) en Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise), met als medevluchters Ziga Horvat (Adria Mobil), András Szatmáry (Hongaarse selectie) en Simone Sano (Team Novák).

Maximaal gunde het peloton hen vijf minuten bonus, CCC en Mitchelton-Scott controleerden voor hun sprinters. Toen de vlucht bijna werd gegrepen, maakte Arturo Gravalos de oversteek, maar ook hij zou het niet uitzingen tot het eind.

De sprintvoorbereiding werd ingezet. Mitchelton-Scott lanceerde een treintje voor Groves, ook Trek-Segafredo wilde Moschetti lanceren. Een valpartij in het slot verstoorde de sprint, het was Moschetti die daarna te vroeg aanzette en zich zag geremonteerd door Mareczko.

Het is voor de 26-jarige Italiaan zijn eerste zege van het seizoen. Hij neemt de leiderstrui over van Jon Aberasturi die de openingsrit won.