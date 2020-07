KOERS KORT. Biermans verlengt bij Israel Start-Up Nation - Manuela Fundación blijft op zoek naar WorldTour-team Redactie

03 juli 2020

14u03 0

Biermans twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation

Jenthe Biermans heeft zijn lot voor twee jaar langer aan Israel Start-Up Nation verbonden. Dat maakte de WorldTour-formatie bekend op Twitter. De 24-jarige Belg rijdt al sinds 2017 voor de ploeg, die toen nog onder de naam Katusha Alpecin door het leven ging. Biermans is in de wolken met de contractverlenging. “Dit betekent veel voor mij. Het toont aan dat het team veel vertrouwen in mij heeft. In dit moeilijke jaar is een snelle contractverlenging een teken dat ze erg in mij geloven”, aldus de Antwerpenaar.

@jenthe_biermans continues with Israel Start-Up Nation for two more years!



- Classics specialist “proud to wear ISN's team jersey”

- “This team is more than just a team”

- Says Spring Classics in Autumn will be “interesting”



⬇️https://t.co/PNU2SCyX82

⬆️



Photos: @noaarnon pic.twitter.com/U2kDepVSDN Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy(@ YallaIsraelSUN) link

Manuela Fundación op zoek naar andere ploeg om over te nemen

Nadat de overname van Mitchelton-Scott op het laatste moment afgeblazen werd, blijft Manuela Fundacion op zoek naar een WorldTour-team. De Spaanse non-profitorganisatie onder leiding van Francisco Huertas had tien miljoen euro veil voor de licentie van de Australische formatie, maar uiteindelijk ging de verkoop toch niet door. “Het was een klap, want voor ons leek de zaak beklonken, maar uiteindelijk hebben we niets”, reageert een woordvoerder bij de Spaanse sportkrant AS. “Er was een akkoord over het resterende seizoen, maar het kan niet zijn dat we betalen maar de licentie toch Australisch blijft.”

Na de mislukte deal blijft Manuela Fundacion niet bij de pakken zitten. Het doel blijft hetzelfde: een WorldTour-team overnemen. “Er zijn nog andere teams die te koop staan, dat bekijken we later nog. Het goede aan Mitchelton-Scott was de onmiddellijke overname, omdat het team dit seizoen al van ons zou zijn. We weten dat bepaalde sponsors niet doorgaan, maar we zullen zien.”

Het is inderdaad niet ondenkbaar dat er door de coronacrisis nog sponsors zullen afhaken. CCC, het team van Greg Van Avermaet, moet bijvoorbeeld al op zoek naar een nieuwe geldschieter nadat de Poolse schoenenfabrikant bekend maakte de samenwerking te beëindigen.

Wordt de Nederlandse trui in de toekomst in Zwitserland uitgedeeld?

Dylan Groenewegen, Ramon Sinkeldam, Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen. De afgelopen jaren ging de Nederlandse kampioenentrui telkens naar een snelle man. Mogelijk komt daar over enkele jaren verandering in. Thorwald Veneberg, directeur van de Nederlandse wielerbond, speelt met het idee om het Nederlands kampioenschap in Zwitserland af te werken. Zo zouden topklimmers als Dumoulin of Kruijswijk een kans krijgen op de nationale driekleur. Dat vertelde de Nederlander aan de NOS: “Ik heb eerst Oostenrijk gecontacteerd, waar twee jaar geleden het WK georganiseerd werd. Daarna hebben we ook gesproken met de Zwitserse bond, de regio’s en de organisatie van de Ronde van Zwitserland. Zij zagen wel mogelijkheden.” De sprinters hoeven zich nog niet al te druk te maken. Als het idee al een draagvlak vindt, zal er ten vroegste in 2022 of 2023 een Nederlands kampioenschap in het buitenland gereden worden.